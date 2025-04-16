Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»

Откройте для себя Санкт-Петербург глазами Пушкина! Прогулка по Невскому проспекту и набережной реки Мойки перенесет вас в золотой век русской поэзии
Эта индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу позволит вам узнать о жизни и творчестве Александра Пушкина.

Прогулка по Невскому проспекту, набережной реки Мойки и Дворцовой площади раскроет тайны его любимых мест. Увидите Кондитерскую Вольфа и Беранже, Демутов трактир и другие значимые локации. Поговорим о его отношениях с семьей, друзьями и врагами, а также о влиянии на русскую литературу
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о Пушкине больше
  • 🏛 Посетить исторические места
  • 🎨 Ощутить атмосферу 19 века
  • 👥 Погрузиться в историю поэта
  • 🗺 Прогуляться по знаковым местам
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Набережная реки Мойки
  • Дворцовая площадь
  • Кондитерская Вольфа и Беранже
  • Демутов трактир
  • Главный штаб
  • Музей-квартира Пушкина

Описание экскурсии

Наши главные ориентиры для прогулки — Невский проспект, набережная реки Мойки и Дворцовая площадь. А по пути вы увидите:

  • Демутов трактир
  • Кондитерскую Вольфа и Беранже
  • Главный штаб
  • Музей-квартиру Пушкина (зайдём только во двор)

И другие пушкинские места!

Обсудим:

  • Первое знакомство Пушкина с Северной столицей и встречи с друзьями-лицеистами
  • «Холостые» завтраки, трактиры и рестораны 1820-30-х годов
  • Влиятельную газету «Северная пчела» и её владельца Фадея Булгарина — идейного врага Пушкина
  • Восстание декабристов и славу «поэта-вольнодумца»
  • Высылку Пушкина из Петербурга
  • Финансовые сложности. Как Пушкин стал историком?
  • Супругу гения Наталью Гончарову и её отношения с Дантесом и Николаем I
  • «Диплом ордена рогоносца» и роковую дуэль

Кому понравится экскурсия

Тем, кто захочет:

  • узнать Пушкина заново
  • увидеть знакомые места в центре Петербурга с другого ракурса
  • «окультуриться» и открыть для себя пушкинистику

Организационные детали

Экскурсия 12+.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Е
16 апр 2025
Анечка чудо, дети в восторге! Любовь к Александру Сергеевичу стала ещё больше) всем советую
Е
13 апр 2025
Экскурсия прошла очень интересно. Встретились с гидом вовремя в условленном месте. Несмотря на то, что погода была по-настоящему питерская, дождь со снегом и ветер, она нисколько не испортила экскурсию и
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даже придала ей пушкинскую атмосферу:"Нева, и холод, и гранит". Анна провела экскурсию с увлечением, я узнала много интересных фактов о Пушкине и его времени, погуляла по городу, получила ответы на интересующие меня вопросы. Записала контакты Анны, чтобы обратиться к ней в следующий раз за услугами гида, когда в следующий раз приеду в Санкт-Петербург.

Вера
8 апр 2025
После просмотра фильма "Пророк" решили сходить на экскурсию, посвященную Пушкину, чтобы ответить для себя на те вопросы, которые не были раскрыты в фильмы, и уточнить для себя не ясные моменты из жизни поэта. Анна прекрасный рассказчик, экскурсия прошла легко и не занудно, на все интересующие вопросы мы получили удовлетворяющие нас ответы:). Смело могу рекомендовать данную экскурсию всем!
Марина
3 апр 2025
Замечательная экскурсия, увидели всё самые интересные места пушкинского Петербурга) Узнали много нового. Отдельно благодарим Анну за душевную прогулку и памятные винтажные открытки в подарок. Будем обязательно рекомендовать Анну и её экскурсию своим знакомым.
Замечательная экскурсия, увидели всё самые интересные места пушкинского Петербурга) Узнали много нового. Отдельно благодарим Анну заЗамечательная экскурсия, увидели всё самые интересные места пушкинского Петербурга) Узнали много нового. Отдельно благодарим Анну за
Марина
2 апр 2025
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод рассказывала о интересных фактах из жизни Пушкина.
Маршрут построен удобно и неутомительно.
Е
30 мар 2025
Благодарим Анну за интересную и живую экскурсию об А. Пушкине. Прекрасно владеет материалом, ответила на все интересующие нас вопросы. Анна ещё раз влюбила нас в Пушкина.
Н
16 мар 2025
Благодарим Анну за интересную экскурсию!
Гюльнара
28 янв 2025
Прекрасную экскурсию провела гид Анна. Вспомнили то, что знали раньше о пушкинской поре в Санкт-Петербурге, увидели дома, где жил великий поэт. Погода была солнечной и приятной. Благодарим Анну и рекомендуем ее экскурсию.
О
27 янв 2025
Были на экскурсии с внуком 15 лет. Анна- замечательный экскурсовод. Очень интересно, с любовью рассказывает о Пушкине. Много неизвестных деталей о жизни Пушкина, которые помогают лучше понять жизнь и личность
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поэта. Экскурсия очень полезна не только взрослым, но и школьникам старших классов, изучающих Пушкина. Материал дается доступно, увлекательно, но в то же время со ссылками на факты, подтвержденные документами. Рекомендуем, получите большое удовольствие.

М
25 окт 2024
Экскурсия понравилась, мы с супругой остались довольны. Узнали интересные факты о Пушкине и местах, в которых бывал поэт. Рекомендую!
Ю
8 сен 2024
Аня - замечательный экскурсовод, очень интересно и с большой вовлеченностью рассказывала про Пушкина, отвечала на все вопросы, было такое ощущение, что она знает про А. С. все!) классный маршрут по любимому Питеру, будем ждать с нетерпением новых авторских экскурсий!
М
13 авг 2024
Замечательная экскурсия! Узнала интересные факты из биографии Пушкина А. С. о которых раньше не знала. Гид Анна очень приятная девушка, отвечала на все интересующие вопросы касающиеся экскурсии. Отдельно отмечу гарнитуру, наушники которые предоставляются на весь маршрут. С ними экскурсия проходит гораздо комфортнее. Ценная и полезная информация, доброжелательная экскурсовод влюбленная в свое дело. Я под впечатлением.
А
5 авг 2024
Мне понравилась экскурсия, узнала много нового. Анна интересно рассказывала, ответила на все дополнительные вопросы, на Экскурсии также затронули тему архитектуры города.
А
4 авг 2024
Потрясающая экскурсия, интересная, познавательная, прошла на одном дыхании. Тема Пушкина раскрылась для меня совсем иначе, захотелось больше узнать о великом поэте. Анна отвечала на все вопросы, очень чувствовались вовлеченность и
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интерес гида, это был не скучный монолог, а настоящий увлекательный рассказ с множеством интересных деталей. С удовольствием уже рекомендую эту экскурсию своим друзьям-любителям культуры и истории. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

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