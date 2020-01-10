Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Масленница» в Санкт-Петербурге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Гуляй, масленица! Фабрика игрушек в Крестцах и подворье в деревне Лякова
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: Согласно расписанию
5900 ₽ за человека
Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Групповая
Начало: Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
4850 ₽ за человека
Широкая масленица в Великом Новгороде
На автобусе
13 часов
Групповая
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: 01 марта в 08:00
4800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2020
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Экскурсия была насыщенная и интересная, город небольшой, но очень калоритный, посмотрели основные достопримечательности-замок с башней Олафа, памятник Петру, центральную площадь,
    читать дальше

    дом бюгера, парк Монрепо, экскурсовод рассказал про каждый дом, информация была подана интересно с подробностями и деталями, преданиями и интересными фактами, что сделало экскурсию запоминающейся и небанальной. В парке многое находится на реставрации, но нашему гиду удалось на словах передать всю красоту места, мы совершенно не чувствовали недостатка колорита. Большое спасибо нашему гиду- Александру Леонидовичу, который оказался не только исключительно интересным рассказчиком, но и прекрасным собеседником. Также были на рождественском ужине в Старой башне, блюда были простые, но неплохие, единственное, что хотелось бы поменять-чтобы представление и трапеза не происходили одновременно, либо внимательно смотришь и ешь холодное, либо ешь и пропускаешь детали постановки.

  • Т
    Татьяна
    7 января 2020
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Очень хороший экскурсовод и интересная экскурсия. Татьяне большое спасибо!
  • К
    Кристина
    7 января 2020
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Видели больше чем предполагала экскурсия,Татьяна провела по всем "забытым Богом "местам Выборга))))),спасибо за увлекательную экскурсию
  • i
    innamazu
    4 января 2020
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Очень понравилась экскурсия в Выборг! Гид много интересного рассказывал, четко распланированная экскурсия, при этом было время на рынке прогуляться и
    читать дальше

    по улочкам недалеко) Комфортный автобус и хороший водитель, очень удобно было ехать!
    Ещё был вкусный обед и красочное представление) за такую цену просто восторг!
    Однозначно поеду ещё раз летом!

  • А
    Алексей,
    25 января 2019
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Впервые решились на экскурсию, да еще с обедом и программой. Во-первых, мы посмотрели парк Монрепо, а затем уже отправились в
    читать дальше

    крепость. Замок нам очень понравился. Хотя наверх никто не решился подниматься. Территорию всю обошли. Затем мы отправились смотреть старый город, зашли в Усадьбу Бюргера. Конечно, пробовали крендельки. Накупили сувениров. А затем и состоялась программа в ресторане Круглая башня. Башня прекрасно сохранилась, что очень порадовало. Программа была вполне симпатичной, у артистов красивые костюмы. А вот обед мог бы быть и получше. За хороший день хотелось бы поблагодарить нашего водителя, за его обходительность и манеру вождения в рождественскую метель. И благодарим нашего экскурсовода Анжелу, за её легкий и веселый нрав. Рассказывает она интересно и самое нужное.

  • Я
    Яна
    7 января 2019
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Большое спасибо Александру Леонидовичу за сказочный день! Превосходная экскурсия и великолепная программа! В ресторане Круглая башня было все исполнено все с душой! Атмосфера была теплой и уютной.
  • К
    Кирсанова
    5 января 2019
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    Всем рекомендую! Ни минутки не скучали!
  • а
    аня
    10 января 2018
    Масленица в Выборге с мастер-классом 2026
    выборг - самый милый город для посещения на новогодних каникуах. в таком городе атмосфера рождества усиливается. такое ощущение, что гуляешь по маленькому европейсому городку. а тут еще гид рассказывает полезные и классные вещи. наделала кучу классных фоток и вообще довольна

