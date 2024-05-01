Тайны «нижних земель»: голландская и фламандская живопись в Эрмитаже
Разобраться в особенностях направления и эпохи на интеллектуальной музейной прогулке
В чём секрет успеха нидерландской живописи? Непосредственность, честность и трепетное внимание к деталям. Трудолюбие, освежающая трезвость и здоровый патриотизм. Такое искусство вы узнаете (или углубите знания) на моей экскурсии-созерцании.
Поймёте упрямый, гордый и величаво-мрачный характер этих шедевров, встретитесь с символизмом и вспомните «страдающее Средневековье».
Рембрандт. Обнаружим его библейские аллюзии, чары светотени, сказочный реализм, внутреннюю мощь созерцательности. Многозначительный мрак и таинственный свет.
Рубенс — изысканный художник и дипломат с его шумным, ярким праздником цвета и движения, дивным театральным стилем. Апофеоз раскрепощённой телесности, могучее, взрывное барокко.
Ван Дейк — придворный художник, «аристократ портретов». На его полотнах — психологическая высота и меланхоличный колорит льющихся линий.
Старые нидерландские мастера: Кампен, Ван дер Вейден, Ван дер Гус, Лука Лейденский, Боутс, Брейгель (младший) — и их трогательно-неистовый шарм.
Вы узнаете не только о живописных особенностях картин, но и о жизни художников, а также о социально-политическом контексте соответствующих эпох. Присмотревшись к деталям шедевров, раскроете множество загадок.
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно. Билет для гида не нужен.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 255 туристов
Коренной петербуржец, аспирант философского факультета и профессиональный гид.
Опираюсь только на авторитетные, серьёзные источники (в том числе редкие). Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Лекционный формат монолога, на мой читать дальше
взгляд, не эффективен. Конечно, со своей стороны я гарантирую компетентный, подробный рассказ, но также приветствую свободу ваших реакций, уточняющих вопросов, актуальных дополнений. Моя цель — не огорошить вас каскадом имён, дат и деталей, а создать пространство общения, в котором у нас состоялась бы живая, экзистенциально значимая встреча с духом Петербурга, историей, искусством…
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
1 мая 2024
Описание экскурсии привлекло нас самой темой и тем, что предполагалось подробное рассмотрение нескольких картин в режиме диалога, а это всегда интересно в отличие от стандартных монотонных рассказов «без души», а читать дальше
иногда и с высокомерной позиции знающего искусствоведа. Мы не ошиблись с выбором. Дмитрий приводит факты из истории того времени и биографии художников, рассказывает о библейских и мифологических сюжетах, о стиле и особенностях кисти каждого художника, расшифровывает символы, а главное - передает смыслы или предлагает задуматься о них. Дмитрий очень вдумчивый и деликатный, заботится о том, чтобы показать разнообразное и побольше, но в то же время не перегрузить. Мы увидели по новому давно известные мировые шедевры. С Дмитрием очень легко, и хотя время пролетело незаметно, мы получили удовольствие, новые знания и впечатления, заделы для дальнейшего изучения голландской живописи и истории того времени. Такое событие, которое точно запомнится, приятное и обогащающее.
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