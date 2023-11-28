Иветта — ваш гид в Санкт-Петербурге

Люблю Петербург и люблю делиться знаниями о нем. Люблю переносится в другую эпоху и "видеть" уже не существующий Петербург. Обращаю внимание на детали, характеры исторических личностей, рассказываю малоизвестные подробности, стремлюсь, когда это возможно, добавить аутентичности, чтобы слушатель, подключив воображение, мог так же перенестись в другую эпоху. Моя "специализация" - Петербург XVIII века, но охотно делюсь знаниями и о XIX и XX. Петербург открывается не сразу, обожаю помогать людям его открывать! Лицензированный Комитетом по туризму Санкт-Петербурга гид.

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