Моя аудиопрогулка создана с любовью к живописи, вниманием к неочевидным деталям, интересным контекстам, практике насмотренности и нескучной интерпретации истории искусства. Слушая подкасты, вы исследуете работы голландских мастеров и узнаете, как с их помощью произошёл прорыв — переход к эпохе, когда живопись больше не была элитарной и стала доступной всем.

Описание аудиогида

Вы пройдёте по залам, где представлены «малые голландцы», которые оказали совсем не малое влияние на мировое искусство. А затем откроете для себя ещё и великого голландца — Рембрандта. Его главные шедевры «Даная» и «Возвращение блудного сына» — настоящая гордость Эрмитажа. В зале с полотнами мастера мы разберёмся, насколько уникален и велик живописец для своего времени — посмотрим на его работы и попробуем расшифровать его язык.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже имеет общее представление о коллекции Эрмитажа и готов её изучать более основательно, осознанно и дозированно, уделяя достаточно времени и внимания отдельным темам, деталям и нюансам живописи для их глубокого понимания.

Организационные детали