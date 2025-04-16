Е Елена Анечка чудо, дети в восторге! Любовь к Александру Сергеевичу стала ещё больше) всем советую

Е Елизавета читать дальше даже придала ей пушкинскую атмосферу:"Нева, и холод, и гранит". Анна провела экскурсию с увлечением, я узнала много интересных фактов о Пушкине и его времени, погуляла по городу, получила ответы на интересующие меня вопросы. Записала контакты Анны, чтобы обратиться к ней в следующий раз за услугами гида, когда в следующий раз приеду в Санкт-Петербург. Экскурсия прошла очень интересно. Встретились с гидом вовремя в условленном месте. Несмотря на то, что погода была по-настоящему питерская, дождь со снегом и ветер, она нисколько не испортила экскурсию и

Вера После просмотра фильма "Пророк" решили сходить на экскурсию, посвященную Пушкину, чтобы ответить для себя на те вопросы, которые не были раскрыты в фильмы, и уточнить для себя не ясные моменты из жизни поэта. Анна прекрасный рассказчик, экскурсия прошла легко и не занудно, на все интересующие вопросы мы получили удовлетворяющие нас ответы:). Смело могу рекомендовать данную экскурсию всем!

Марина Замечательная экскурсия, увидели всё самые интересные места пушкинского Петербурга) Узнали много нового. Отдельно благодарим Анну за душевную прогулку и памятные винтажные открытки в подарок. Будем обязательно рекомендовать Анну и её экскурсию своим знакомым.

Марина Экскурсия очень понравилась.

Экскурсовод рассказывала о интересных фактах из жизни Пушкина.

Маршрут построен удобно и неутомительно.

Е Евгения Благодарим Анну за интересную и живую экскурсию об А. Пушкине. Прекрасно владеет материалом, ответила на все интересующие нас вопросы. Анна ещё раз влюбила нас в Пушкина.

Н Нелла Благодарим Анну за интересную экскурсию!

Гюльнара Прекрасную экскурсию провела гид Анна. Вспомнили то, что знали раньше о пушкинской поре в Санкт-Петербурге, увидели дома, где жил великий поэт. Погода была солнечной и приятной. Благодарим Анну и рекомендуем ее экскурсию.

О Ольга читать дальше поэта. Экскурсия очень полезна не только взрослым, но и школьникам старших классов, изучающих Пушкина. Материал дается доступно, увлекательно, но в то же время со ссылками на факты, подтвержденные документами. Рекомендуем, получите большое удовольствие. Были на экскурсии с внуком 15 лет. Анна- замечательный экскурсовод. Очень интересно, с любовью рассказывает о Пушкине. Много неизвестных деталей о жизни Пушкина, которые помогают лучше понять жизнь и личность

М Максим Экскурсия понравилась, мы с супругой остались довольны. Узнали интересные факты о Пушкине и местах, в которых бывал поэт. Рекомендую!

Ю Юлия Аня - замечательный экскурсовод, очень интересно и с большой вовлеченностью рассказывала про Пушкина, отвечала на все вопросы, было такое ощущение, что она знает про А. С. все!) классный маршрут по любимому Питеру, будем ждать с нетерпением новых авторских экскурсий!

М Мария Замечательная экскурсия! Узнала интересные факты из биографии Пушкина А. С. о которых раньше не знала. Гид Анна очень приятная девушка, отвечала на все интересующие вопросы касающиеся экскурсии. Отдельно отмечу гарнитуру, наушники которые предоставляются на весь маршрут. С ними экскурсия проходит гораздо комфортнее. Ценная и полезная информация, доброжелательная экскурсовод влюбленная в свое дело. Я под впечатлением.

А Алеся Мне понравилась экскурсия, узнала много нового. Анна интересно рассказывала, ответила на все дополнительные вопросы, на Экскурсии также затронули тему архитектуры города.