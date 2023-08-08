Сап-прогулка по историческому центру Петербурга

Уникальный опыт: Сап-прогулка от Летнего сада до Казанского собора

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Катание на сап-бордах.

Важно! Что взять с собой: Удобную спортивную обувь или тапочки; Штаны/шорты, не стесняющие движений; Запасную одежду на случай, если промокнете; Майку и толстовку (по погоде); Воду.

Безопасность: Группу до 8 человек сопровождает 1 инструктор; Спасательные жилеты выдаются каждому из участников; Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности: Инструктора имеют сертификаты по первой помощи на воде.

Внимание! Ограничения: К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет; На прогулку не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено); Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг.
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга
Сап-прогулка по историческому центру Петербурга

Что вас ожидает:

  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Храм Спаса на Крови
  • Башня Зингера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра. От Летнего сада до Казанского собора — на SUP-борде.

Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера.

Программа

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску (если требуется на маршруте). И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, каска (если требуется на маршруте)
  • Чехол для телефона
  • Гермомешки 5-10 л Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута Фото/видео
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
Активный отдых
SUP-прогулки

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