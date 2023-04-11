Авто/пешеходная экскурсия с выходами в неформальное прошлое Ленинграда, времена расцвета, роста и спада неформальной ленинградской культуры — в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы нашего города. От "Аквариума" до "КиШа", от "Санкт-Петербурга" до "Ленинграда", от Сайгона до Там-Тама, сквозь призму личных знаний
Описание экскурсии
На этой мото-экскурсии вы «проживете» 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы Ленинграда, и узнаете причинно-следственную cвязь в цепи событий, приведших к росту, расцвету, пику, и спаду неформальной культуры в нашем города через призму разных рок-групп. Я веду данную экскурсию с 2010 года, и как ветеран и знаток экскурсии, расскажу почему Аквариум называется Аквариумом, Кино называется - Кино, а Алиса - Алисой. В общем, добро пожаловать на личные отличные истории из жизни Ленинградского рока! Важная информация:
Авто/пешеходная экскурсия с выходами в неформальное прошлое Ленинграда, От "Аквариума" до "Ки
Ша", от "Санкт-Петербурга" до "Ленинграда", от Сайгона до Там-Тама, сквозь призму личных знаний.
От человека кто бывал в Ленинградском Рок-клубе, Сайгоне и Ta
M-t
Amе.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Джона Леннона (Пушкинская 10)
- Сайгон (или садик Эльф)
- Рок-Клуб
- Клуб TaM-tAm (только на транспорте)
- Клуб-котельная Камчатка (только на транспорте)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Авто/пешеходная экскурсия с выходами в неформальное прошлое Ленинграда
- От "Аквариума" до "КиШа", от "Санкт-Петербурга" до "Ленинграда", от Сайгона до Там-Тама, сквозь призму личных знаний
- От человека кто бывал в Ленинградском Рок-клубе, Сайгоне и TaM-tAmе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Истоия питерского рок-андеграунда, культовые места, связанные с ней (мимо которых многократно ходил, но понятия не имел об этом), куча самых разных историй из прошлого и настоящего. Если Кино, Алиса, Попмеханика,
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А
Экскурсия супер! Погружение в ленинградскую рок-атмосферу и много других интересных историй о жизни города. Рекомендую от души!
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Л
Очень много интересной информации узнали, много интересных мест увидели. Очень приятно было общаться, спасибо большое Андрею!
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Л
Все на высшем уровне! Очень интересно! Советую данную экскурсию! Андрею огромное спасибо за все!)
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Ф
Это ж праздник!
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И
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