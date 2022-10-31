Банкирские династии в дореволюционной России

Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой банк в 19 веке, и как банкиры пали за один день

Вам предстоит знакомство со знаменитыми банкирскими династиями Российской империи: Поляковыми, Рябушинскими, фон Дервизами. Давайте погуляем по центру Петербурга и посмотрим с нового ракурса на привычные здания.

Вы узнаете, как развивалось банковское дело от Екатерины до Петрограда, как общались банкиры и аристократия, как за один день они лишились всего и почему об этом актуально говорить именно сегодня.
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
Банкирские династии в дореволюционной России
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по банковскому кварталу

К началу 20 века Невский проспект стал главной банковской улицей столицы Российской империи. Прогуливаясь по центру, мы рассмотрим то, на что обычно не обращают внимания и познакомимся с архитектурой банковских зданий Петербурга 18-20 века. Вы узнаете, как менялся облик старинного патриархального Петербурга в начале 20 столетия, когда в центре вырастали первые торговые и деловые центры, типографии и банки. Какой район называли «петербургским Сити» — там с банковскими зданиями соседствовали первый по гастрономии ресторан и ювелирный дом. И как здания банков материализуют образ капитала и своим обликом отражают вкусы эпохи.

Лицо дореволюционных банков

Во время прогулки мы познакомимся с развитием банковского дела в России от создания первого Ассигнационного банка Екатериной Второй до момента национализации всех частных коммерческих банков Петрограда. Я познакомлю вас со знаменитыми банкирскими династиями Российской империи: Поляковыми, Рябушинскими, фон Дервизами.

  • Вы узнаете, как сложилась судьба первого и последнего придворных банкиров Российской империи.
  • Чем нужно было заниматься, чтобы открыть свой частный банк в 19 веке.
  • Кого из банкиров описывает Лев Толстой в Анне Карениной, и какими были отношения между аристократией и банкирами.
  • Кто из прогрессивных министров финансов остался в тени более харизматичной личности С. Ю. Витте.
  • И как банкиры лишились своего финансового могущества за один день.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому в холодное время года возможна чайная ило кофейная пауза по желанию участников экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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