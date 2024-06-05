1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Секреты Соляного городка
Исследовать живописный квартал на берегу Фонтанки в компании профессионального гида
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 18:45
15 июня в 18:30
900₽ за человека
Мини-группа
1 час 15 минут
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Пушкин в Петербурге (5-часовая)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пушкин в Петербурге
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Идиллический Каменный остров
Рассмотреть дореволюционные дачи, ощутить скромное обаяние северного модерна и погулять по парку
Начало: На 2-й Березовой аллее
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
О самом романтическом и самом кровавом обычае аристократов - на авторской экскурсии
Начало: В районе метро Пионерская, Лесная или Чёрная речка...
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
13 июня в 13:00
21 июня в 12:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Пушкин - город муз
Пройти по литературным местам, сходить в музей и узнать, где родилась «Сказка о царе Салтане»
Начало: в районе метро «Московская»
19 июня в 15:30
26 июня в 15:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Царское Село с другого ракурса
Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Начало: Памятник А.С. Пушкину на Площади Искусств
Расписание: По субботам в 12.00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
В Пушкин - по дворцам
Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Последний год Пушкина
Восстановить всю цепь обстоятельств и событий, оборвавших жизнь поэта
Начало: возле Дома-музея Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
- ВВера4 июня 2024Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
- ААнна4 июня 2024Большая благодарность Ольге за экскурсию «Гуляем с Пушкиным по Петербургу» Легко, непренужденно и познавательно! Интересно было не только ребенку) Рекомендую!
- ММарина3 июня 2024Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
- ТТатьяна3 июня 2024Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
- ссергей3 июня 2024Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
- ХХава31 мая 2024В дворце было слишком много китайцев и было не протолкнуться, но чудесная Экскурсовод Ксения все сгладила) Люблю когда рассказывают не просто сухие факты, но и интересные истории и малоизвестные факты из прошлого) Спасибо большое за экскурсию!
- ООлеся31 мая 2024Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
- ММария30 мая 2024Классно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилось
- ТТатьяна29 мая 202428 мая 2024 года посетила экскурсию Литературный Петербург. Ожившая классика. Экскурсовод Анна с первых минут заинтересовала необычной подачей материала, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места Пушкина»
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