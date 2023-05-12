Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Петербург и Балет — эта пара не раз преодолевала сложнейшие пируэты судьбы, оставаясь неразлучной. Приглашаю вас погрузиться в хореографическую историю города.
Мы пройдем по следам Анны Павловой и Галины Улановой, окажемся на балетном классе Цискаридзе в Музее театрального искусства. И разберемся, почему у берегов Невы берет начало мировая экспансия русского балета.
Экскурсия состоит из двух частей: музейной и пешеходной.
Театральный музей обладает уникальной коллекцией экспонатов, связанных с историей российского театра. Балет, как яркая составляющая театрального искусства, не сразу обрёл самостоятельную жизнь. О становлении этого музыкально-театрального жанра в нашей стране вы узнаете на экскурсии.
Театральные кварталы Петербурга — от площади Островского до площади Искусств. Продолжим открывать судьбы культовых фигур балетной сцены во время прогулки. Вы узнаете о гениальных артистах, которые первыми открыли миру русский балет: Анне Павловой, Вацлаве Нежинском, Тамаре Карсавиной и не только. Вспомните об Агриппине Вагановой и целой плеяде её блистательных учениц, заложивших основы советского балета. Услышите истории Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова, которые перенесли традиции русской балетной школы заграницу.
Балетный класс в Музее театрального искусства
В Театральном музее мы рассмотрим уникальные фотографии, портреты, костюмы и личные вещи танцовщиков и балерин разных эпох. А интерактивным дополнением экскурсии станет виртуальный балетный класс, который «проведет» для вас прославленный Николай Цискаридзе. Вы попробуете встать к балетному станку и сделать то, что каждое утро делают танцовщики: со времен Петипа без этих навыков не обходится никто — будь то артистка кордебалета или Михаил Барышников.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Музей театрального и музыкального искусства: 250 ₽/взрослый, 150 ₽/льготный; экскурсионный сбор — 399 ₽.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3417 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Очень интересная экскурсия. Ирина, увлечена своим делом и непроизвольно вовлекает слушателей в мир искусства. Ирина, провела экскурсию с индивидуальным подходом за что отдельное спасибо! Экскурсия была насыщена информацией! Отдельно отмечу, что Ирина не формализуется и не ограничивается строго временными рамками, ей важнее донести всю информацию… Поделиться всем самым интересным
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Елена
Ирина - замечательный гид. Знающая, интересно и увлекательно погрузит вас в мир прекрасного (бронировала экскурсию «Легенды русского балета»). БОльшую часть времени проведёте в музее театрального и музыкального искусства, и вторая часть экскурсии - прогулка пешком до Площади искусств.
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И
Ирина
Экскурсия очень понравилась! Специально для девочек, которые занимаются балетом. Это вдохновение идти вперёд! Даже я, как педагог-хореограф с невероятным трепетом осматривала все экспонаты музея и с удовольствием слушала нашего экскурсовода Ирину. Большое спасибо!
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Татьяна
Отличная экскурсия! Ирина потрясающий рассказчик! Очень много рассказала про историю русского балета).
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Наталья
Великолепная экскурсия для ценителей балета и для всех, кто начинает этот путь)
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А
Алла
Легенды русского балета в Петербурге. Очень интересная экскурсия. Ирина замечательный экскурсавод, обладающая отличными знаниями в истории балета, умеет заинтересовать своим рассказом.
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