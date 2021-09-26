Познакомиться с ювелирными шедеврами музея и пройти по залам Шуваловского дворца

5
1 отзыв
Эта экскурсия приоткроет для вас тайны ювелирного искусства.

В частном музее Карла Фаберже на набережной Фонтанки вы увидите драгоценные пасхальные яйца из коллекции семьи Романовых, проникнете в тонкости искусства мастеров-эмальеров и рассмотрите другие работы ювелира.

И всё это — в окружении ослепительных интерьеров Шуваловского дворца.
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже

Что вас ожидает

Фаберже: секреты великих мастеров

Приготовьтесь погрузиться в замысловатый, тонкий и сверкающий мир мастеров-эмальеров. В музее представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже — и о каждом из них мы поговорим. Вы увидите ювелирные украшения, столовое серебро, оклады для икон, бытовые фантазийные предметы и, конечно, венец коллекции — 9 пасхальных яиц, созданных по заказу двух последних русских императоров. В Синей гостиной мы особенно тщательно рассмотрим яйца «Курочка» и «орден Святого Георгия»: оценим тонкую работу и фантазию мастеров, поговорим об истории драгоценностей и инструментах ювелиров.

Истории и интерьеры Шуваловского дворца

Место для хранения драгоценной коллекции семьи Романовых не менее примечательно, чем работы Фаберже. Вы перенесетесь во времена, когда Шуваловский дворец был одним из главных центров культурной жизни Петербурга. Прогуляетесь по воссозданной анфиладе парадных залов, узнаете о прежних владельцах дворца. Разберетесь, как создавалась экспозиция музея Фаберже и почему она разместилась именно здесь.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в музей: 1000 руб. /чел.

Фото взято с сайта музея Фаберже.

Ответы на вопросы

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Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
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  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ирина
Ирина
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — Царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
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1 реальный отзыв

О
26 сен 2021
Огромное спасибо Ирине! Очень интересно, познавательно. 🌺🌺🌺

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