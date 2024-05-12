Жилые и парадные залы Зимнего дворца можно осматривать бесконечно. А можно — динамично! Вы будете перемещаться в роскошных интерьерах, выполнять задания, рассматривать шедевры и получать исторические знания в формате увлекательной игры. Время пройдёт незаметно и с пользой: Эрмитаж откроется вам с новой стороны, даже если вы бывали в нём неоднократно!

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы будете перемещаться по жилым покоям и парадным залам Зимнего дворца, а также по Новому Эрмитажу. Решая увлекательные загадки, которые будут приходить вам на телефон, познакомитесь с главными достопримечательностями музея. Узнаете не только о ключевых экспонатах, но и об истории Зимнего дворца и о предназначении осматриваемых залов.

Как проходит квест

Квест-игра проходит на платформе 12codes. Ссылка и коды доступа приходят вам на электронную почту сразу после покупки и действительны в течение 3 месяцев.

Игра начинается со входа в Эрмитаж

Все задания выпускаются по порядку на платформе, она же принимает ответы и там же можно взять подсказки.

Квест проходит без гида, но в случае затруднений вы всегда можете связаться с организаторами по телефону

Кому подойдёт квест

Игровая экскурсия идеальна для взрослых с детьми-подростками. Детям младше 13 лет будет сложновато и поэтому неинтересно.

Организационные детали

Важно!