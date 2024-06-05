Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки

Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе

за всё до 4 чел.

17 950 ₽ за всё до 4 чел.

Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день

Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00

Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?

за всё до 10 чел.

от 6900 6 210 ₽ за всё до 10 чел.

Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи

за всё до 6 чел.

9 500 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга

Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков

за всё до 3 чел.

13 900 ₽ за всё до 3 чел.

Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого

за всё до 4 чел.

7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта

за всё до 4 чел.

4 420 ₽ за всё до 4 чел.

Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке

Начало: У входа в Летний сад

Исследовать живописный квартал на берегу Фонтанки в компании профессионального гида

Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности

Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

за всё до 4 чел.

от 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 4 чел.

от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 3 отзыва

Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я» Начало: Заберу вас с адреса

Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.