Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка

Questeri
Questeri – Гид из Санкт-Петербурга
Как не потеряться во втором по величине художественном музее в мире и увидеть все самое важное? Наш квест проведет вас через все шедевры Эрмитажа за 2 часа! Вам предстоит разгадать тайну часов «Павлин», отыскать Тронный зал, вглядеться в полотна Тициана, Да Винчи и Рафаэля, найти тайные детали в полотнах Возрождения и не только.
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Экскурсия

1 200 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Экспонаты Эрмитажа
О формате
Экскурсия ⛳ проходит в формате квеста. Вы будете двигаться по Эрмитажу в сопровождении мобильного гида на вашем смартфоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме познакомитесь с увлекательными фактами об экспонатах Эрмитажа. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или любуйтесь шедеврами Эрмитажа самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • Кассы во все дни закрываются на час раньше музея. Понедельник – выходной.
  • Некоторые работы могут быть недоступны по независящим от нас причинам.
  • Мы рекомендуем проходить квест в компании не более 6 человек.
🚩 Начало и место завершения: Дворцовая площадь, 2, Санкт-Петербург
Что входит
  • Квест «Шедевры Эрмитажа за 2 часа» в мобильном приложении Questeri. Моментальное подтверждение бронирования после оплаты, скачивайте приложение, загружайте квест и отправляйтесь навстречу увлекательным исследованиям!
Что не входит
  • Билеты в Эрмитаж.
Важная информация
  • Важные детали
  • Время работы музея: вторник, четверг, суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:00 среда, пятница – с 10:30 до 21:00.
  • Кассы во все дни закрываются на час раньше музея. Понедельник – выходной.
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • Некоторые работы могут быть недоступны по независящим от нас причинам.
  • Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
  • Квест-прогулка проходит без гида.
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка
Шедевры Эрмитажа за 2 часа | квест-прогулка
Время проведения: Вт, чт, сб, вс – с 10:30 до 18:00; ср, пт – с 10:30 до 21:00.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Questeri
Questeri
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