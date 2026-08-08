Описание экскурсииМузей Фаберже хранит у себя коллекцию шедевров Карла Фаберже. Наиболее ценными экспонатами являются пасхальные яйца, созданные мастерами фирмы Фаберже для русских императоров. Помимо этого в музее представлены и другие произведения ювелирного искусства. Наши гиды подробно расскажут о них и ответят на все ваши вопросы.
ежедневно с 10 до 19
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Музей Фаберже. Вам необходимо приобрести билеты заранее на выбранное время себе и гиду
Место начала и завершения?
Наб. реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10 до 19
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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