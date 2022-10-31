Вам предстоит знакомство со знаменитыми банкирскими династиями Российской империи: Поляковыми, Рябушинскими, фон Дервизами. Давайте погуляем по центру Петербурга и посмотрим с нового ракурса на привычные здания. Вы узнаете, как развивалось банковское дело от Екатерины до Петрограда, как общались банкиры и аристократия, как за один день они лишились всего и почему об этом актуально говорить именно сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по банковскому кварталу

К началу 20 века Невский проспект стал главной банковской улицей столицы Российской империи. Прогуливаясь по центру, мы рассмотрим то, на что обычно не обращают внимания и познакомимся с архитектурой банковских зданий Петербурга 18-20 века. Вы узнаете, как менялся облик старинного патриархального Петербурга в начале 20 столетия, когда в центре вырастали первые торговые и деловые центры, типографии и банки. Какой район называли «петербургским Сити» — там с банковскими зданиями соседствовали первый по гастрономии ресторан и ювелирный дом. И как здания банков материализуют образ капитала и своим обликом отражают вкусы эпохи.

Лицо дореволюционных банков

Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков Петрограда. Я познакомлю вас со знаменитыми банкирскими династиями Российской империи: Поляковыми, Рябушинскими, фон Дервизами.

Вы узнаете, как сложилась судьба первого и последнего придворных банкиров Российской империи.

Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой частный банк в 19 веке.

Кого из банкиров описывает Лев Толстой в Анне Карениной, и какими были отношения между аристократией и банкирами.

Кто из прогрессивных министров финансов остался в тени более харизматичной личности С. Ю. Витте.

И как банкиры лишились своего финансового могущества за один день.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому в холодное время года возможна чайная ило кофейная пауза по желанию участников экскурсии.