4.4
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Блокада Ленинграда — самое тяжелое время из жизни города.

Не каждый местный житель хочется погружаться в эти трагические воспоминания.

Но если вам интересна эта тема — добро пожаловать на нашу экскурсию ⛳.

Вы увидите блокадный храм, посетите Пискаревский мемориал и узнаете историю 📖 Тани Савичевой.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 900 ₽ за человека

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Блокадный Ленинград
Блокадный Ленинград

Что вы увидите

  • Дом Тани Савичевой
  • Пискаревское кладбище
  • Вечный огонь
  • памятник Родина-мать
  • Аллея памяти
  • Музейный павильон
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
Блокадный ЛенинградЖители военного Ленинграда провели в блокадном плену под непрерывными обстрелами долгие месяцы. Особенно тяжелой была первая, самая морозная зима. По данным, в городе умерло от голода более миллиона людей... Остановки:• Блокадный храм и церковь ⛪ всех скорбящих радости;
  • Пискаревский мемориал (Вечный огонь, памятник Родина-мать, Аллея памяти, Музейный павильон);
  • Кладбище, на котором массово хоронили жертв Ленинградской блокады, в послевоенное время стало мемориальным комплексом;
  • Дом Тани Савичевой;
  • Исаакиевская площадь.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Возьмите с собой паспорт и льготные документы (при покупке льготных билетов).
Что входит
  • Сопровождение профессиональным гидом-экскурсоводом
  • Туристический автобус.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Блокадный Ленинград
Блокадный Ленинград
Блокадный Ленинград
Блокадный Ленинград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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