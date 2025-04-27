Эрмитаж — это то место, которое стоит посетить в Петербурге. Конечно же, за один день нереально увидеть весь Эрмитаж.
Со мной вы прогуляетесь по залам музея, познакомитесь с историей Зимнего дворца и увидите шедевры мастеров прошлого из Западной Европы.
Со мной вы прогуляетесь по залам музея, познакомитесь с историей Зимнего дворца и увидите шедевры мастеров прошлого из Западной Европы.
Время начала: 11:00, 12:00, 14:30, 15:00, 17:00, 17:30
Описание билета
Увлекательное путешествие в мир искусства
Экскурсия по Зимнему дворцу станет замечательным приключением для всех посетителей, особенно для семей с детьми. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу истории и искусства, о которой вам захочется рассказать друзьям и близким.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Узнать интересные факты о владельцах Зимнего дворца и его создателях;
- Послушать захватывающие истории, связанные с Русской историей;
- Ознакомиться с богатой коллекцией Эрмитажа и значимыми событиями, которые с ней связаны;
- Насладиться великолепными парадными залами и личными интерьерами императорской семьи;
- Увидеть шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в Государственном Эрмитаже;
- Познакомиться с царскими интерьерами и жизнью императоров.
Залы, которые вы посетите
Экскурсия проходит в самых известных залах:
- Зимнего дворца;
- Малого Эрмитажа;
- Нового Эрмитажа;
- Старого Эрмитажа.
Не упустите шанс узнать больше о нашем культурном наследии и насладиться красотой, которая окружает нас. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и вдохновляющей для вас и ваших детей!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Зимнего дворца
- Личные покои Зимнего дворца
- Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
- Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Что включено
- Входной билет в музей (без очереди), действительный только на день и время, указанные в ваучере
- Экскурсия с гидом в мини группе не более 5 человек
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная, 34
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Требуется предоплата для выкупа входного билета в музей не позднее одного дня до начала экскурсии
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
- При бронировании 4 человек, группа считается укомплектованной
- Сборные группы не более 5 человек
- Стоимость включает входной билет в Эрмитаж, в случае отмены экскурсии оплата за входные билеты не возвращается, так как билеты выкупаются заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билет дает право на однократное посещение музея
- После окончания экскурсии возможно пребывание в музее для самостоятельного осмотра до закрытия музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 118 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
27 апр 2025
Посетила экскурсию "Жилые покои и парадная жизнь зимнего дворца". Большое спасибо экскурсоводу Ирине, почти 2,5 часа пролетели незаметно. Обошли весь Зимний Дворец и эрмитажи. Много информации, но обо всем и структурировано. Было очень интересно!
М
Морозова
26 апр 2025
И
Ирина
25 апр 2025
Спасибо большое экскурсоводу Алёне за прекрасную экскурсию! Алёна очень интересно и подробно все рассказывала. Узнали много фактов и историй.
И
Ирина
18 апр 2025
Светлана прекрасный гид! Было интересно
Е
Елена
17 апр 2025
О
Оксана
15 апр 2025
Понравилась экскурсия, впечатления хорошее, буду в Питере обращусь еще👍
И
Ирина
5 апр 2025
Отличная организация экскурсии в Эрмитаж, всегда на связи, ответ на любой вопрос по предоставлению услуг. Экскурсовод Светлана, так увлекательно, интересно рассказывала, что хорошо воспринималось как внучкой так и взрослыми. Мы так были увлечены экскурсией, что время прошло не заметно, хотелось продолжения🙂. Огромное спасибо за положительные эмоции, хочется сново и сново возвращается в Питер.
Д
Диана
28 мар 2025
Очень интересно и познавательно прошла экскурсия, а главное не скучно. Гид Александра успела много чего нам рассказать. Остались под хорошим впечатлением и долго обсуждали потом это поход в Эрмитаж.
Е
Екатерина
9 мар 2025
В целом насыщенная экскурсия, но хотелось бы либо в наушниках слушать, либо, чтобы громче голос экскурсовода был. Приходилось прислушиваться, что делать в течение более чем 2 часов тяжело
Ю
Юлия
13 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Гидом у нас была Дарья. В группе нас было 4 человека. Очень познавательно и интересно, Дарья освятила исторические моменты, прошлись по залам, на экспонатах останавливались и Дарья подробно рассказывала о том или ином событии. Даже дочке 11 лет было интересно. Спасибо Вам!
Н
Наталья
4 янв 2025
Экскурсия прошла легко и интересно. Даже ребенку 11 лет было интересно и не утомительно. Хотя Экскурсия длилась два часа. У меня потом возникло желание почитать историю.
Т
Татьяна
1 янв 2025
В
Валерий
16 ноя 2024
Замечательная экскурсия. Два часа пролетели незаметно с очаровательным гидом Светланой, которая увлекательно рассказала нам историю как самого Зимнего дворца и эрмитажа, экспонатов, так и историю царствующей семьи Романовых. Однозначно советую к посещению!
К
Копейкина
28 окт 2024
Это одна из лучших экскурсий по Эрмитажу. Прекрасна она и для новичков и для любителей! За 2 часа проведенных с чудесным экскурсоводом Александрой мы сделали невозможное: обошли все здания Эрмитажа, осмотрели знаковые экспонаты и ни минуты не устали. Было ощущение, что экскурсия пролетела мгновенно и осталось чудесное послевкусие многовековой истории замечательных интерьеров и экспонатов. Рекомендуем всем!
М
Марина
10 окт 2024
Экскурсовод Александра просто супер!!!
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