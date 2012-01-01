Музея Фаберже хранит у себя коллекцию шедевров Карла Фаберже. Наиболее ценными экспонатами являются пасхальные яйца, созданные мастерами фирмы Фаберже для русских императоров. Помимо этого в музее представлены и другие произведения ювелирного искусства. Наши гиды подробно расскажут о них и ответят на все ваши вопросы.