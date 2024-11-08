Голландская живопись и великий Рембрандт в Эрмитаже

Осознать, что искусство может быть понятно, близко и открыто каждому - на авторской аудиоэкскурсии
Моя аудиопрогулка создана с любовью к живописи, вниманием к неочевидным деталям, интересным контекстам, практике насмотренности и нескучной интерпретации истории искусства.

Слушая подкасты, вы исследуете работы голландских мастеров и узнаете, как с их помощью произошёл прорыв — переход к эпохе, когда живопись больше не была элитарной и стала доступной всем.
5
1 отзыв
Голландская живопись и великий Рембрандт в Эрмитаже
Голландская живопись и великий Рембрандт в Эрмитаже
Голландская живопись и великий Рембрандт в Эрмитаже
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

Вы пройдёте по залам, где представлены «малые голландцы», которые оказали совсем не малое влияние на мировое искусство. А затем откроете для себя ещё и великого голландца — Рембрандта. Его главные шедевры «Даная» и «Возвращение блудного сына» — настоящая гордость Эрмитажа. В зале с полотнами мастера мы разберёмся, насколько уникален и велик живописец для своего времени — посмотрим на его работы и попробуем расшифровать его язык.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже имеет общее представление о коллекции Эрмитажа и готов её изучать более основательно, осознанно и дозированно, уделяя достаточно времени и внимания отдельным темам, деталям и нюансам живописи для их глубокого понимания.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в Телеграм-боте: вы получите не только аудиосообщения от гида, но и подробную навигацию по экспозиции, дополнительные фото- и видеоматериалы по теме
  • Дополнительные расходы: билет в Эрмитаж. Его необходимо купить заранее. Вы можете сделать это на Трипстере: купить билет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
8 ноя 2024
Настоящая медитация наедине с искусством.
Мне очень понравилось то, что автор помогает подмечать детали, на которые я сама не обратила бы внимание.
В пример приводится несколько картин одного жанра, и потом можно
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самостоятельно разглядывать подобные. Никто никуда не торопит и есть время замедлиться.
Огромный плюс - те картины, которые описываются - описываются интересно, ёмко и содержательно. Послушала как местные гиды пробегают мимо, уделив Рембрандту по пол минуты на картину. Порадовалась, что мне удалось узнать больше и сама бы могла теперь рассказать.
Спасибо большое за аудио гид. Буду ждать новые темы!

Настоящая медитация наедине с искусством.Настоящая медитация наедине с искусством.Настоящая медитация наедине с искусством.Настоящая медитация наедине с искусством.

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