Музея Фаберже хранит у себя коллекцию шедевров Карла Фаберже. Наиболее ценными экспонатами являются пасхальные яйца, созданные мастерами фирмы Фаберже для русских императоров. Помимо этого в музее представлены и другие произведения ювелирного искусства. Наши гиды подробно расскажут о них и ответят на все ваши вопросы.
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Начало и место завершения
🚩 наб. реки Фонтанки, 21
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