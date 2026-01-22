Эта экскурсия приоткроет для вас тайны ювелирного искусства. В частном музее Карла Фаберже на набережной Фонтанки вы увидите драгоценные пасхальные яйца из коллекции семьи Романовых, проникнете в тонкости искусства мастеров-эмальеров и рассмотрите другие работы ювелира. И всё это — в окружении ослепительных интерьеров Шуваловского дворца.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Фаберже: секреты великих мастеров

Приготовьтесь погрузиться в замысловатый, тонкий и сверкающий мир мастеров-эмальеров. В музее представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже — и о каждом из них мы поговорим. Вы увидите ювелирные украшения, столовое серебро, оклады для икон, бытовые фантазийные предметы и, конечно, венец коллекции — 9 пасхальных яиц, созданных по заказу двух последних русских императоров. В Синей гостиной мы особенно тщательно рассмотрим яйца «Курочка» и «орден Святого Георгия»: оценим тонкую работу и фантазию мастеров, поговорим об истории драгоценностей и инструментах ювелиров.

Истории и интерьеры Шуваловского дворца

Место для хранения драгоценной коллекции семьи Романовых не менее примечательно, чем работы Фаберже. Вы перенесетесь во времена, когда Шуваловский дворец был одним из главных центров культурной жизни Петербурга. Прогуляетесь по воссозданной анфиладе парадных залов, узнаете о прежних владельцах дворца. Разберетесь, как создавалась экспозиция Музея Фаберже и почему она разместилась именно здесь.

Организационные детали

Входные билеты включены в стоимость. Гид заранее приобретёт их по номеру бронирования.