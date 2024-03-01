Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
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Описание
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Экскурсия по Витебску
Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 07:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!
Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.
Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.
Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.
В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.
Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.
После заселения в отель свободное время.
Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительнице Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем назад поздно вечером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 07:00Завершение: Санкт-Петербург, вернёмся поздно вечером
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.