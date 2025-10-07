Эрмитаж вдохновляет и обогащает, открывает новые горизонты понимания и восприятия мира.
Мы приглашаем вас пройти по парадным залам, заглянуть в личные покои императорской семьи, полюбоваться шедеврами Леонардо, Рафаэля, Рембрандта и «малых голландцев». А в завершение перенесёмся в мир древних цивилизаций и увидим сокровища Древнего Египта.
Описание билета
- Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца: Фельдмаршальскому, Гербовому, Георгиевскому и Малому тронному
- Осмотрите Портретную галерею Романовых и Военную галерею 1812 года
- Заглянете в личные покои императорской семьи: Малахитовую гостиную, будуар Марии Александровны, кабинет Александра II и библиотеку Николая II
- Увидите произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта и «малых голландцев»
- Познакомитесь с историей основания музея и коллекцией Екатерины II в Малом Эрмитаже
- Полюбуетесь знаменитыми часами «Павлин» и видом на Висячий сад
- Исследуете залы Старого, Нового Эрмитажа и фойе Эрмитажного театра
- Погрузитесь в культуру Древнего Египта среди артефактов, хранящих тысячелетние тайны
Вы узнаете:
- как Зимний дворец пострадал от страшного пожара в 19 веке
- почему обвалился потолок в Большом Тронном зале
- что случилось в «Данаей» Рембрандта и почему картину реставрировали 12 лет
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. После бронирования экскурсии вы получите письмо с реквизитами для оплаты билета 500 ₽ с чел.
- При отмене бронирования с Вашей стороны стоимость билета не возвращается
- После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с коллекцией музея самостоятельно. Часы работы Эрмитажа: пн — выходной, вт, пт, сб — с 11:00 до 20:00, ср, чт, вс — с 11:00 до 18:00
- По желанию экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании до 5 человек. Стоимость 13 500 ₽ за всех (билеты включены в стоимость)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду и четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 14:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3230 ₽
|Дети до 7 лет
|2593 ₽
|Пенсионеры
|3103 ₽
|Школьники 7-14 лет
|2933 ₽
|Школьники 14-18 лет
|3018 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду и четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 14:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 551 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
7 окт 2025
Прекрасный, обаятельный и очень знающий гид с хорошо поставленной речью и дикцией просто очаровал. Знание предмета и деталей - на отлично. При этом в процессе экскурсии ты как бы полностью
Н
Наталья
24 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Наталья отвечала на все вопросы, много интересных фактов, легкая подача. Гуляли даже дольше, чем было заявлено. Большое спасибо за яркие впечатления.
Е
Елена
7 авг 2025
Самая первая экскурсия в нашу поездку - и это прекрасное начало для того, что начать открывать Санкт-Петербург с его историей, коллекциями и великолепием.
2 часа для Эрмитажа - это непозволительно мало,
Г
Григорий
3 авг 2025
Вчера побывал на экскурсии в Эрмитаже, и это было просто круто! 😍 Музей огромный, столько интересных картин и историй! Гид рассказала много классных фактов о культуре и искусстве. Обязательно вернусь снова! 💯✨
И
Ирина
30 июл 2025
Вера отлично выстроила экскурсию для детей, чтобы им было интересно.
С
Спичкина
20 июл 2025
Спасибо!
М
Мария
11 июл 2025
Гид Нелли очень много знает о музеях Питера! Рассказывает увлеченно и щедро, водит уверенным маршрутом. Внимательная, интеллигентная, не хочется отпускать! Без экскурсовода ходить гораздо скучнее и утомительнее!
К
Кира
9 июл 2025
Нелли прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую, особенно для первого знакомства с Эрмитажем!
А
Алексей
8 июл 2025
Добрый день. Все прошло отлично и интересно
Экскурсовод прекрасно знает материал и показывает много интересных деталей и моментов
Г
Геннадий
6 июл 2025
Я недавно посетил экскурсию по парадным залам Эрмитажа и императорским покоям, и хочу выразить свою искреннюю благодарность гиду Вере!
Её профессионализм и увлекательный подход к рассказу сделали нашу экскурсию поистине незабываемой.
Виктория
6 июл 2025
Много новой информации, но во все покои сказали идти самостоятельно. В маршрут якобы не входит. Хотя в описание об этом сказано. Вот такая экскурсия.
Вера
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Гости могут идти в покои как самостоятельно, так и в сопровождении гида. Все зависит от загруженности Эрмитажа. Покои осматриваются в
ольга
2 июл 2025
Очень нассыщенная и интересная экскурсия с погружением в историю и дворцовую эпоху наших монархов. Эрмитаж восхитителен, наш экскурсовод Нелли оч эрудированная женщина, восхищаюсь ее знаниями ипамятью. Организовано все выше всяких похвал, билеты заранее куплены, встретились за 10 минут до указанного времени и сразу начали экскурсию еще до входа в музей. Большое спасибо! Рекомендую!
Анна
1 июл 2025
Посетили Эрмитаж с гидом Олеся. Организовано замечательно, билеты куплены заранее, проходили все турникеты быстро. Во время эксплуатации узнали об этапах создания эрмитажа, прошлись по музейным залам, остановились на известных картинах.
Анастасия
29 июн 2025
Очень понравилась гид Олеся. Встретила, билеты организаторы приобрели в Эрмитаж заранее и нам не пришлось стоять очереди, что очень удобно!
Интересная и живая беседа во время самой прогулки по Эрмитажу.
Время пролетело незаметно и увлекательно! Спасибо!!!
Даниил
26 июн 2025
Шикарная экскурсия для любителей истории. Нелли обладает энциклопедическими знаниями. Подача материала и маршрут очень приятно удивил. Узнал много нового об экспонатах. Их историю, отличительные черты, а также историю про владельцев данных артефактов. Всем рекомендую к культурному просвещению😊
