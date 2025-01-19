Каменный остров: от Петра до элитного жилья

Пройти по петербургской Рублёвке, рассмотреть старинные дачи и узнать, кто в них жил
На Каменном острове царит особая атмосфера спокойствия и уединения. Вы пройдёте по элитному району Петербурга в центре города. Увидите исторические особняки и дачи царской семьи. Встретите удивительные здания в стиле модерн, которые снимались во многих фильмах. И узнаете, какие дома в начале 20 века покупали булочники, а какие — ювелиры.
5
3 отзыва
Каменный остров: от Петра до элитного жилья
Каменный остров: от Петра до элитного жилья
Каменный остров: от Петра до элитного жилья
Ближайшие даты:
1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар5
апр12
апр
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию в Лопухинском саду, а затем прогуляемся по самому Каменному острову. Обсудим его 300-летнюю историю, порассуждаем о судьбе Каменноостровского дворца и, конечно, раскроем тайны, которые хранят многочисленные дачи и особняки.

Вы узнаете:

  • в какой церкви Пушкин крестил детей
  • кого здесь посещала Вера Фигнер
  • какой особняк в начале 20 века мог себе позволить булочник, а какой — ювелир
  • где Михаила Кутузова назначили главнокомандующим русской армией и где он узнал о взятии Москвы
  • кто такой «лимонный лейтенант» и как здесь выращивали ананасы

Организационные детали

Экскурсия продлится 2,5–3 часа.

в субботу в 11:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Лопухинском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
19 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кристина Иванова! Так много интересной информации по истории острова, его чудесных дворцов и особняков, проживавших там в разное время членов императорской семьи и известных людей. Рекомендую всем!
Ирина
9 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Кристине за ёмкий рассказ и увлекательную прогулку по Каменному острову.
Кирилл
9 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на современные особенности Каменного острова (высокие заборы у некоторых дач и особняков) на нём сохранилась атмосфера курортной жизни прошлых столетий, немало интересных памятников архитектуры. Огромная благодарность экскурсоводу Кристине за знакомство с их историей и увлекательный рассказ о самом острове и его жителях в разные эпохи!
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на современные особенности Каменного острова (высокие заборы у некоторых дач и особняков)Экскурсия очень понравилась. Несмотря на современные особенности Каменного острова (высокие заборы у некоторых дач и особняков)

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
1141 отзыв
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1056 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Пешая
1125 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1505 за человека
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Пешая
57 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в субботу в 11:00
8 мар в 11:00
15 мар в 11:00
1050 за человека