Мы пройдем сквозь эпохи Смольного — от петровских времен до «штаба революции».
Вы узнаете о замысле Елизаветы Петровны и гении Растрелли, о пансионе Екатерины Великой и 87-летней истории собора, а также о том, как Смольный стал центром власти Ленина, Зиновьева и Кирова.
Описание экскурсииБольшая прогулка по территории «Смольный» Этот тур предлагает самое полное погружение в историю территории Смольного — от основания Петербурга до блокады Ленинграда. Смольный собор: долгое рождение шедевра Узнаете о гениальном архитекторе Франческо Растрелли, его замысле и ансамбле Смольного монастыря. Проследим непростую судьбу собора, который строился 87 лет и выясним, почему грандиозная колокольня Растрелли так и не была построена, и как Николай I и архитектор Василий Стасов завершили этот проект. Смольный институт благородных девиц: от Екатерины до революции Поговорим о основательнице института — императрице Екатерине Великой, и о его покровительнице — императрице Марии Федоровне. Мы представим жизнь «смолянок» и узнаем, как институт стал одним из символов дореволюционного образования. Смольный в вихре истории XX века Октябрь 1917 года: как большевики превратили «Смольный» в свой штаб и куда пришлось уехать воспитанницам института. Советская эпоха: период правления Григория Зиновьева и Сергея Кирова. Загадка убийства Кирова: мы разберем одно из самых громких политических преступлений в стенах «Смольного» и конспирологические версии, окружавшие его десятилетиями. Блокада Ленинграда: какую роль играл «Смольный», оставшийся сердцем обороны города в самые страшные дни. В рамках экскурсии мы посетим все доступные помещения Смольного собора, чтобы воочию прикоснуться к этой многогранной истории.
Каждый день в 12.00, 14.00 и 16.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный монастырь
- Смольный собор, звонница и подцерковье собора
- Правительственное здание «Смольного»
- Большеохтинский мост
- Охтинский мыс
- Сад-партер Смольного
Что включено
- Для группы более 5 человек предоставляются радиогиды с наушниками
Что не входит в цену
- В Смольном соборе пожертвование за вход с экскурсией - 100 руб.
- Подняться на звонницу Смольного собора: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский билет, студенты - бесплатно
- Спуститься в сопровождении гида в подцерковье (подвал) собора - 250 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Тверская, 22 угол ул. Лафонской, 6а, гостиница «Смольнинская»
Завершение: Ул. Тверская, 22, угол ул. Лафонская, 6а
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
13 ноя 2025
Очень много интересной информации, экскурсия прошла позитивно, с душой. Очень советую в Смольный именно с этим экскурсоводом
Т
Татьяна
12 ноя 2025
Потрясающая экскурсия. Очень подробный и интересный рассказ, который тебя полностью погружает и проносит по страницам истории. Огромная благодарность Иветте. Однозначно буду ещё посещать ее экскурсии
И
Инна
6 ноя 2025
Замечательная экскурсия с интересным гидом.
Остались очень довольны обьемом информации и уровнем донесения.
Обязательно запишемся на другие экскурсии Иветты.
О
Ощепкова
6 ноя 2025
Эккурсия полусилась индивидуальная. Огромное мпасибл экскурсоводу Иветте. Очень содержательный рассказ действительно о 300 летней истории Смольного. Узнали много нового. Была возможность задавть вопросы. Рекомендую!
Л
Лина
5 ноя 2025
Экскурсия потрясающая! Рекомендую однозначно!
В
Вера
31 окт 2025
Роскошная экскурсия. Давно мечтала побывать в этом храме. Иветта очень интересный рассказчик. Понравилось даже подросткам.
Д
Дьяченко
21 окт 2025
С
Светлана
21 окт 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
