Путешествие на вкусный и добрый масленичный праздник из Санкт-Петербурга в Великий Новгород! Основные мероприятия празднования Масленицы пройдут 17 марта 2024 года как в самом городе, так и музее деревянного зодчества «Витославицы».
Порадуйте себя и близких веселыми аттракционами, балаганными увеселениями, потехами, хороводами и блинами!
Порадуйте себя и близких веселыми аттракционами, балаганными увеселениями, потехами, хороводами и блинами!
Ближайшие даты:
17
мар
мар
Что вас ожидает:
- Свято-Юрьев монастырь
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Новгородский Кремль
- «Проводы Масленицы»
- Софийская площадь
- Берег Волхова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии на Масленицу-2024 в Великий Новгород (17 марта) • 08:00 — отправление автобуса на экскурсию в Великий Новгород из Спб от киоска на ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»). Экскурсию «Сказания земли Русской» по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
- 12:30 (ориентировочно) — остановка в Свято-Юрьевом монастыре. По преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым, в святом крещении носившем имя Георгий, что в русском языке обычно носило форму «Юрий», отсюда и пошло название монастыря. Расположен монастырь на берегу реки Волхов. Монастырь до сих пор считается духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной святыней на этой земле считается Георгиевский собор, в котором сохранились фрески XII века. Осмотр Георгиевского собора (самостоятельно).
- 13:15 (ориентировочно) - до 15:00 — проводы Масленицы, кульминация всей праздничной недели. Праздник состоится в «Витославлицах» — в одном из интереснейших музеев деревянного зодчества.
- 15:30 — экскурсия по Новгородскому Кремлю (1 час) с посадницей Евфимией. Экскурсия начнется с дегустации меда и пряников.
- 16:30 — городской праздник «Проводы Масленицы». Шествие с Софийской площади на берег Волхова. Здесь пройдет сожжение Масленицы. Свободное время по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры.
- 18:00 — выезд в Санкт-Петербург.
• 21:00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления. В программе празднования Масленицы в Витославлицах:
- Традиционные масленичные обряды и обычаи;
- Балаганные увеселения и аттракционы;
- Театрализованные действа и шуточные сценки;
- Хороводы и игры с народными коллективами, • Деревенские игрища потехи;
- Предсказания настоящего и будущего;
- Торжественное шествие гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела;
- Масленичный костер и сжигание Масленицы.
- Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках.
01 марта в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия по трассе
- Экскурсия по центру Великого Новгорода
- Остановка у Свято-Юрьева монастыря
- Праздник «Проводы Масленицы» в Витославлицах
- Обряды сожжения Масленицы
- Что не входит
- Личные расходы (перекус, сувениры и проч.)
- Место начала и завершения?
- ул. Думская, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 01 марта в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт. Это обязательное условие.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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