Когда: в понедельник в 16:30, во вторник в 12:30, в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в четверг в 16:00, в субботу в 11:00 и 15:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала