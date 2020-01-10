Групповая
Гуляй, масленица! Фабрика игрушек в Крестцах и подворье в деревне Лякова
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: Согласно расписанию
5900 ₽ за человека
Групповая
Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
Начало: Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
4850 ₽ за человека
Групповая
Широкая масленица в Великом Новгороде
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: 01 марта в 08:00
4800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий10 января 2020Экскурсия была насыщенная и интересная, город небольшой, но очень калоритный, посмотрели основные достопримечательности-замок с башней Олафа, памятник Петру, центральную площадь,
- ТТатьяна7 января 2020Очень хороший экскурсовод и интересная экскурсия. Татьяне большое спасибо!
- ККристина7 января 2020Видели больше чем предполагала экскурсия,Татьяна провела по всем "забытым Богом "местам Выборга))))),спасибо за увлекательную экскурсию
- iinnamazu4 января 2020Очень понравилась экскурсия в Выборг! Гид много интересного рассказывал, четко распланированная экскурсия, при этом было время на рынке прогуляться и
- ААлексей,25 января 2019Впервые решились на экскурсию, да еще с обедом и программой. Во-первых, мы посмотрели парк Монрепо, а затем уже отправились в
- ЯЯна7 января 2019Большое спасибо Александру Леонидовичу за сказочный день! Превосходная экскурсия и великолепная программа! В ресторане Круглая башня было все исполнено все с душой! Атмосфера была теплой и уютной.
- ККирсанова5 января 2019Всем рекомендую! Ни минутки не скучали!
- ааня10 января 2018выборг - самый милый город для посещения на новогодних каникуах. в таком городе атмосфера рождества усиливается. такое ощущение, что гуляешь по маленькому европейсому городку. а тут еще гид рассказывает полезные и классные вещи. наделала кучу классных фоток и вообще довольна
