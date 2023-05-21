Путешествие на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33

Билеты на новый туристический трамвайный маршрут в Санкт-Петербурге

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В конце 2019 в Санкт-Петербурге открыли новый маршрут трамвая «Первый туристический». Украшением нового маршрута стал уникальный вагон ЛМ-33. Эти легендарные трамваи служили горожанам в довоенное время, в блокаду и после войны до 1979 года.
Путешествие на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33
Путешествие на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33
Путешествие на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33
Путешествие на классическом ленинградском трамвае ЛМ-33
Ближайшие даты:
21
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22
мая
23
мая
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25
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даты

Что вас ожидает:

  • Средний пр. В. О.
  • 1-я и Кадетская линии В. О.
  • Тучков мост
  • Пр. Добролюбова
  • Кронверкский пр.
  • Ул. Куйбышева
  • Сампсониевский мост
  • Финляндский пр.
  • Боткинская ул.
  • Ул. Академика Лебедева
  • Литейный мост
  • Литейный пр.
  • Ул. Белинского
  • Инженерная ул.
  • Садовая ул.
  • Cуворовская пл.
  • Троицкий мост
  • Троицкая площадь
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Описание

Что вас ждет

В конце 2019 в Санкт-Петербурге открыли новый маршрут трамвая «Первый туристический». Украшением нового маршрута стал уникальный вагон ЛМ-33. Эти легендарные трамваи служили горожанам в довоенное время, в блокаду и после войны до 1979 года.

Путь следования:

Средний пр. В. О. – 1-я и Кадетская линии В. О. – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – Инженерная ул. – Садовая ул. – Cуворовская пл. – Троицкий мост – Троицкая пл. – Кронверкский пр. – пр. Добролюбова – Тучков мост – 1-я и Кадетская линии В. О. – Средний пр. В. О.

Остановки (только на выход):

  • Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77),
  • Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),
  • Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),
  • Зоопарк (Зверинская ул.),
  • Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),
  • Петропавловская крепость (Троицкая пл.),
  • Крейсер «Аврора» (ул. Чапаева),
  • Выборгская сторона (ул. Комсомола),
  • ул. Некрасова,
  • Цирк,
  • Марсово поле (Суворовская пл.),
  • Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),
  • Петропавловская крепость (пр. Добролюбова),
  • Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),
  • Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),
  • Трамвайный парк им. А. П. Леонова (Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77)).

Важно знать:

  • Посадка — только на территории Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.
  • Высадка возможна на любой трамвайной остановке.
  • Примерное врем в пути 1 час 44 минуты (может меняться в зависимости от дорожной обстановки).

Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Средний проспект В.О. , д. 77
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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