Мои заказы

Эрмитаж: не только музей

Понять, как дворец может быть жилым домом, и услышать о великих полотнах из коллекции
Коллекция любимых предметов искусства, тщательно подобранная обстановка, стены и паркет, которые все помнят, и даже коты и крысы — для нас важно показать вам Эрмитаж не просто как хранилище шедевров,
читать дальше

но как место, для кого-то ставшее домом; как живой организм, менявшийся вместе с хозяевами.

Мы поговорим и об устройстве дворца, его архитектуре, о быте при дворе и о работах великих мастеров, которые из частной императорской коллекции переросли в музей.

5
1 отзыв
Эрмитаж: не только музей© Виталия
Эрмитаж: не только музей© Виталия
Эрмитаж: не только музей© Виталия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Оживший дворец

В этой экскурсии мы не говорим о работе самого музея, но делаем акцент на бытовых моментах, понятных каждому. Вы узнаете, каким был дворец, когда он был чьим-то домом: как выглядел внутри и снаружи, как освещался и отапливался, какие новшества появлялись здесь со временем.
Будет и информация и об архитектурных достоинствах дворца, о важнейших событиях, с ним связанных. И, конечно, о полотнах Эрмитажа. Так, одна из тем — голландские художники, в том числе впечатляющая коллекция работ Рембрандта. Я расскажу самое любопытное о сюжетах, о творческой манере живописцев, о создании картин.

Индивидуальный подход

Эрмитаж — это как силовая тренировка для мозга: очень интересно, невозможно красиво, но непросто. Поэтому мы тщательно готовимся к каждой экскурсии, планируем индивидуальный маршрут, опираясь на ваши пожелания и интересы. Можно исследовать главные галереи и парадные залы — или же мы подготовим программу по конкретным залам или тематике.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Эрмитаж, в том числе для гида; я помогу вам с покупкой билетов, но планировать экскурсию стоит заранее — билеты раскупают очень быстро. Стоимость билетов: 500 ₽ взрослый; дети до 7 лет — бесплатно; школьники, студенты и пенсионеры — 300 ₽
  • Для компании в 4 человека стоимость составит 9800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталия
Виталия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Виталия, я родилась и выросла в Петербурге. Занимаюсь туризмом с 2018 года. Моя команда состоит из профессионалов, влюблённых в свое дело. Качество, внимательное отношение и индивидуальный подход — наши главные критерии в работе. Мы будем рады сделать ваше путешествие незабываемым и показать Петербург таким, каким знаем и любим его мы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
23 окт 2025
Реальность превзошла все ожидания. Экскурсовод Карина - профессионал высочайшего уровня.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж - дом семьи Романовых
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни семьи Романовых. Погрузитесь в историю, полную тайн и интриг, и почувствуйте дух императорской России
Начало: Внутри Эрмитажа
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Владимирский дворец (Дом ученых) - сердце императорского Петербурга
Пешая
1 час
-
15%
433 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Владимирский дворец (Дом ученых) - сердце императорского Петербурга
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 ноя в 14:30
1890 ₽2218 ₽ за человека
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
78 отзывов
Билеты
Знакомство с коллекцией Эрмитажа
Откройте для себя уникальные произведения искусства в Эрмитаже. Пройдите по залам Зимнего дворца и Малого Эрмитажа с профессиональным гидом
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
2800 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге