Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Хроники русского балета на улицах Петербурга

Чтобы открыть судьбы культовых фигур балетной сцены, мы прогуляемся по театральным кварталам Петербурга — от площади Островского до площади Искусств. Вы узнаете о гениальных артистах, которые первыми открыли миру русский балет: Анне Павловой, Вацлаве Нежинском, Тамаре Карсавиной и не только. Вспомните об Агриппине Вагановой и целой плеяде её блистательных учениц, заложивших основы советского балета. Услышите истории Рудольфа Нуреева и Натальи Макаровой, которые перенесли традиции русской балетной школы заграницу. А в арт-галерее ИФЗ «Амбар Буржуа» увидите отлитые в фарфоре образы, созданные на сцене Ульяной Лопаткиной и Николаем Цискаридзе.

Балетный класс в Музее театрального искусства

В Театральном музее мы рассмотрим уникальные фотографии, портреты, костюмы и личные вещи танцовщиков и балерин разных эпох. А интерактивным дополнением экскурсии станет виртуальный балетный класс, который «проведет» для вас прославленный Николай Цискаридзе. Вы попробуете встать к балетному станку и сделать то, что каждое утро делают танцовщики: со времен Петипа без этих навыков не обходится никто — будь то артистка кордебалета или Михаил Барышников.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Музей театрального и музыкального искусства: 200 руб. с человека.