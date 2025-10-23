Понять, как дворец может быть жилым домом, и услышать о великих полотнах из коллекции
Коллекция любимых предметов искусства, тщательно подобранная обстановка, стены и паркет, которые все помнят, и даже коты и крысы — для нас важно показать вам Эрмитаж не просто как хранилище шедевров, читать дальше
но как место, для кого-то ставшее домом; как живой организм, менявшийся вместе с хозяевами.
Мы поговорим и об устройстве дворца, его архитектуре, о быте при дворе и о работах великих мастеров, которые из частной императорской коллекции переросли в музей.
В этой экскурсии мы не говорим о работе самого музея, но делаем акцент на бытовых моментах, понятных каждому. Вы узнаете, каким был дворец, когда он был чьим-то домом: как выглядел внутри и снаружи, как освещался и отапливался, какие новшества появлялись здесь со временем. Будет и информация и об архитектурных достоинствах дворца, о важнейших событиях, с ним связанных. И, конечно, о полотнах Эрмитажа. Так, одна из тем — голландские художники, в том числе впечатляющая коллекция работ Рембрандта. Я расскажу самое любопытное о сюжетах, о творческой манере живописцев, о создании картин.
Индивидуальный подход
Эрмитаж — это как силовая тренировка для мозга: очень интересно, невозможно красиво, но непросто. Поэтому мы тщательно готовимся к каждой экскурсии, планируем индивидуальный маршрут, опираясь на ваши пожелания и интересы. Можно исследовать главные галереи и парадные залы — или же мы подготовим программу по конкретным залам или тематике.
Организационные детали
Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты на Эрмитаж, в том числе для гида; я помогу вам с покупкой билетов, но планировать экскурсию стоит заранее — билеты раскупают очень быстро. Стоимость билетов: 500 ₽ взрослый; дети до 7 лет — бесплатно; школьники, студенты и пенсионеры — 300 ₽
Для компании в 4 человека стоимость составит 9800 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
