Экскурсии в Смольный собор

Найдено 30 экскурсий в категории «Смольный собор» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000 за всё до 20 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
70 отзывов
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670 за всё до 4 чел.
По Петербургу на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
46 отзывов
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000 за человека
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали
Начало: На пл. Растрелли, перед Смольным собором
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
от 1 400 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100 за человека
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600 за всё до 6 чел.
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
7 отзывов
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500 за всё до 3 чел.
Смольный собор
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Смольный собор
Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
Начало: Напротив собора
10 июня в 12:45
12 июня в 12:30
от 60005 400 за всё до 7 чел.
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.
Нетривиальный велосипедный променад
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
17 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900 за всё до 2 чел.
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Увидеть главные символы города в свете огней
23 сен в 21:30
24 сен в 21:30
8 450 за всё до 4 чел.
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000 за человека
Смольный собор: архитектура компромиссов
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
9 июня в 15:00
30 июня в 15:00
1 600 за человека
Ночной Петербург (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Ночной Петербург (в группе)
Увидеть известные локации в мистической ауре, узнать о привидениях и предсказаниях городу
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
    читать дальше

    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
    Все очень понравилось. Ночной Питер это нечто.
    Все очень понравилось. Ночной Питер это нечтоВсе очень понравилось. Ночной Питер это нечтоВсе очень понравилось. Ночной Питер это нечтоВсе очень понравилось. Ночной Питер это нечто
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
    Экскурсия просто потрясающая! Всё было очень грамотно организовано. Огромное спасибо гиду Наталье и Руслану за интересные рассказы.
  • В
    Виталий
    3 июня 2024
    На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
    все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
    Замечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями Питера и наткнулась именно на
    читать дальше

    эту экскурсию, почитала много положительных отзывов и решила, что однозначно ее возьму и не прогадала, ночная экскурсия получилась просто волшебной, разводные мосты это чудо!!

    Замечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями ПитераЗамечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями ПитераЗамечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями ПитераЗамечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями Питера
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
    С Алексеем мы ездили на две экскурсии. Обзорную по центру и в Кронштадт с Петергофом. Уверенный водитель, интересный рассказчик, приятный
    читать дальше

    собеседник. Вся наша разновозрастная компания осталась довольна. С комфортом увидели и узнали много нового. Спасибо Алексею за отлично проведенное время. Будем рекомендовать друзьям и знакомым

  • Г
    Гузель
    31 мая 2024
    Мотопрогулка по центру Петербурга
    Огромное спасибо за пережитые эмоции и впечатляющую экскурсию. Все были в восторге, дети особенно! Успехов и процветания команде Алексея. Обязательно вернемся увидеть другие маршруты. 💯 рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по центру Петербурга
    Очень понравилась прогулка, с погодой повезло было без дождей и поэтому впячетление просто шикарное. Ребята веселые, везут окуратно.
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
    Спасибо Алексею за емкую информативную экскурсию! Было интересно! Некоторые факты услышаны мною впервые, хотя в Питере не первый раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смольный собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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