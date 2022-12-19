Район гвардейцев и поэтов. Вокруг Таврического сада

Район гвардейцев и поэтов

Район гвардейцев и поэтов. Вокруг Таврического сада
Район гвардейцев и поэтов. Вокруг Таврического сада
Район гвардейцев и поэтов. Вокруг Таврического сада
Район гвардейцев и поэтов. Вокруг Таврического сада
Ближайшие даты:
20
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • В ходе экскурсии мы:
  • Прогуляемся по Таврическому саду и близлежащим улицам
  • Узнаем историю создания дворца и сада, и как они повлияли на застройку района
  • Поговорим о знаменитых русских поэтах, писателях, архитекторах, ученых, которые здесь жили
  • Увидим Таврический дворец, музей Александра Суворова, первую водонапорную башню Петербурга, казармы, доходные дома и удивительную церковь в стиле модерн
  • Разберемся, как сменяли друг друга архитектурные стили – от классицизма до модерна
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пешеходная экскурсия по главным архитектурным достопримечательностям вокруг Таврического сада.
Бывшая загородная резиденция фаворита Екатерины II графа Григория Потемкина стала местом притяжения для видных людей XIX – XX веков. Здесь жили императоры, великие полководцы, выдающиеся государственные деятели, ученые и поэты
Район во многом был первым. Таврический — первый пейзажный парк города. Неподалеку зажегся первый электрический фонарь и открылся первый русский музей, посвященный выдающейся личности. Здесь проходили знаменитые выставки, влюблялись, спорили и впервые читали свои произведения поэты Серебряного века — Блок, Ахматова, Мандельштам, Чуковский
Улицы вокруг Таврического — настоящая архитектурная энциклопедия Петербурга. От строгих построек XVIII века до ласкающих взор плавных линий на зданиях эпохи модерна.

вторник, среда, четверг в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Потемкинская, 4А
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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