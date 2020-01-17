9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, какими были ритмы, моды и правила имперской столицы; что создавалось и что безвозвратно уходило в прошлое на рубеже веков; и как в зеркале города отражались веяния той эпохи.
Для этого мы будем обращаться к знаковым фигурам (поэтам Серебряного века, знаменитым зодчим, представителям аристократического и научного мира) и событиям конца XIX-начала XX вв. (празднование 200-летия Петербурга и 300-летия дома Романовых, важные реформы и террор против государственных деятелей, роль Русско-японской войны и революции 1905 года в крушении монархии).
В результате вы изучите переплетение многообразных сторон жизни предреволюционного города, и на примере самых верных свидетелей — архитектурных шедевров эпохи модерна — рассмотрите один из самых насыщенных периодов в истории Петербурга.
Маршрут
Доходный дом архитектора Никонова, который нередко называют сказочным теремом
Удивительные особняки на Каменном острове: дача Гаусвальд, дом Фолленвейдера, особняк Клейнмихель
«Башня» Вячеслава Иванова — творческая мастерская поэтов Серебряного века
Архитектурное подражание друвнерусской крепости — музей А.В.Суворова
Храм Лурдской Божией Матери
– памятники эпохи модерн на Петроградской стороне
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Очень довольны, что выбрали данную экскурсию. Наш гид Арина познакомила нас с удивительными зданиями в данном стиле, с историей их появления и судьбой владельцев. Маршрут экскурсии был оптимально построен , с целью познакомить с архитектурой в стиле модерн в разных районах города , что было бы затруднительно проделать самостоятельно. С большим удовольствием и интересом провели время во время экскурсии.
Ольга
15 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Арине за интересный маршрут и рассказ на протяжении всей экскурсии. Впечатления у меня и у всей моей семьи только положительные. Ездим в Петербург уже не в первый раз и каждый раз открываем для себя что то новое в этом необычно прекрасном городе. Всем рекомендуем !!!
Спасибо Арине за отличную экскурсию, содержательное, красивое и искреннее повествование! Узнали много нового о замечательных зданиях, об истории их создания и устройстве, о жизни Санкт-Петербурга в разные эпохи, наметили себе цели для будущих познавательных походов по городу. Очень понравилось, спасибо!
Михаил
23 января 2018
Экскурсия прекрасная! Арина супер экскурсовод. Впечатлений масса, мы очень довольны
Наталья
4 июня 2017
Экскурсия очень понравилась! Арина потрясающий гид, эрудированный, знающий, готовый ответить на любые вопросы, с великолепным русским языком. Очень интересный маршрут - нетривиальный, неизбитый, сами бы во многие места не добрались, например, на Каменный остров. Все очень интересно и познавательно. Рекомендуем от всей души! А с Ариной обязательно поедем на другие экскурсии!
Юлия
2 сентября 2016
Великолепная экскурсия! Очень насыщенная и интересная. Вы посетите множество объектов, узнаете много интересных и, может быть, неизвестных вам исторических фактов. Арина- настоящий профессионал и фанат своего дела. Большое спасибо! Очень рекомендую данную экскурсию!
Татьяна
2 июля 2016
Были на экскурсии 29.06.16. Посетили такие места, до которых сами никогда бы не добрались. Арина прекрасно владеет материалом и подает его, опять же, прекрасным литературным языком. Очень приятно слушать. Спасибо
Наталия Константиновн
23 марта 2016
Были 18 марта на экскурсии "Жизнь в стиле модерн".Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Арина - потрясающий экскурсовод! Очень позитивная, доброжелательная, обаятельная, и очень много знающая!!! Так много всего показала и рассказала! Побывали в таких местах, куда обычно и не доберёшься! И водитель отличный! Мы остались в восторге! Желаем Арине всего самого наилучшего в жизни и в работе! И очень рекомендуем и эту экскурсию, и другие экскурсии Арины. И надеемся на новые встречи с ней!
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