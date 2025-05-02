Юсуповский дворец вошёл в историю и как резиденция знатного рода Юсуповых, и как место громкого преступления 20 века — убийства придворного старца Григория Распутина. Мы внимательно рассмотрим впечатляющие интерьеры дворца.
Я познакомлю вас с историей одной из самых влиятельных династий Российской империи, её тайнами и страшным проклятием.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- парадные залы — эпицентр светской жизни, где устраивали балы и маскарады.
- личные покои княгини — в эклектичном стиле.
- половину князя — с Мавританской гостиной, залом Генриха II, Кожаным и Турецким кабинетами.
- театр дворца — на его сцене исполняли свои произведения Глинка, Шопен, Даргомыжский и другие великие композиторы.
- историко-документальную экспозицию «Убийство Распутина» — с восстановленными интерьерами комнаты, где было совершено одно из самых загадочных преступлений прошлого века.
Я расскажу:
- о строительстве дворца и тайнах, которые он хранит.
- истории династии Юсуповых и их жизни в резиденции на Мойке.
- семейном проклятии рода Юсуповых и жизни Феликса и Ирины Юсуповых в эмиграции.
- убийстве Григория Распутина.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включена путёвка во дворец — 12 500 ₽ за группу до 8 чел.
- Её нужно оплатить не менее, чем за 72 часа до начала экскурсии. Если вы бронируете экскурсию за 1-2 дня, оплатить путёвку нужно сразу после заказа. Я пришлю вам скриншот оформленной путёвки.
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается в день экскурсии.
- Чтобы избежать очередей, я выкупаю билеты заранее. При отмене заказа с вашей стороны стоимость путёвки не возвращается.
- Экскурсию рекомендую гостям старше 12 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 578 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 мая 2025
Интересная экскурсия с профессиональным гидом,материал подается очень легко и интересно. Однозначно рекомендую!
