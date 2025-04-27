Эрмитаж — это то место, которое стоит посетить в Петербурге. Конечно же, за один день нереально увидеть весь Эрмитаж. Со мной вы прогуляетесь по залам музея, познакомитесь с историей Зимнего дворца и увидите шедевры мастеров прошлого из Западной Европы.

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Описание билета

Увлекательное путешествие в мир искусства

Экскурсия по Зимнему дворцу станет замечательным приключением для всех посетителей, особенно для семей с детьми. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу истории и искусства, о которой вам захочется рассказать друзьям и близким.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Узнать интересные факты о владельцах Зимнего дворца и его создателях;

Послушать захватывающие истории, связанные с Русской историей;

Ознакомиться с богатой коллекцией Эрмитажа и значимыми событиями, которые с ней связаны;

Насладиться великолепными парадными залами и личными интерьерами императорской семьи;

Увидеть шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в Государственном Эрмитаже;

Познакомиться с царскими интерьерами и жизнью императоров.

Залы, которые вы посетите

Экскурсия проходит в самых известных залах:

Зимнего дворца;

Малого Эрмитажа;

Нового Эрмитажа;

Старого Эрмитажа.

Не упустите шанс узнать больше о нашем культурном наследии и насладиться красотой, которая окружает нас. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и вдохновляющей для вас и ваших детей!