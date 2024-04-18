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Эрмитаж — необъятен! Но мы сделаем прогулку по нему тематической: всецело посвятим её голландским и фламандским художникам. Начнём с шедевров нидерландской живописи 15-16 веков — вспомним предысторию и откроем новые имена.



А затем поговорим об известных мастерах 17 века: от фламандцев и «малых голландцев» до великого Рембрандта Харменс ван Рейна.