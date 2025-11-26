читать дальше мифах о «самой пьющей нации», местах потребления народных и о тех, что посолиднее.



Немного затронем тему живописи и литературы, поговорим на тему что, где и как пили различные слои населения в ту эпоху и конечно же выпьем и закусим сами.

Это барная экскурсия где «экскурсия» есть не только в словосочетании, но и по ходу дела. Мы посетим три заведения где я расскажу о истории русского возлияния времён империи и до нее,