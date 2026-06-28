9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Петербург в стиле модерн» перенесёт вас в эпоху конца 19 - начала 20 века. Исследуйте доходный дом Никонова, удивительные особняки на Каменном острове и башню Иванова.



Узнайте о поэтах, зодчих и аристократах, а также о событиях, таких как 200-летие Петербурга и 300-летие дома Романовых.



Эта экскурсия позволит вам сравнить жизнь современного горожанина с жизнью той поры, погрузившись в атмосферу предреволюционного города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года можно насладиться зеленью парков и комфортной температурой. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может добавить особого шарма зимнему Петербургу.

Сейчас август — это идеальное время.