1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали
Начало: На пл. Растрелли, перед Смольным собором
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Смольный собор
Прогуляться по территории бывшего монастыря, узнать о судьбе собора и подняться на звонницу
Начало: Напротив собора
10 июня в 12:45
12 июня в 12:30
от 60005 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Петербург
Проехать по самым важным местам города и прикоснуться к их истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Увидеть главные символы города в свете огней
23 сен в 21:30
24 сен в 21:30
8 450₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
9 июня в 15:00
30 июня в 15:00
1 600₽ за человека
Групповая
4 часа
Ночной Петербург (в группе)
Увидеть известные локации в мистической ауре, узнать о привидениях и предсказаниях городу
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ИИрина4 июня 2024Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
- ММаргарита4 июня 2024Все очень понравилось. Ночной Питер это нечто.
- ВВера3 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Всё было очень грамотно организовано. Огромное спасибо гиду Наталье и Руслану за интересные рассказы.
- ВВиталий3 июня 2024все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
- ЮЮлия2 июня 2024Замечательная получилась экскурсия, ещё когда только бронировала гостиницу в Питере, зашла на сайт с достопримечательностями Питера и наткнулась именно на
- ССветлана1 июня 2024С Алексеем мы ездили на две экскурсии. Обзорную по центру и в Кронштадт с Петергофом. Уверенный водитель, интересный рассказчик, приятный
- ГГузель31 мая 2024Огромное спасибо за пережитые эмоции и впечатляющую экскурсию. Все были в восторге, дети особенно! Успехов и процветания команде Алексея. Обязательно вернемся увидеть другие маршруты. 💯 рекомендуем!
- ТТатьяна30 мая 2024Очень понравилась прогулка, с погодой повезло было без дождей и поэтому впячетление просто шикарное. Ребята веселые, везут окуратно.
- ММарина29 мая 2024Спасибо Алексею за емкую информативную экскурсию! Было интересно! Некоторые факты услышаны мною впервые, хотя в Питере не первый раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Смольный собор»
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