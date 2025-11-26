Это барная экскурсия где «экскурсия» есть не только в словосочетании, но и по ходу дела. Мы посетим три заведения где я расскажу о истории русского возлияния времён империи и до нее,
Описание экскурсииВосемнадцатый век обозначил несколько новых тенденций национального потребления алкоголя, пить стали еще больше и разнообразнее. Алкоголь повлиял на историю страны и на судьбы живущих в ней людей. Кто-то строил империи, а кто-то закладывал в кабак последнюю рубаху. Монополия на алкоголь играла далеко не последнюю роль в экономике государства – «Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету» писал Достоевский в «Бесах». Немалый путь прошли и заведения где подавался алкоголь, от нелегальной корчмы и кабаков до модных ресторанов и первых баров американского типа.
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальный радиогид с наушниками
- Дегустационный сет с закуской в первом заведении
Что не входит в цену
- Еда и напитки которые гость заказывает на свое усмотрение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Конногвардейский бульвар 4
Завершение: Большая Конюшенная 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
