Готовы представить себя горожанами 19 века и прогуляться по местам, которые посещали Пушкин и Достоевский, Карл Росси и Николай I? Тогда листайте альбом с историческими фотографиями, чтобы узнать на них привычные очертания храмов, площадей и изысканных особняков. Шаг за шагом я помогу вам раскрыть тайны имперского Петербурга.
Описание фото-прогулки
Вспомним, как выглядел город во времена расцвета архитектуры, литературы и искусств. Сравним его современный облик с образами, запечатлёнными на гравюрах и фотографиях. Прогуляемся по проходным дворам и уютным улочкам. Погреемся в «Пассаже» и крохотном кафе в парадной. А на Дворцовой — главной парадной площади города — обсудим поворотные исторические события и завершим нашу прогулку.
Вы увидите:
- Александринский театр — великолепное творение Карла Росси
- Российскую Национальную библиотеку, где хранятся уникальные шедевры
- Итальянскую улицу, которая откроет вам тайны своих особняков
- Площадь Искусств — самую изысканную литературную и художественную площадь города
- Казанский собор — главный кафедральный храм Санкт-Петербурга
Вы посетите:
- Галерею торгового дома «Пассаж» со стеклянной крышей
- Базилику святой Екатерины
- Церковь Спаса Нерукотворного образа
- Парадную шикарного особняка, где можно выпить чашку чая или кофе
Вы узнаете:
- Какое удивительное животное можно было встретить в «Пассаже»
- Где жил создатель хитрых секретных механизмов
- Какой великолепной даме посвящали стихи Пушкин, Лермонтов, Жуковский и Вяземский
- И многое другое
Организационные детали
- Прогулку рекомендую для детей старше 12 лет
- Дополнительно и по желанию оплачиваются напитки в кофейне
в понедельник в 16:30, во вторник в 12:30, в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в четверг в 16:00, в субботу в 11:00 и 15:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:30, во вторник в 12:30, в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 15:30, в четверг в 16:00, в субботу в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 245 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там былоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
10 ноя 2024
Содержательно, с любовью и добром к родному городу и его гостям.
Было приятно провести время в компании прекрасного гида Евгении.
Было приятно провести время в компании прекрасного гида Евгении.
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