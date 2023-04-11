На этой мото-экскурсии вы «проживете» 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы Ленинграда, и узнаете причинно-следственную cвязь в цепи событий, приведших к росту, расцвету, пику, и спаду неформальной культуры в нашем города через призму разных рок-групп. Я веду данную экскурсию с 2010 года, и как ветеран и знаток экскурсии, расскажу почему Аквариум называется Аквариумом, Кино называется - Кино, а Алиса - Алисой. В общем, добро пожаловать на личные отличные истории из жизни Ленинградского рока! Важная информация:

Авто/пешеходная экскурсия с выходами в неформальное прошлое Ленинграда, От "Аквариума" до "Ки

Ша", от "Санкт-Петербурга" до "Ленинграда", от Сайгона до Там-Тама, сквозь призму личных знаний.

От человека кто бывал в Ленинградском Рок-клубе, Сайгоне и Ta

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