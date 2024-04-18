Эрмитаж — необъятен! Но мы сделаем прогулку по нему тематической: всецело посвятим её голландским и фламандским художникам. Начнём с шедевров нидерландской живописи 15-16 веков — вспомним предысторию и откроем новые имена.
А затем поговорим об известных мастерах 17 века: от фламандцев и «малых голландцев» до великого Рембрандта Харменс ван Рейна.
А затем поговорим об известных мастерах 17 века: от фламандцев и «малых голландцев» до великого Рембрандта Харменс ван Рейна.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В Романовской галерее Нового Эрмитажа мы рассмотрим работы лучших мастеров Нидерландов, среди которых Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус и другие.
- О фламандском искусстве поговорим на примере Пауля де Воса, Франса Снейдерса, Антониса ван Дейка и, конечно, Питера Пауля Рубенса.
- Обсудим «малых голландцев» и их феерию жанров — от марин до портретов.
- Уделим особое внимание Рембрандту Харменс ван Рейну — главному голландскому художнику, прекрасно представленному в музейной коллекции.
Вы узнаете:
- Чем были для своего времени Нидерланды, Фландрия и Голландия и какие общие тенденции можно выделить в творчестве их живописцев
- Почему Нидерланды 16 века — это совсем не та страна, которая существует на карте сейчас
- Кем были привезены в Россию первые светские картины
- За что художники Голландии любили лимоны
- Почему «натюрморт» — очень неудачное слово
И многое другое!
Мы также:
- Затронем вопросы формирования эрмитажной коллекции и её утрат
- Изучим художественный язык символов
- Вспомним библейские сюжеты, русскую историю и народные обычаи
- Увидим портрет собаки, рыбные магазины почище «Азбуки вкуса» и полотно, едва не уничтоженное вандалом
Кому подойдёт экскурсия
- Всем, кто интересуется живописью в целом и устал от обзорных экскурсий по Эрмитажу
- Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 12 лет.
Организационные детали
Важно! Билеты в музей покупаются вами заранее для всех участников, в том числе и для гида. Стоимость — 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 апр 2024
Очень порадовали хорошая организация экскурсии, эрудиция и увлеченность гида, которая сумела создать атмосферу праздника. Мы получили массу положительных эмоций от произведений великих голландских и фламандских живописцев. Елена
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