Приглашаем вас совершить настоящее путешествие в прошлое!

Комфортабельный автобус станет машиной времени, а опытный и эрудированный гид — проводником, с помощью которого вы погрузитесь в удивительный мир истории 📖 Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика с братьями на Новгородскую землю до средних веков.

Вы побываете в Перынском ските — месте с особой энергетикой и в уникальном «сказочном» музее деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ в Новгородском кремле и в Софийском соборе.

А еще в этот день у вас будет возможность погулять и сделать замечательные фотографии 📸 в самых прекрасных уголках Великого Новгорода и его окрестностей и продегустировать традиционные наливки и бальзамы (дегустация входит в стоимость тура).