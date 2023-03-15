Коллекция музея выросла из императорского собрания, поэтому в её основе — лучшие работы мастеров своего времени. Я помогу вам осознанно посмотреть на шедевры Репина, Брюллова, Айвазовского и других живописцев. Картины, скульптуры и даже интерьеры музея позволят нам погрузиться в контекст прошлых эпох, чтобы лучше понять и сами произведения, и художников, которые их создали.

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Описание

Что вас ожидает

Шедевры живописи и их контекст. «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки на Волге» Репина — мы разберем общепризнанные шедевры и выясним, что делает их таковыми. Но при это познакомимся и с другими, менее известными, но не менее захватывающими работами.

Вы поймёте, как работы вписаны в исторический, политический и социальный контекст своего времени. Откроете секрет масштабных полотен Айвазовского и опровергнете стереотип о том, что русская иконопись мало менялась с течением веков.

Ключ к русскому искусству от Академии художеств. Собрание работ петербургской Академии художеств — то, что делает экспозицию Русского музея действительно уникальной. Мы исследуем влияние Академии на художников, затем проследим отрицание её авторитета и даже борьбу с «академизмом»: всё это необходимо для понимания русского искусства.

Кстати, по легенде именно картина одного из «академиков» — «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского, воспевающая красоту обнажённого женского тела, — подвигла Александра III открыть в Петербурге музей русского искусства.

Организационные детали