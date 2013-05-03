Questeri – Гид из Санкт-Петербурга

Как не потеряться во втором по величине художественном музее в мире и увидеть все самое важное? Наш квест проведет вас через все шедевры Эрмитажа за 2 часа! Вам предстоит разгадать тайну часов «Павлин», отыскать Тронный зал, вглядеться в полотна Тициана, Да Винчи и Рафаэля, найти тайные детали в полотнах Возрождения и не только.