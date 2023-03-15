Русский музей с искусствоведом: от икон до революции

Изучить восемь веков русского искусства за 2,5 часа

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Коллекция музея выросла из императорского собрания, поэтому в её основе — лучшие работы мастеров своего времени. Я помогу вам осознанно посмотреть на шедевры Репина, Брюллова, Айвазовского и других живописцев.

Картины, скульптуры и даже интерьеры музея позволят нам погрузиться в контекст прошлых эпох, чтобы лучше понять и сами произведения, и художников, которые их создали.
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
Русский музей с искусствоведом: от икон до революции
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Описание

Что вас ожидает

Шедевры живописи и их контекст. «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки на Волге» Репина — мы разберем общепризнанные шедевры и выясним, что делает их таковыми. Но при это познакомимся и с другими, менее известными, но не менее захватывающими работами.

Вы поймёте, как работы вписаны в исторический, политический и социальный контекст своего времени. Откроете секрет масштабных полотен Айвазовского и опровергнете стереотип о том, что русская иконопись мало менялась с течением веков.

Ключ к русскому искусству от Академии художеств. Собрание работ петербургской Академии художеств — то, что делает экспозицию Русского музея действительно уникальной. Мы исследуем влияние Академии на художников, затем проследим отрицание её авторитета и даже борьбу с «академизмом»: всё это необходимо для понимания русского искусства.

Кстати, по легенде именно картина одного из «академиков» — «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского, воспевающая красоту обнажённого женского тела, — подвигла Александра III открыть в Петербурге музей русского искусства.

Организационные детали

  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно (в музее или онлайн): 550 руб. /взрослый, 270 руб. /льготный.
  • Во вторник у музея выходной. В понедельник он работает с 10:00 до 20:00, в четверг с 13:00 до 21:00, в остальные дни — с 10:00 до 18:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле памятника Пушкину на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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