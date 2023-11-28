Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали

Мы прогуляемся вокруг Смольного и перенесёмся на 300, 200, 100 лет назад. Древнее новгородское село Спасское, Смольный двор Петра I и Девичий дом Елизаветы. Монастырь, институт и прекрасные смолянки — об этом мы хорошо знаем.

А затем вдруг штаб революции, Ленин, борьба Москвы и Петербурга за власть, выстрел в Сергея Кирова, центр управления Ленинградом, годы блокады…
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
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Описание

Что вас ожидает

Мы исследуем территорию вокруг Смольного и обсудим:

  • Каковы были характеры и предпочтения императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой
  • Кто и как достраивал единственный долгострой Петербурга — Смольный собор (а он стоял недостроенным 87 (!) лет)
  • Как большевики захватили «офисы» в Смольном и что стало с оставшимися там барышнями
  • Где и над чем работал Ленин в Смольном
  • Что происходило в «штабе революции» после бегства вождя в Москву

Организационные детали

  • Экскурсия проводится для компаний до 15 человек
  • Для групп от 5 человек предоставляются аудиосистемы: микрофон — у меня, наушник — у вас, движение свободное, меня будет слышно на расстоянии до 100 метров
  • Посещение Смольного собора не входит в программу и оговаривается отдельно
  • Дети школьного возраста, интересующиеся историей и не очень, приветствуются!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Растрелли, перед Смольным собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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