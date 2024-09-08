Любите сидр настолько, что готовы делать ставки? Тогда добро пожаловать в сидровое казино! Здесь дегустация яблочного напитка превращается в увлекательную игру — с полем, фишками и азартом. Семь раундов с вкуснейшими закусками и, конечно, бутылка сидра победителю.

Описание экскурсии

Мероприятие начинается с небольшого, но информативного экскурса по особенностям технологий и стилей сидра. После чего каждый игрок получит набор фишек и искреннее пожелание удачи. Ну а дальше — вы дегустируете сидр, наслаждаетесь всеми оттенками его букета и делаете ставки. Вас ожидает 7 раундов в сопровождении специально подобранных к сидру закусок. Победитель получит специальный подарок!

Организационные детали