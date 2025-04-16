Эта индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу позволит вам узнать о жизни и творчестве Александра Пушкина.
Прогулка по Невскому проспекту, набережной реки Мойки и Дворцовой площади раскроет тайны его любимых мест. Увидите Кондитерскую Вольфа и Беранже, Демутов трактир и другие значимые локации. Поговорим о его отношениях с семьей, друзьями и врагами, а также о влиянии на русскую литературу
Прогулка по Невскому проспекту, набережной реки Мойки и Дворцовой площади раскроет тайны его любимых мест. Увидите Кондитерскую Вольфа и Беранже, Демутов трактир и другие значимые локации. Поговорим о его отношениях с семьей, друзьями и врагами, а также о влиянии на русскую литературу
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о Пушкине больше
- 🏛 Посетить исторические места
- 🎨 Ощутить атмосферу 19 века
- 👥 Погрузиться в историю поэта
- 🗺 Прогуляться по знаковым местам
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Набережная реки Мойки
- Дворцовая площадь
- Кондитерская Вольфа и Беранже
- Демутов трактир
- Главный штаб
- Музей-квартира Пушкина
Описание экскурсии
Наши главные ориентиры для прогулки — Невский проспект, набережная реки Мойки и Дворцовая площадь. А по пути вы увидите:
- Демутов трактир
- Кондитерскую Вольфа и Беранже
- Главный штаб
- Музей-квартиру Пушкина (зайдём только во двор)
И другие пушкинские места!
Обсудим:
- Первое знакомство Пушкина с Северной столицей и встречи с друзьями-лицеистами
- «Холостые» завтраки, трактиры и рестораны 1820-30-х годов
- Влиятельную газету «Северная пчела» и её владельца Фадея Булгарина — идейного врага Пушкина
- Восстание декабристов и славу «поэта-вольнодумца»
- Высылку Пушкина из Петербурга
- Финансовые сложности. Как Пушкин стал историком?
- Супругу гения Наталью Гончарову и её отношения с Дантесом и Николаем I
- «Диплом ордена рогоносца» и роковую дуэль
Кому понравится экскурсия
Тем, кто захочет:
- узнать Пушкина заново
- увидеть знакомые места в центре Петербурга с другого ракурса
- «окультуриться» и открыть для себя пушкинистику
Организационные детали
Экскурсия 12+.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я несколько лет увлекаюсь пушкинистикой — да, это целая наука! Исследую жизнь и творчество великого поэта А. С. Пушкина в связке с историей Санкт-Петербурга и его жителей 19 века. Разработала авторский тематический маршрут по пушкинским местам Северной столицы. Вы даже не представляете, сколько всего интересного из жизни поэта нам не рассказывали в школе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 апр 2025
Анечка чудо, дети в восторге! Любовь к Александру Сергеевичу стала ещё больше) всем советую
Е
Елизавета
13 апр 2025
Экскурсия прошла очень интересно. Встретились с гидом вовремя в условленном месте. Несмотря на то, что погода была по-настоящему питерская, дождь со снегом и ветер, она нисколько не испортила экскурсию и
Вера
8 апр 2025
После просмотра фильма "Пророк" решили сходить на экскурсию, посвященную Пушкину, чтобы ответить для себя на те вопросы, которые не были раскрыты в фильмы, и уточнить для себя не ясные моменты из жизни поэта. Анна прекрасный рассказчик, экскурсия прошла легко и не занудно, на все интересующие вопросы мы получили удовлетворяющие нас ответы:). Смело могу рекомендовать данную экскурсию всем!
Марина
3 апр 2025
Замечательная экскурсия, увидели всё самые интересные места пушкинского Петербурга) Узнали много нового. Отдельно благодарим Анну за душевную прогулку и памятные винтажные открытки в подарок. Будем обязательно рекомендовать Анну и её экскурсию своим знакомым.
Марина
2 апр 2025
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод рассказывала о интересных фактах из жизни Пушкина.
Маршрут построен удобно и неутомительно.
Экскурсовод рассказывала о интересных фактах из жизни Пушкина.
Маршрут построен удобно и неутомительно.
Е
Евгения
30 мар 2025
Благодарим Анну за интересную и живую экскурсию об А. Пушкине. Прекрасно владеет материалом, ответила на все интересующие нас вопросы. Анна ещё раз влюбила нас в Пушкина.
Н
Нелла
16 мар 2025
Благодарим Анну за интересную экскурсию!
Гюльнара
28 янв 2025
Прекрасную экскурсию провела гид Анна. Вспомнили то, что знали раньше о пушкинской поре в Санкт-Петербурге, увидели дома, где жил великий поэт. Погода была солнечной и приятной. Благодарим Анну и рекомендуем ее экскурсию.
О
Ольга
27 янв 2025
Были на экскурсии с внуком 15 лет. Анна- замечательный экскурсовод. Очень интересно, с любовью рассказывает о Пушкине. Много неизвестных деталей о жизни Пушкина, которые помогают лучше понять жизнь и личность
М
Максим
25 окт 2024
Экскурсия понравилась, мы с супругой остались довольны. Узнали интересные факты о Пушкине и местах, в которых бывал поэт. Рекомендую!
Ю
Юлия
8 сен 2024
Аня - замечательный экскурсовод, очень интересно и с большой вовлеченностью рассказывала про Пушкина, отвечала на все вопросы, было такое ощущение, что она знает про А. С. все!) классный маршрут по любимому Питеру, будем ждать с нетерпением новых авторских экскурсий!
М
Мария
13 авг 2024
Замечательная экскурсия! Узнала интересные факты из биографии Пушкина А. С. о которых раньше не знала. Гид Анна очень приятная девушка, отвечала на все интересующие вопросы касающиеся экскурсии. Отдельно отмечу гарнитуру, наушники которые предоставляются на весь маршрут. С ними экскурсия проходит гораздо комфортнее. Ценная и полезная информация, доброжелательная экскурсовод влюбленная в свое дело. Я под впечатлением.
А
Алеся
5 авг 2024
Мне понравилась экскурсия, узнала много нового. Анна интересно рассказывала, ответила на все дополнительные вопросы, на Экскурсии также затронули тему архитектуры города.
А
Анна
4 авг 2024
Потрясающая экскурсия, интересная, познавательная, прошла на одном дыхании. Тема Пушкина раскрылась для меня совсем иначе, захотелось больше узнать о великом поэте. Анна отвечала на все вопросы, очень чувствовались вовлеченность и
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