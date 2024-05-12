Жилые и парадные залы Зимнего дворца можно осматривать бесконечно.
А можно — динамично! Вы будете перемещаться в роскошных интерьерах, выполнять задания, рассматривать шедевры и получать исторические знания в формате увлекательной игры.
Время пройдёт незаметно и с пользой: Эрмитаж откроется вам с новой стороны, даже если вы бывали в нём неоднократно!
А можно — динамично! Вы будете перемещаться в роскошных интерьерах, выполнять задания, рассматривать шедевры и получать исторические знания в формате увлекательной игры.
Время пройдёт незаметно и с пользой: Эрмитаж откроется вам с новой стороны, даже если вы бывали в нём неоднократно!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы будете перемещаться по жилым покоям и парадным залам Зимнего дворца, а также по Новому Эрмитажу. Решая увлекательные загадки, которые будут приходить вам на телефон, познакомитесь с главными достопримечательностями музея. Узнаете не только о ключевых экспонатах, но и об истории Зимнего дворца и о предназначении осматриваемых залов.
Как проходит квест
- Квест-игра проходит на платформе 12codes. Ссылка и коды доступа приходят вам на электронную почту сразу после покупки и действительны в течение 3 месяцев.
- Игра начинается со входа в Эрмитаж
- Все задания выпускаются по порядку на платформе, она же принимает ответы и там же можно взять подсказки.
- Квест проходит без гида, но в случае затруднений вы всегда можете связаться с организаторами по телефону
Кому подойдёт квест
Игровая экскурсия идеальна для взрослых с детьми-подростками. Детям младше 13 лет будет сложновато и поэтому неинтересно.
Организационные детали
Важно!
- Стоимость билетов в Государственный Эрмитаж не входит в стоимость квеста — вы покупаете их самостоятельно
- Вся игра и коды доступа приходят на почту сразу после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду.
- После оплаты вы получите доступ к программе для 5 человек. Если вас больше, необходимо приобрести 2 программы и разделиться на группы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Зимний дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы петербургская компания, которая с 2009 года делает квесты для коллективов, семей и компаний друзей. В 2019 году мы запустили квест-экскурсии, которые можно пройти самостоятельно. Для этого достаточно взять сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
12 мая 2024
Квест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленного посещения рекомендую приобрести. В общем квест предлагает вдумчивое, внимательное, неторопливое посещение музея
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