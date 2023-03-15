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Описание
Что вас ожидает
Шедевры живописи и их контекст. «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки на Волге» Репина — мы разберем общепризнанные шедевры и выясним, что делает их таковыми. Но при это познакомимся и с другими, менее известными, но не менее захватывающими работами.
Вы поймёте, как работы вписаны в исторический, политический и социальный контекст своего времени. Откроете секрет масштабных полотен Айвазовского и опровергнете стереотип о том, что русская иконопись мало менялась с течением веков.
Ключ к русскому искусству от Академии художеств. Собрание работ петербургской Академии художеств — то, что делает экспозицию Русского музея действительно уникальной. Мы исследуем влияние Академии на художников, затем проследим отрицание её авторитета и даже борьбу с «академизмом»: всё это необходимо для понимания русского искусства.
Кстати, по легенде именно картина одного из «академиков» — «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского, воспевающая красоту обнажённого женского тела, — подвигла Александра III открыть в Петербурге музей русского искусства.
Организационные детали
Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и приобретаются самостоятельно (в музее или онлайн): 550 руб. /взрослый, 270 руб. /льготный.
Во вторник у музея выходной. В понедельник он работает с 10:00 до 20:00, в четверг с 13:00 до 21:00, в остальные дни — с 10:00 до 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле памятника Пушкину на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я занимаюсь историей искусства и провожу экскурсии по Петербургу почти столько, сколько себя помню. Большую часть жизни я живу в центре города, знаю и ценю здесь каждый уголок. Кроме искусства увлекаюсь краеведением, люблю делиться с жителями Петербурга и путешественниками своими знаниями. Каждая экскурсия уникальна, потому что все гости — яркие индивидуальности, а моя цель — сделать их знакомство с городом захватывающим и запоминающим событием.
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