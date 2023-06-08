Вы разгадаете, что "зашифровывали" художники XVII столетия в своих картинах с помощью символов и аллегорий, как Б. ван дер Хелст и другие мастера развили портретный жанр и поймете почему Рембрандт считается одним из самых значимых художников во всей истории живописи.

Вы узнаете о громком скандале, связанным с настоящим нападением на полотно Рембрандта прямо в Эрмитаже и о том, как реставраторы "вернули его к жизни."

Приобщитесь к уникальному миру голландской живописи и его главным шедеврам!

Как проходит аудиоэкскурсия: