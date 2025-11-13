Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы пройдем сквозь эпохи Смольного — от петровских времен до «штаба революции».



Вы узнаете о замысле Елизаветы Петровны и гении Растрелли, о пансионе Екатерины Великой и 87-летней истории собора, а также о том, как Смольный стал центром власти Ленина, Зиновьева и Кирова. 5 8 отзывов

Групповая экскурсия
Длитель­ность 1.5 часа
Размер группы 1-8 человек
Как проходит Пешком
Когда Каждый день в 12.00, 14.00 и 16.00
1200 ₽ за человека

Описание экскурсии Большая прогулка по территории «Смольный» Этот тур предлагает самое полное погружение в историю территории Смольного — от основания Петербурга до блокады Ленинграда. Смольный собор: долгое рождение шедевра Узнаете о гениальном архитекторе Франческо Растрелли, его замысле и ансамбле Смольного монастыря. Проследим непростую судьбу собора, который строился 87 лет и выясним, почему грандиозная колокольня Растрелли так и не была построена, и как Николай I и архитектор Василий Стасов завершили этот проект. Смольный институт благородных девиц: от Екатерины до революции Поговорим о основательнице института — императрице Екатерине Великой, и о его покровительнице — императрице Марии Федоровне. Мы представим жизнь «смолянок» и узнаем, как институт стал одним из символов дореволюционного образования. Смольный в вихре истории XX века Октябрь 1917 года: как большевики превратили «Смольный» в свой штаб и куда пришлось уехать воспитанницам института. Советская эпоха: период правления Григория Зиновьева и Сергея Кирова. Загадка убийства Кирова: мы разберем одно из самых громких политических преступлений в стенах «Смольного» и конспирологические версии, окружавшие его десятилетиями. Блокада Ленинграда: какую роль играл «Смольный», оставшийся сердцем обороны города в самые страшные дни. В рамках экскурсии мы посетим все доступные помещения Смольного собора, чтобы воочию прикоснуться к этой многогранной истории.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смольный монастырь

Смольный собор, звонница и подцерковье собора

Правительственное здание «Смольного»

Большеохтинский мост

Охтинский мыс

Сад-партер Смольного Что включено Для группы более 5 человек предоставляются радиогиды с наушниками Что не входит в цену В Смольном соборе пожертвование за вход с экскурсией - 100 руб.

Подняться на звонницу Смольного собора: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский билет, студенты - бесплатно

Спуститься в сопровождении гида в подцерковье (подвал) собора - 250 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Тверская, 22 угол ул. Лафонской, 6а, гостиница «Смольнинская» Завершение: Ул. Тверская, 22, угол ул. Лафонская, 6а Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 12.00, 14.00 и 16.00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.