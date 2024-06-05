Экскурсии по Пушкинским местам в Санкт-Петербурге

Найдено 37 экскурсий в категории «Места Пушкина» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
9 500 за всё до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340 за человека
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
71 отзыв
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
«Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
«Волшебные места, где я живу душой»: путешествие по миру Пушкина в Пушкине
Погрузитесь в мир Александра Пушкина, пройдя по местам его жизни и творчества в Царском Селе. Уникальный шанс увидеть мир глазами поэта
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Екатерининский парк: экскурсия для школьников
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 420 за всё до 4 чел.
Секреты Соляного городка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Секреты Соляного городка
Исследовать живописный квартал на берегу Фонтанки в компании профессионального гида
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 18:45
15 июня в 18:30
900 за человека
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
7 отзывов
Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Начало: Садовая ул., 37
Расписание: По субботам по расписанию или индивидуально по договоренности
15 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 199 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
128 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Пушкин в Петербурге (5-часовая)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Пушкин в Петербурге (5-часовая)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Пушкин в Петербурге
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Пушкин в Петербурге
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 13 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Идиллический Каменный остров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Идиллический Каменный остров
Рассмотреть дореволюционные дачи, ощутить скромное обаяние северного модерна и погулять по парку
Начало: На 2-й Березовой аллее
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400 за всё до 4 чел.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Царское Село - резиденция трёх императриц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300 за всё до 5 чел.
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Гуляем с Пушкиным по Петербургу
О повседневной жизни великого сказочника - на экскурсии для детей 7-10 лет
Начало: На ул. Пестеля
11 июня в 11:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
О самом романтическом и самом кровавом обычае аристократов - на авторской экскурсии
Начало: В районе метро Пионерская, Лесная или Чёрная речка...
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 8 чел.
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Малая Морская: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и архитектурой самой литературной улицы Петербурга
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
13 июня в 13:00
21 июня в 12:00
1 300 за человека
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
«Другой Петербург»: непарадная история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Другой Петербург»: непарадная история города
Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы
Начало: В районе метро «Сенная площадь»
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Путешествие в Пушкин - город муз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие в Пушкин - город муз
Пройти по литературным местам, сходить в музей и узнать, где родилась «Сказка о царе Салтане»
Начало: в районе метро «Московская»
19 июня в 15:30
26 июня в 15:30
11 900 за всё до 4 чел.
Царское Село с другого ракурса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Царское Село с другого ракурса
Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
Начало: Памятник А.С. Пушкину на Площади Искусств
Расписание: По субботам в 12.00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 700 за человека
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 650 за всё до 4 чел.
В Пушкин - по дворцам
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
В Пушкин - по дворцам
Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Последний год Пушкина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Последний год Пушкина
Восстановить всю цепь обстоятельств и событий, оборвавших жизнь поэта
Начало: возле Дома-музея Пушкина
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
6 000 за всё до 7 чел.
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Старый Петербург: по Коломне с юга на север
Познакомиться с городом поближе на авторской экскурсии с историком, драматургом и жителем района
Начало: на площади Репина
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
  • В
    Вера
    4 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую литературу было бы гораздо
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    больше. Интересно будет всем, кто более менее почитывал что-то как-то. . И даже если нет, то после экскурсии захочется восполнить пробелы. Узнаете небанальные литературно-исторические факты, погуляете в историческом центре, глядя на дома другими глазами.

    Замечательная познавательная экскурсия с прекрасной Анной! Если бы так преподносили материал в школах, людей, любящих классическую
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляем с Пушкиным по Петербургу
    Большая благодарность Ольге за экскурсию «Гуляем с Пушкиным по Петербургу» Легко, непренужденно и познавательно! Интересно было не только ребенку) Рекомендую!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Интересная, четко организованная экскурсия! Дарья- большая умница! Рекомендую как саму экскурсию, так и организатора!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
    Несмотря на перемены в погоде с дождем, гид очень разумно организовал процесс эксурсионных мероприятий. Удалось и получить удовольствие и массу интересной информации. Спасибо, очень понравилось, забронировали у вас экскурсию на завтра. Очень довольны.
  • с
    сергей
    3 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
    Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
  • Х
    Хава
    31 мая 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    В дворце было слишком много китайцев и было не протолкнуться, но чудесная Экскурсовод Ксения все сгладила) Люблю когда рассказывают не просто сухие факты, но и интересные истории и малоизвестные факты из прошлого) Спасибо большое за экскурсию!
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    «Волшебные места, где я живу душой» - в Пушкине о Пушкине
    Пушкин прекрасен! И по особенному прекрасен он становиться во время прогулки с Дарьей! Легко и непринужденно, интересно и позитивно, с глубоким
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    знанием нюансов) Как житель Пушкина, влюбленный в этот город, я была покорена им еще больше, а это дорогого стоит! Очень рекомендую! Спасибо, Дарья!

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
    Классно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилось
    Классно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилосьКлассно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилосьКлассно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилосьКлассно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилосьКлассно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилосьКлассно провели время, очень интересная экскурсия, хорошая организация, нам понравилось
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    28 мая 2024 года посетила экскурсию Литературный Петербург. Ожившая классика. Экскурсовод Анна с первых минут заинтересовала необычной подачей материала, мы
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    узнали много интересных фактов, которые самостоятельно вряд ли найдёшь, манера подачи очень мягкая и интеллигентная, богатый словарный запас, чтение классиков без запинки и с выражением, маршрут логистически выстроен и насыщен,Анна щедро делилась информацией не только о местах проживания писателей, но и рассказывала малоизвестные факты о достопримечательностях на пути следования. После экскурсии захотелось перечитать русских классиков и взглянуть на их творчество с учётом полученной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места Пушкина»

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  10. Исаакиевский собор
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