Билеты на новый туристический трамвайный маршрут в Санкт-Петербурге
В конце 2019 в Санкт-Петербурге открыли новый маршрут трамвая «Первый туристический». Украшением нового маршрута стал уникальный вагон ЛМ-33. Эти легендарные трамваи служили горожанам в довоенное время, в блокаду и после войны до 1979 года.
Ближайшие даты:
21
мая
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22
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даты
Что вас ожидает:
- Средний пр. В. О.
- 1-я и Кадетская линии В. О.
- Тучков мост
- Пр. Добролюбова
- Кронверкский пр.
- Ул. Куйбышева
- Сампсониевский мост
- Финляндский пр.
- Боткинская ул.
- Ул. Академика Лебедева
- Литейный мост
- Литейный пр.
- Ул. Белинского
- Инженерная ул.
- Садовая ул.
- Cуворовская пл.
- Троицкий мост
- Троицкая площадь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
В конце 2019 в Санкт-Петербурге открыли новый маршрут трамвая «Первый туристический». Украшением нового маршрута стал уникальный вагон ЛМ-33. Эти легендарные трамваи служили горожанам в довоенное время, в блокаду и после войны до 1979 года.
Путь следования:
Средний пр. В. О. – 1-я и Кадетская линии В. О. – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – Инженерная ул. – Садовая ул. – Cуворовская пл. – Троицкий мост – Троицкая пл. – Кронверкский пр. – пр. Добролюбова – Тучков мост – 1-я и Кадетская линии В. О. – Средний пр. В. О.
Остановки (только на выход):
- Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77),
- Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),
- Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),
- Зоопарк (Зверинская ул.),
- Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),
- Петропавловская крепость (Троицкая пл.),
- Крейсер «Аврора» (ул. Чапаева),
- Выборгская сторона (ул. Комсомола),
- ул. Некрасова,
- Цирк,
- Марсово поле (Суворовская пл.),
- Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),
- Петропавловская крепость (пр. Добролюбова),
- Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),
- Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),
- Трамвайный парк им. А. П. Леонова (Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77)).
Важно знать:
- Посадка — только на территории Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.
- Высадка возможна на любой трамвайной остановке.
- Примерное врем в пути 1 час 44 минуты (может меняться в зависимости от дорожной обстановки).
Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Средний проспект В.О. , д. 77
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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