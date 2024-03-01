Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»

Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На выходные отправимся в прошлое! В музейном комплексе старинных народных ремёсел «Дудутки» побываем в кузне, столярной и гончарной мастерских, продегустируем самогон, выпьем чашечку чая с местным мёдом и узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения.

А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Ближайшие даты:
1
мар
22
мар
19
апр
17
мая
14
июн
12
июл
16
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Витебску

Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 07:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!

Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.

Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.

Экскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по Витебску
2 день

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск

Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.

В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.

Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.

После заселения в отель свободное время.

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
3 день

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительнице Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем назад поздно вечером.

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, вернёмся поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

На автобусе
Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Перезагрузка
На машине
Конные прогулки
Животные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Па...
13 ноя
20 ноя
27 ноя
4 дек
17 380 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
🚐 На микроавтобусе
Новогодний тур 🎄
3 дня
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Санкт-Петербург
3 янв
от 44 970 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
31 дек
от 8 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ