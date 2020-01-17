9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На рубеже XIX-XX вв. Петербург был особенно красив. Город находился в зените собственной славы, величия и могущества. Несмотря на роскошь, блеск, активное развитие, атмосфера была пропитана ожиданием больших перемен, повсюду чувствовалось приближение чего-то могучего, тревожного, сокрушительного, и это придавало особо острый, яркий вкус жизни «накануне». Вы полностью погрузитесь в жизнь Петербурга 100-летней давности и узнаете, как жили петербуржцы в ту пору: о жилищном вопросе, строительстве, образовании, культуре, развлечениях, большой политике и общественном мнении — и сможете сравнить жизнь современного горожанина и петербуржца начала XX в.

Программа

Вы узнаете, какими были ритмы, моды и правила имперской столицы; что создавалось и что безвозвратно уходило в прошлое на рубеже веков; и как в зеркале города отражались веяния той эпохи.

Для этого мы будем обращаться к знаковым фигурам (поэтам Серебряного века, знаменитым зодчим, представителям аристократического и научного мира) и событиям конца XIX-начала XX вв. (празднование 200-летия Петербурга и 300-летия дома Романовых, важные реформы и террор против государственных деятелей, роль Русско-японской войны и революции 1905 года в крушении монархии).

В результате вы изучите переплетение многообразных сторон жизни предреволюционного города, и на примере самых верных свидетелей — архитектурных шедевров эпохи модерна — рассмотрите один из самых насыщенных периодов в истории Петербурга.

Маршрут

Доходный дом архитектора Никонова, который нередко называют сказочным теремом

Удивительные особняки на Каменном острове: дача Гаусвальд, дом Фолленвейдера, особняк Клейнмихель

«Башня» Вячеслава Иванова — творческая мастерская поэтов Серебряного века

Архитектурное подражание друвнерусской крепости — музей А.В.Суворова

Храм Лурдской Божией Матери

– памятники эпохи модерн на Петроградской стороне