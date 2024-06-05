🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах Начало: Выход ст. метро Чернышевская от 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 70 отзывов Популярное предложение Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр» Начало: Площадь Искусств, дом 1 Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города Начало: Любой адрес в центре города 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 46 отзывов По Петербургу на мотоцикле Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций Начало: В центре города 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 19 отзывов Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей Начало: На Дворцовой площади 2 850 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 25% скидка Групповая 5 часов 223 отзыва Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов Начало: В районе м. «Площадь Восстания» Расписание: ежедневно в 21:30 2500 1 875 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 12 отзывов Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали Начало: На пл. Растрелли, перед Смольным собором Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00 от 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 11 отзывов На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости) Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы 9 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 5 часов 187 отзывов Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор 1800 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 71 отзыв Легенды Петербурга Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы Начало: У метро Гостиный двор Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 15 отзывов Гранд-тур по Санкт-Петербургу От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе Начало: У Михайловского театра на площади Искусств Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами 4 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 7 отзывов Петербург - сквозь очки виртуальной реальности Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города Начало: В районе метро Гостиный двор Расписание: в среду и пятницу в 16:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Смольный собор Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу Начало: Напротив собора от 6000 5 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Судьбы дворцов и усадеб Петербурга Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории Начало: площадь Искусств 12 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Добро пожаловать в Петербург Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договорённости 11 350 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Нетривиальный велосипедный променад Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3 от 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 17 отзывов Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки Начало: У станции метро Пл. Ленина 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 41 отзыв Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу Увидеть главные символы города в свете огней 8 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 1 отзыв «Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге Начало: на Казанской площади 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Смольный собор: архитектура компромиссов Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга Начало: У Смольного собора 1 600 ₽ за человека