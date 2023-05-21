Что вас ждет

В конце 2019 в Санкт-Петербурге открыли новый маршрут трамвая «Первый туристический». Украшением нового маршрута стал уникальный вагон ЛМ-33. Эти легендарные трамваи служили горожанам в довоенное время, в блокаду и после войны до 1979 года.

Путь следования:

Средний пр. В. О. – 1-я и Кадетская линии В. О. – Тучков мост – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – Инженерная ул. – Садовая ул. – Cуворовская пл. – Троицкий мост – Троицкая пл. – Кронверкский пр. – пр. Добролюбова – Тучков мост – 1-я и Кадетская линии В. О. – Средний пр. В. О.

Остановки (только на выход):

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77),

Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),

Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),

Зоопарк (Зверинская ул.),

Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),

Петропавловская крепость (Троицкая пл.),

Крейсер «Аврора» (ул. Чапаева),

Выборгская сторона (ул. Комсомола),

ул. Некрасова,

Цирк,

Марсово поле (Суворовская пл.),

Александровский парк (ст. м. «Горьковская»),

Петропавловская крепость (пр. Добролюбова),

Тучкова дамба (ст. м. «Спортивная»),

Андреевский бульвар (ст. м. «Василеостровская»),

Трамвайный парк им. А. П. Леонова (Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В. О., 77)).

Важно знать: