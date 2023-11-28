Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали
Мы прогуляемся вокруг Смольного и перенесёмся на 300, 200, 100 лет назад. Древнее новгородское село Спасское, Смольный двор Петра I и Девичий дом Елизаветы. Монастырь, институт и прекрасные смолянки — об этом мы хорошо знаем.
А затем вдруг штаб революции, Ленин, борьба Москвы и Петербурга за власть, выстрел в Сергея Кирова, центр управления Ленинградом, годы блокады…
А затем вдруг штаб революции, Ленин, борьба Москвы и Петербурга за власть, выстрел в Сергея Кирова, центр управления Ленинградом, годы блокады…
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Описание
Что вас ожидает
Мы исследуем территорию вокруг Смольного и обсудим:
- Каковы были характеры и предпочтения императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой
- Кто и как достраивал единственный долгострой Петербурга — Смольный собор (а он стоял недостроенным 87 (!) лет)
- Как большевики захватили «офисы» в Смольном и что стало с оставшимися там барышнями
- Где и над чем работал Ленин в Смольном
- Что происходило в «штабе революции» после бегства вождя в Москву
Организационные детали
- Экскурсия проводится для компаний до 15 человек
- Для групп от 5 человек предоставляются аудиосистемы: микрофон — у меня, наушник — у вас, движение свободное, меня будет слышно на расстоянии до 100 метров
- Посещение Смольного собора не входит в программу и оговаривается отдельно
- Дети школьного возраста, интересующиеся историей и не очень, приветствуются!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Растрелли, перед Смольным собором
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иветта — ваш гид в Санкт-Петербурге
Люблю Петербург и люблю делиться знаниями о нем. Люблю переносится в другую эпоху и "видеть" уже не существующий Петербург. Обращаю внимание на детали, характеры исторических личностей, рассказываю малоизвестные подробности, стремлюсь, когда это возможно, добавить аутентичности, чтобы слушатель, подключив воображение, мог так же перенестись в другую эпоху. Моя "специализация" - Петербург XVIII века, но охотно делюсь знаниями и о XIX и XX. Петербург открывается не сразу, обожаю помогать людям его открывать! Лицензированный Комитетом по туризму Санкт-Петербурга гид.
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