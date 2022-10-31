К началу 20 века Невский проспект стал главной банковской улицей столицы Российской империи. Прогуливаясь по центру, мы рассмотрим то, на что обычно не обращают внимания и познакомимся с архитектурой банковских зданий Петербурга 18-20 века. Вы узнаете, как менялся облик старинного патриархального Петербурга в начале 20 столетия, когда в центре вырастали первые торговые и деловые центры, типографии и банки. Какой район называли «петербургским Сити» — там с банковскими зданиями соседствовали первый по гастрономии ресторан и ювелирный дом. И как здания банков материализуют образ капитала и своим обликом отражают вкусы эпохи.
Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков Петрограда. Я познакомлю вас со знаменитыми банкирскими династиями Российской империи: Поляковыми, Рябушинскими, фон Дервизами.
Экскурсия пешеходная, поэтому в холодное время года возможна чайная ило кофейная пауза по желанию участников экскурсии.