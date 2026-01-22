Разгадать феномен Фаберже и пройти по залам Шуваловского дворца
Эта экскурсия приоткроет для вас тайны ювелирного искусства.
В частном музее Карла Фаберже на набережной Фонтанки вы увидите драгоценные пасхальные яйца из коллекции семьи Романовых, проникнете в тонкости искусства мастеров-эмальеров и рассмотрите другие работы ювелира. И всё это — в окружении ослепительных интерьеров Шуваловского дворца.
Приготовьтесь погрузиться в замысловатый, тонкий и сверкающий мир мастеров-эмальеров. В музее представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже — и о каждом из них мы поговорим. Вы увидите ювелирные украшения, столовое серебро, оклады для икон, бытовые фантазийные предметы и, конечно, венец коллекции — 9 пасхальных яиц, созданных по заказу двух последних русских императоров. В Синей гостиной мы особенно тщательно рассмотрим яйца «Курочка» и «орден Святого Георгия»: оценим тонкую работу и фантазию мастеров, поговорим об истории драгоценностей и инструментах ювелиров.
Истории и интерьеры Шуваловского дворца
Место для хранения драгоценной коллекции семьи Романовых не менее примечательно, чем работы Фаберже. Вы перенесетесь во времена, когда Шуваловский дворец был одним из главных центров культурной жизни Петербурга. Прогуляетесь по воссозданной анфиладе парадных залов, узнаете о прежних владельцах дворца. Разберетесь, как создавалась экспозиция Музея Фаберже и почему она разместилась именно здесь.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость. Гид заранее приобретёт их по номеру бронирования.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Наб. Фонтанки,21
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
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Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2372 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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Нина
Этот музей действительно потрясает своей сверкающей коллекцией! Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию, прекрасный рассказ со всеми мельчайшими деталями и комментариями! С таким профессиональным, позитивным и доброжелательным гидом одно удовольствие гулять по миру Фаберже.
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Татьяна
блестящий экскурсовод. напоонила эмоциями, рассказ увлекательный, разносторонний, с кучей деталей. оьчшательно пойдем с Ириной еще.
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А
Анна
Ирина очень приятный человек. Она увлекла нас рассказом о работах К. Фаберже, о заказчиках "Высочайшего двора", об изделиях, выполненных для Марии Фёдоровны по заказу её супруга, иператора Александра III и читать дальшеуменьшить
её сына Николая II. Каждая работа была неповторима и выполнена в единственном экземляре. Мария Фёдоровна огорчилась, узнав об открытии магазина к. Фаберже в Лондоне, ведь раньше она из России привозила необычные подарки своим английским родственникам (королевская семья, английская аристократия)… Но об этом и многом другом вам расскажет обаятельная Ирина.
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Т
Татьяна
Шикарная экскурсия, роскошный музей. У нас, как обычно, много дополнительных вопросов было), Ирина ответила на все и даже больше. Мы в восторге, рекомендуем от души.
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Екатерина
Хорошая экскурсия, прекрасный гид. Так получилось, что мы немного задержались, о чем конечно предупредили. Но информацию мы получили в полном объеме. В нашей группе были и взрослые и дети, интересно было абсолютно всем. Рекомендуем 👌🏻
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Юлия
Ирина - не просто гид, а ГИД с Большой буквы! Дико интересная экскурсия! Меня поразило то, что она знает ответ на любой вопрос - познания в истории России просто фантастические! читать дальшеуменьшить
И мне и мужу очень понравилось! Более того, взяла ее номер - и уже бронирую эту же экскурсию для Родителей (они у меня прилетают в Питер на майские - очень хочу, чтобы Ирина и им рассказала про удивительный мир Фаберже). Рассказ был наполнен множеством интереснейших фактов, о которых мы даже не подозревали! Очень круто! Всем советую не просто идти, а прям бежать бронировать! Я вас уверяю - Вы не пожалеете! (Если честно, мой муж сказал, что это единственная экскурсия, которая так ему понравилась)) Всем идти!
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