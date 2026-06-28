9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Петербург в стиле модерн» перенесёт вас в эпоху конца 19 - начала 20 века. Исследуйте доходный дом Никонова, удивительные особняки на Каменном острове и башню Иванова.
Узнайте о поэтах, зодчих и аристократах, а также о событиях, таких как 200-летие Петербурга и 300-летие дома Романовых.
Эта экскурсия позволит вам сравнить жизнь современного горожанина с жизнью той поры, погрузившись в атмосферу предреволюционного города
Узнайте о поэтах, зодчих и аристократах, а также о событиях, таких как 200-летие Петербурга и 300-летие дома Романовых.
Эта экскурсия позволит вам сравнить жизнь современного горожанина с жизнью той поры, погрузившись в атмосферу предреволюционного города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические события
- 👥 Знаковые фигуры прошлого
- 🗺️ Путешествие во времени
- 🚗 Комфортное передвижение
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года можно насладиться зеленью парков и комфортной температурой. В зимние месяцы, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может добавить особого шарма зимнему Петербургу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Доходный дом Никонова
- Особняки на Каменном острове
- Башня Иванова
- Музей Суворова
- Храм Лурдской Божией Матери
Описание экскурсии
Вы увидите:
- доходный дом Никонова, который называют сказочным теремом
- удивительные особняки на Каменном острове — дачу Гаусвальд, дом Фолленвейдера, особняк Клейнмихель
- башню Иванова — творческую мастерскую поэтов Серебряного века
- Музей Суворова — архитектурное подражание древнерусской крепости
- храм Лурдской Божией Матери
- памятники эпохи модерна на Петроградской стороне
Будем говорить:
- о знаковых фигурах прошлого — поэтах, зодчих, аристократах и учёных
- событиях тех лет — 200-летии Петербурга и 300-летии дома Романовых, важных реформах и крушении монархии
А ещё обсудим:
- что создавалось и что безвозвратно уходило в прошлое на рубеже веков
- как в зеркале города отражались веяния той эпохи
В результате вы изучите переплетение многообразных сторон жизни предреволюционного города и на примере самых верных свидетелей — архитектурных шедевров эпохи модерна — рассмотрите один из самых насыщенных периодов в истории Петербурга.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле — с остановками и прогулками.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1015 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Арина - удивительный экскурсовод. Редко встречаешь такое поразительное знание материала и легкость преподнесения. Непрерывный поток, фактов, забавных историй и просто интересных моментов складывается в живую, объемную модель Петербурга столетней давности.
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Е
Арина, невероятно позитивная и обаятельная, прекрасный рассказчик! Слушали с большим удовольствием!
Всё динамично, увлекательно, время пролетело как один миг.
Те архитекрурные акценты, которым удивлялись и восхищались, так были интересно встроены в рассказ.
Всё динамично, увлекательно, время пролетело как один миг.
Те архитекрурные акценты, которым удивлялись и восхищались, так были интересно встроены в рассказ.
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И
Выражаем благодарность Арине, которая провела для нас интересную и содержательную экскурсию. За 3,5 часа мы побывали в нескольких красивых местах города, куда своими ногами мы врядли бы добрались. Рекомендуем всем пользователям сайта
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Арина рассказала и показала нам историю модерна в Санкт-Петербурге с большой любовью, увлечением и академическим знанием материала. Прекрасный рассказчик, вовлекающий и погружающий всех участников экскурсии с первой минуты прогулки до самого финала в замечательный мир модерна.
Огромное спасибо и однозначная рекомендация.
Маленькое наше пожелание: немного не хватило диалога, возможно это обусловлено огромным количеством материала.
Огромное спасибо и однозначная рекомендация.
Маленькое наше пожелание: немного не хватило диалога, возможно это обусловлено огромным количеством материала.
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С
Отличная экскурсия. Познавательно и очень интересно. Диплом исторического факультета у Арины в жизненном багаже не зря. Отлично структурирована информация. Узнали много нового для себя. Рекомендую эту экскурсию всем кто интересуется историей. Окунуться в революционную эпоху и события, которые повлияли на всю страну Арина помогла виртуозно. Спасибо🙏
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Арина,большое спасибо за зкскурсию. Было очень интересно. Время пполетело незаметно. Рекомендую даже бывалым путешественникам.
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