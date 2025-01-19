На Каменном острове царит особая атмосфера спокойствия и уединения. Вы пройдёте по элитному району Петербурга в центре города. Увидите исторические особняки и дачи царской семьи. Встретите удивительные здания в стиле модерн, которые снимались во многих фильмах. И узнаете, какие дома в начале 20 века покупали булочники, а какие — ювелиры.
Описание экскурсии
Мы начнём экскурсию в Лопухинском саду, а затем прогуляемся по самому Каменному острову. Обсудим его 300-летнюю историю, порассуждаем о судьбе Каменноостровского дворца и, конечно, раскроем тайны, которые хранят многочисленные дачи и особняки.
Вы узнаете:
- в какой церкви Пушкин крестил детей
- кого здесь посещала Вера Фигнер
- какой особняк в начале 20 века мог себе позволить булочник, а какой — ювелир
- где Михаила Кутузова назначили главнокомандующим русской армией и где он узнал о взятии Москвы
- кто такой «лимонный лейтенант» и как здесь выращивали ананасы
Организационные детали
Экскурсия продлится 2,5–3 часа.
в субботу в 11:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лопухинском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Коренная петербурженка. Люблю свой город и постараюсь вас влюбить в него. Всякий раз, выходя к Неве, слыша звон колокольни Исаакиевского собора, проходя по набережным Фонтанки испытываю счастье, любовь и гордость за детище Петра!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кристина Иванова! Так много интересной информации по истории острова, его чудесных дворцов и особняков, проживавших там в разное время членов императорской семьи и известных людей. Рекомендую всем!
Ирина
9 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Кристине за ёмкий рассказ и увлекательную прогулку по Каменному острову.
Кирилл
9 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на современные особенности Каменного острова (высокие заборы у некоторых дач и особняков) на нём сохранилась атмосфера курортной жизни прошлых столетий, немало интересных памятников архитектуры. Огромная благодарность экскурсоводу Кристине за знакомство с их историей и увлекательный рассказ о самом острове и его жителях в разные эпохи!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1056₽ за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1505₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в субботу в 11:00
8 мар в 11:00
15 мар в 11:00
1050₽ за человека