Экскурсия ⛳ проходит в формате квеста. Вы будете двигаться по Эрмитажу в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами об экспонатах Эрмитажа. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или любуйтесь шедеврами Эрмитажа самостоятельно.
Важные детали
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
Кассы во все дни закрываются на час раньше музея. Понедельник – выходной.
Некоторые работы могут быть недоступны по независящим от нас причинам.
Мы рекомендуем проходить квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало и место завершения: Дворцовая площадь, 2, Санкт-Петербург
Что входит
Квест «Шедевры Эрмитажа за 2 часа» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты, скачивайте приложение, загружайте квест и отправляйтесь навстречу увлекательным исследованиям!
Что не входит
Билеты в Эрмитаж.
Важная информация
Важные детали
Время работы музея: вторник, четверг, суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:00 среда, пятница – с 10:30 до 21:00.
Кассы во все дни закрываются на час раньше музея. Понедельник – выходной.
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
Некоторые работы могут быть недоступны по независящим от нас причинам.
Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
Квест-прогулка проходит без гида.
Время проведения: Вт, чт, сб, вс – с 10:30 до 18:00; ср, пт – с 10:30 до 21:00.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.