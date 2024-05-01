Тайны «нижних земель»: голландская и фламандская живопись в Эрмитаже

Разобраться в особенностях направления и эпохи на интеллектуальной музейной прогулке
В чём секрет успеха нидерландской живописи? Непосредственность, честность и трепетное внимание к деталям. Трудолюбие, освежающая трезвость и здоровый патриотизм. Такое искусство вы узнаете (или углубите знания) на моей экскурсии-созерцании.

Поймёте упрямый, гордый и величаво-мрачный характер этих шедевров, встретитесь с символизмом и вспомните «страдающее Средневековье».
5
1 отзыв
Тайны «нижних земель»: голландская и фламандская живопись в Эрмитаже
Тайны «нижних земель»: голландская и фламандская живопись в Эрмитаже
Тайны «нижних земель»: голландская и фламандская живопись в Эрмитаже
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Кто вас ожидает

Рембрандт. Обнаружим его библейские аллюзии, чары светотени, сказочный реализм, внутреннюю мощь созерцательности. Многозначительный мрак и таинственный свет.

Рубенс — изысканный художник и дипломат с его шумным, ярким праздником цвета и движения, дивным театральным стилем. Апофеоз раскрепощённой телесности, могучее, взрывное барокко.

Ван Дейк — придворный художник, «аристократ портретов». На его полотнах — психологическая высота и меланхоличный колорит льющихся линий.

Старые нидерландские мастера: Кампен, Ван дер Вейден, Ван дер Гус, Лука Лейденский, Боутс, Брейгель (младший) — и их трогательно-неистовый шарм.

Вы узнаете не только о живописных особенностях картин, но и о жизни художников, а также о социально-политическом контексте соответствующих эпох. Присмотревшись к деталям шедевров, раскроете множество загадок.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно. Билет для гида не нужен.
  • Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
  • При желании мы сможем сделать перерыв (кофе-брейк в лаунж-зоне Эрмитажа)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
1 мая 2024
Описание экскурсии привлекло нас самой темой и тем, что предполагалось подробное рассмотрение нескольких картин в режиме диалога, а это всегда интересно в отличие от стандартных монотонных рассказов «без души», а
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иногда и с высокомерной позиции знающего искусствоведа.
Мы не ошиблись с выбором.
Дмитрий приводит факты из истории того времени и биографии художников, рассказывает о библейских и мифологических сюжетах, о стиле и особенностях кисти каждого художника, расшифровывает символы, а главное - передает смыслы или предлагает задуматься о них.
Дмитрий очень вдумчивый и деликатный, заботится о том, чтобы показать разнообразное и побольше, но в то же время не перегрузить. Мы увидели по новому давно известные мировые шедевры.
С Дмитрием очень легко, и хотя время пролетело незаметно, мы получили удовольствие, новые знания и впечатления, заделы для дальнейшего изучения голландской живописи и истории того времени. Такое событие, которое точно запомнится, приятное и обогащающее.

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