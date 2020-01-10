читать дальше

крепость. Замок нам очень понравился. Хотя наверх никто не решился подниматься. Территорию всю обошли. Затем мы отправились смотреть старый город, зашли в Усадьбу Бюргера. Конечно, пробовали крендельки. Накупили сувениров. А затем и состоялась программа в ресторане Круглая башня. Башня прекрасно сохранилась, что очень порадовало. Программа была вполне симпатичной, у артистов красивые костюмы. А вот обед мог бы быть и получше. За хороший день хотелось бы поблагодарить нашего водителя, за его обходительность и манеру вождения в рождественскую метель. И благодарим нашего экскурсовода Анжелу, за её легкий и веселый нрав. Рассказывает она интересно и самое нужное.