Петербург золотого века: прогулка по аристократичному центру

Воссоздать город прошлого по старинным гравюрам и фотографиям
Готовы представить себя горожанами 19 века и прогуляться по местам, которые посещали Пушкин и Достоевский, Карл Росси и Николай I? Тогда листайте альбом с историческими фотографиями, чтобы узнать на них привычные очертания храмов, площадей и изысканных особняков. Шаг за шагом я помогу вам раскрыть тайны имперского Петербурга.
5
1 отзыв
Петербург золотого века: прогулка по аристократичному центру
Петербург золотого века: прогулка по аристократичному центру
Петербург золотого века: прогулка по аристократичному центру
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:30, 15:00, 15:30, 16:30

Описание фото-прогулки

Вспомним, как выглядел город во времена расцвета архитектуры, литературы и искусств. Сравним его современный облик с образами, запечатлёнными на гравюрах и фотографиях. Прогуляемся по проходным дворам и уютным улочкам. Погреемся в «Пассаже» и крохотном кафе в парадной. А на Дворцовой — главной парадной площади города — обсудим поворотные исторические события и завершим нашу прогулку.

Вы увидите:

  • Александринский театр — великолепное творение Карла Росси
  • Российскую Национальную библиотеку, где хранятся уникальные шедевры
  • Итальянскую улицу, которая откроет вам тайны своих особняков
  • Площадь Искусств — самую изысканную литературную и художественную площадь города
  • Казанский собор — главный кафедральный храм Санкт-Петербурга

Вы посетите:

  • Галерею торгового дома «Пассаж» со стеклянной крышей
  • Базилику святой Екатерины
  • Церковь Спаса Нерукотворного образа
  • Парадную шикарного особняка, где можно выпить чашку чая или кофе

Вы узнаете:

  • Какое удивительное животное можно было встретить в «Пассаже»
  • Где жил создатель хитрых секретных механизмов
  • Какой великолепной даме посвящали стихи Пушкин, Лермонтов, Жуковский и Вяземский
  • И многое другое

Организационные детали

  • Прогулку рекомендую для детей старше 12 лет
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются напитки в кофейне

в понедельник в 16:30, во вторник в 12:30, в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в четверг в 16:00, в субботу в 11:00 и 15:00

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:30, во вторник в 12:30, в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в четверг в 16:00, в субботу в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 ноя 2024
Содержательно, с любовью и добром к родному городу и его гостям.
Было приятно провести время в компании прекрасного гида Евгении.

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