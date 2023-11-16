Чем необычно Никольское кладбище? Вы услышите его мистические истории, увидите сектантские молельни и место, где пару лет назад перепуганному служителю явился Иоанн Кронштадтский. Вы рассмотрите могилы известных политиков и творцов, белокаменный склеп прекрасной певицы, восстановленное надгробие знаменитой поэтессы… Всего не перечислить!

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Описание

Что вас ожидает

Вы погрузитесь в интереснейшую историю Александро-Невской лавры и её некрополей, а также самого Никольского кладбища. Вам удастся увидеть могилы таких выдающихся личностей, как Собчак, Старовойтова, Гумилёв, а также знаменитых певиц дореволюционной России. Особое внимание гид уделит могилам известных поэтов и архитекторов.

Вы посетите Братский, или Монашеский, участок, места захоронения отважных военных и лётчиков. Знаете ли вы, кто считается дедушкой русского автомобилестроения? Ответ на вопрос вы получите, посетив могилу изобретателя.

Экскурсия насыщена байками и легендами. Например, вы услышите историю о призраке Иоанна Кронштадтского, посетите мрачные и таинственные склепы, архитектура которых пробуждает особые чувства.

Организационные детали

Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки — захватите зонт или дождевик!