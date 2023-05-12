Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Петербург и Балет — эта пара не раз преодолевала сложнейшие пируэты судьбы, оставаясь неразлучной. Приглашаю вас погрузиться в хореографическую историю города. Мы пройдем по следам Анны Павловой и Галины Улановой, окажемся на балетном классе Цискаридзе в Музее театрального искусства. И разберемся, почему у берегов Невы берет начало мировая экспансия русского балета.

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Описание экскурсии

Экскурсия состоит из двух частей: музейной и пешеходной.

Театральный музей обладает уникальной коллекцией экспонатов, связанных с историей российского театра. Балет, как яркая составляющая театрального искусства, не сразу обрёл самостоятельную жизнь. О становлении этого музыкально-театрального жанра в нашей стране вы узнаете на экскурсии.

Театральные кварталы Петербурга — от площади Островского до площади Искусств. Продолжим открывать судьбы культовых фигур балетной сцены во время прогулки. Вы узнаете о гениальных артистах, которые первыми открыли миру русский балет: Анне Павловой, Вацлаве Нежинском, Тамаре Карсавиной и не только. Вспомните об Агриппине Вагановой и целой плеяде её блистательных учениц, заложивших основы советского балета. Услышите истории Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова, которые перенесли традиции русской балетной школы заграницу.

Балетный класс в Музее театрального искусства

В Театральном музее мы рассмотрим уникальные фотографии, портреты, костюмы и личные вещи танцовщиков и балерин разных эпох. А интерактивным дополнением экскурсии станет виртуальный балетный класс, который «проведет» для вас прославленный Николай Цискаридзе. Вы попробуете встать к балетному станку и сделать то, что каждое утро делают танцовщики: со времен Петипа без этих навыков не обходится никто — будь то артистка кордебалета или Михаил Барышников.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Музей театрального и музыкального искусства: 250 ₽/взрослый, 150 ₽/льготный; экскурсионный сбор — 399 ₽.