Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Легенды русского балета в Петербурге

Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии

Петербург и Балет — эта пара не раз преодолевала сложнейшие пируэты судьбы, оставаясь неразлучной.

Приглашаю вас погрузиться в хореографическую историю города.

Мы пройдем по следам Анны Павловой и Галины Улановой, окажемся на балетном классе Цискаридзе в Музее театрального искусства.

И разберемся, почему у берегов Невы берет начало мировая экспансия русского балета.
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге
Легенды русского балета в Петербурге

Что вас ожидает

Хроники русского балета на улицах Петербурга

Чтобы открыть судьбы культовых фигур балетной сцены, мы прогуляемся по театральным кварталам Петербурга — от площади Островского до площади Искусств. Вы узнаете о гениальных артистах, которые первыми открыли миру русский балет: Анне Павловой, Вацлаве Нежинском, Тамаре Карсавиной и не только. Вспомните об Агриппине Вагановой и целой плеяде её блистательных учениц, заложивших основы советского балета. Услышите истории Рудольфа Нуреева и Натальи Макаровой, которые перенесли традиции русской балетной школы заграницу. А в арт-галерее ИФЗ «Амбар Буржуа» увидите отлитые в фарфоре образы, созданные на сцене Ульяной Лопаткиной и Николаем Цискаридзе.

Балетный класс в Музее театрального искусства

В Театральном музее мы рассмотрим уникальные фотографии, портреты, костюмы и личные вещи танцовщиков и балерин разных эпох. А интерактивным дополнением экскурсии станет виртуальный балетный класс, который «проведет» для вас прославленный Николай Цискаридзе. Вы попробуете встать к балетному станку и сделать то, что каждое утро делают танцовщики: со времен Петипа без этих навыков не обходится никто — будь то артистка кордебалета или Михаил Барышников.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Музей театрального и музыкального искусства: 200 руб. с человека.

🚩 Начало и место завершения: на площади Островского
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Я люблю делиться большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также проводить их по нетуристическим и необычным маршрутам. В самых обычных на первый взгляд вещах всегда кроется сказочное. Это и есть цель моих исследований городской жизни, а открывать секреты своим друзьям и новым знакомым так приятно :) Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я с нетерпением жду нашей встречи с открытым сердцем и надеюсь на интересное знакомство!
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