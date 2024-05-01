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иногда и с высокомерной позиции знающего искусствоведа.

Мы не ошиблись с выбором.

Дмитрий приводит факты из истории того времени и биографии художников, рассказывает о библейских и мифологических сюжетах, о стиле и особенностях кисти каждого художника, расшифровывает символы, а главное - передает смыслы или предлагает задуматься о них.

Дмитрий очень вдумчивый и деликатный, заботится о том, чтобы показать разнообразное и побольше, но в то же время не перегрузить. Мы увидели по новому давно известные мировые шедевры.

С Дмитрием очень легко, и хотя время пролетело незаметно, мы получили удовольствие, новые знания и впечатления, заделы для дальнейшего изучения голландской живописи и истории того времени. Такое событие, которое точно запомнится, приятное и обогащающее.