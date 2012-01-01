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Шедевры Музея Фаберже

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Шедевры Музея Фаберже
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Шедевры Музея Фаберже
Шедевры Музея Фаберже

Что вы увидите

  • Экспозиция Музея Фаберже
Музея Фаберже хранит у себя коллекцию шедевров Карла Фаберже. Наиболее ценными экспонатами являются пасхальные яйца, созданные мастерами фирмы Фаберже для русских императоров. Помимо этого в музее представлены и другие произведения ювелирного искусства. Наши гиды подробно расскажут о них и ответят на все ваши вопросы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Музей Фаберже. Вам необходимо приобрести билеты заранее на выбранное время себе и гиду
Начало и место завершения
🚩 наб. реки Фонтанки, 21
Шедевры Музея Фаберже
Шедевры Музея Фаберже
Шедевры Музея Фаберже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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