Коллекция любимых предметов искусства, тщательно подобранная обстановка, стены и паркет, которые все помнят, и даже коты и крысы — для нас важно показать вам Эрмитаж не просто как хранилище шедевров,

но как место, для кого-то ставшее домом; как живой организм, менявшийся вместе с хозяевами. Мы поговорим и об устройстве дворца, его архитектуре, о быте при дворе и о работах великих мастеров, которые из частной императорской коллекции переросли в музей.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Оживший дворец

В этой экскурсии мы не говорим о работе самого музея, но делаем акцент на бытовых моментах, понятных каждому. Вы узнаете, каким был дворец, когда он был чьим-то домом: как выглядел внутри и снаружи, как освещался и отапливался, какие новшества появлялись здесь со временем.

Будет и информация и об архитектурных достоинствах дворца, о важнейших событиях, с ним связанных. И, конечно, о полотнах Эрмитажа. Так, одна из тем — голландские художники, в том числе впечатляющая коллекция работ Рембрандта. Я расскажу самое любопытное о сюжетах, о творческой манере живописцев, о создании картин.

Индивидуальный подход

Эрмитаж — это как силовая тренировка для мозга: очень интересно, невозможно красиво, но непросто. Поэтому мы тщательно готовимся к каждой экскурсии, планируем индивидуальный маршрут, опираясь на ваши пожелания и интересы. Можно исследовать главные галереи и парадные залы — или же мы подготовим программу по конкретным залам или тематике.

Организационные детали