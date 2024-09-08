Любите сидр настолько, что готовы делать ставки? Тогда добро пожаловать в сидровое казино! Здесь дегустация яблочного напитка превращается в увлекательную игру — с полем, фишками и азартом. Семь раундов с вкуснейшими закусками и, конечно, бутылка сидра победителю.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Мероприятие начинается с небольшого, но информативного экскурса по особенностям технологий и стилей сидра. После чего каждый игрок получит набор фишек и искреннее пожелание удачи. Ну а дальше — вы дегустируете сидр, наслаждаетесь всеми оттенками его букета и делаете ставки. Вас ожидает 7 раундов в сопровождении специально подобранных к сидру закусок. Победитель получит специальный подарок!
Организационные детали
- На дегустации будет представлен сет из 7 секретных сидров. Сопровождение — эногастрономическая тарелка (сыр, мясо, оливки, снеки, сезонные фрукты)
- В стоимость включены памятные фотографии из нашего цеха
- Игру будет проводить опытный сомелье
- Место проведения — в Фёдоровском городском поселении. Добраться до него можно на своём либо общественном транспорте. От Павловска также ездит такси, средний чек — 200–300 ₽
- Мы можем организовать трансфер от и до станции метро «Московская», стоимость — 1000 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 10 минутах езды от Павловска или в 40 минутах от метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша сидрерия — производитель единственных в России премиальных сидров исключительно из яблочного сока прямого отжима без добавления воды и сахара. В производстве используются уникальные сидровые сорта яблок, выращенные в собственных садах Ленинградской области. Мы покажем, как любовь к своему делу рождает прекрасный продукт.Задать вопрос
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