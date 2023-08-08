Уникальный опыт: Сап-прогулка от Летнего сада до Казанского собора
Катание на сап-бордах.
Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.
Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.
Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет; На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.
Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.
Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет; На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Что вас ожидает:
- Летний сад
- Михайловский замок
- Храм Спаса на Крови
- Башня Зингера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра. От Летнего сада до Казанского собора — на SUP-борде.
Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера.
Программа
Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)
- Чехол для телефона
- Гермомешки 5-10 л Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута Фото/видео
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Водные развлечения
История и архитектура
Необычные
Активный отдых
SUP-прогулки
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Мини-группа
2.5 часа
SUP-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
на Дворцовой набережной
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
2 600₽ за человека
Групповая
1 час
От крыши к крыше в центре Петербурга
Город с высоты в компании нескучных рассказов
на Литейном проспекте
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
1066800₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
в районе Большой Морской
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
2 600₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании