Роскошь и тайны Юсуповского дворца

Посетить парадные залы, жилые покои и экспозицию «Убийство Распутина» - с персональным гидом
Юсуповский дворец вошёл в историю и как резиденция знатного рода Юсуповых, и как место громкого преступления 20 века — убийства придворного старца Григория Распутина. Мы внимательно рассмотрим впечатляющие интерьеры дворца.

Я познакомлю вас с историей одной из самых влиятельных династий Российской империи, её тайнами и страшным проклятием.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • парадные залы — эпицентр светской жизни, где устраивали балы и маскарады.
  • личные покои княгини — в эклектичном стиле.
  • половину князя — с Мавританской гостиной, залом Генриха II, Кожаным и Турецким кабинетами.
  • театр дворца — на его сцене исполняли свои произведения Глинка, Шопен, Даргомыжский и другие великие композиторы.
  • историко-документальную экспозицию «Убийство Распутина» — с восстановленными интерьерами комнаты, где было совершено одно из самых загадочных преступлений прошлого века.

Я расскажу:

  • о строительстве дворца и тайнах, которые он хранит.
  • истории династии Юсуповых и их жизни в резиденции на Мойке.
  • семейном проклятии рода Юсуповых и жизни Феликса и Ирины Юсуповых в эмиграции.
  • убийстве Григория Распутина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена путёвка во дворец — 12 500 ₽ за группу до 8 чел.
  • Её нужно оплатить не менее, чем за 72 часа до начала экскурсии. Если вы бронируете экскурсию за 1-2 дня, оплатить путёвку нужно сразу после заказа. Я пришлю вам скриншот оформленной путёвки.
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии.
  • Чтобы избежать очередей, я выкупаю билеты заранее. При отмене заказа с вашей стороны стоимость путёвки не возвращается.
  • Экскурсию рекомендую гостям старше 12 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 578 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 мая 2025
Интересная экскурсия с профессиональным гидом,материал подается очень легко и интересно. Однозначно рекомендую!

