  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Великий Новгород: сердце земли русской

4.1
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Добро пожаловать на страницы русской истории! Из Петербурга вы поедете в Великий Новгород.

Прогуляетесь 👣 по комплексу Свято-Юрьева монастыря, основанного Ярославом Мудрым у озера Ильмень.

Совсем рядом вас ждут «Витославлицы», деревянная сказка под открытым небом — избы с сохранившимися прялками и игрушками, церкви и мельница.

Тут можно покататься на лошадях, купить сувениры 🎁.

Затем вы посетите самый древний кремль России — Детинец и Новгородскую Софию.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской

Что вы увидите

  • Новгородский кремль
  • Музей деревянного зодчества Витославлицы
  • Юрьев монастырь
  • Перынский скит
  • Ярославово дворище
  • Софийский собор
  • памятник «Тысячелетие России»
Приглашаем вас совершить настоящее путешествие в прошлое!
Комфортабельный автобус станет машиной времени, а опытный и эрудированный гид — проводником, с помощью которого вы погрузитесь в удивительный мир истории 📖 Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика с братьями на Новгородскую землю до средних веков.
Вы побываете в Перынском ските — месте с особой энергетикой и в уникальном «сказочном» музее деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ в Новгородском кремле и в Софийском соборе.
А еще в этот день у вас будет возможность погулять и сделать замечательные фотографии 📸 в самых прекрасных уголках Великого Новгорода и его окрестностей и продегустировать традиционные наливки и бальзамы (дегустация входит в стоимость тура).
Что входит
  • Трансфер на автобусе с кондиционером и TV
  • Услуги гида-историка на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Обед — 350 руб. /чел.
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник П. проводит ещё 6 экскурсий

В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
1 400
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
28 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 100
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
1 отзыв
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
900
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
0 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
700
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
0 отзывов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
1 500
4.5 часов
Автобусная групповая экскурсия в Петергоф с посещением парка
0 отзывов
Северные острова с выходом в Финский залив
850
1.45 часа
Северные острова с выходом в Финский залив
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва