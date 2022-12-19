Пешеходная экскурсия по главным архитектурным достопримечательностям вокруг Таврического сада.

Бывшая загородная резиденция фаворита Екатерины II графа Григория Потемкина стала местом притяжения для видных людей XIX – XX веков. Здесь жили императоры, великие полководцы, выдающиеся государственные деятели, ученые и поэты

Район во многом был первым. Таврический — первый пейзажный парк города. Неподалеку зажегся первый электрический фонарь и открылся первый русский музей, посвященный выдающейся личности. Здесь проходили знаменитые выставки, влюблялись, спорили и впервые читали свои произведения поэты Серебряного века — Блок, Ахматова, Мандельштам, Чуковский

Улицы вокруг Таврического — настоящая архитектурная энциклопедия Петербурга. От строгих построек XVIII века до ласкающих взор плавных линий на зданиях эпохи модерна.