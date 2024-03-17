Широкая масленица в Великом Новгороде

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Путешествие на вкусный и добрый масленичный праздник из Санкт-Петербурга в Великий Новгород! Основные мероприятия празднования Масленицы пройдут 17 марта 2024 года как в самом городе, так и музее деревянного зодчества «Витославицы».

Порадуйте себя и близких веселыми аттракционами, балаганными увеселениями, потехами, хороводами и блинами!
Широкая масленица в Великом Новгороде
Широкая масленица в Великом Новгороде
Широкая масленица в Великом Новгороде
Широкая масленица в Великом Новгороде
Широкая масленица в Великом Новгороде
Широкая масленица в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
17
мар

Что вас ожидает:

  • Свято-Юрьев монастырь
  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Новгородский Кремль
  • «Проводы Масленицы»
  • Софийская площадь
  • Берег Волхова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии на Масленицу-2024 в Великий Новгород (17 марта) • 08:00 — отправление автобуса на экскурсию в Великий Новгород из Спб от киоска на ул. Думская, д. 2 (центр города, ст. м. «Невский проспект»). Экскурсию «Сказания земли Русской» по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
  • 12:30 (ориентировочно) — остановка в Свято-Юрьевом монастыре. По преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым, в святом крещении носившем имя Георгий, что в русском языке обычно носило форму «Юрий», отсюда и пошло название монастыря. Расположен монастырь на берегу реки Волхов. Монастырь до сих пор считается духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной святыней на этой земле считается Георгиевский собор, в котором сохранились фрески XII века. Осмотр Георгиевского собора (самостоятельно).
  • 13:15 (ориентировочно) - до 15:00 — проводы Масленицы, кульминация всей праздничной недели. Праздник состоится в «Витославлицах» — в одном из интереснейших музеев деревянного зодчества.
  • 15:30 — экскурсия по Новгородскому Кремлю (1 час) с посадницей Евфимией. Экскурсия начнется с дегустации меда и пряников.
  • 16:30 — городской праздник «Проводы Масленицы». Шествие с Софийской площади на берег Волхова. Здесь пройдет сожжение Масленицы. Свободное время по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры.
  • 18:00 — выезд в Санкт-Петербург.

• 21:00 (ориентировочно) — прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления. В программе празднования Масленицы в Витославлицах:

  • Традиционные масленичные обряды и обычаи;
  • Балаганные увеселения и аттракционы;
  • Театрализованные действа и шуточные сценки;
  • Хороводы и игры с народными коллективами, • Деревенские игрища потехи;
  • Предсказания настоящего и будущего;
  • Торжественное шествие гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела;
  • Масленичный костер и сжигание Масленицы.
  • Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках.

01 марта в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия по трассе
  • Экскурсия по центру Великого Новгорода
  • Остановка у Свято-Юрьева монастыря
  • Праздник «Проводы Масленицы» в Витославлицах
  • Обряды сожжения Масленицы
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, сувениры и проч.)
Место начала и завершения?
ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 01 марта в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт. Это обязательное условие.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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