Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии
Вы рассмотрите могилы известных политиков и творцов, белокаменный склеп прекрасной певицы, восстановленное надгробие знаменитой поэтессы… Всего не перечислить!
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Описание
Что вас ожидает
Вы погрузитесь в интереснейшую историю Александро-Невской лавры и её некрополей, а также самого Никольского кладбища. Вам удастся увидеть могилы таких выдающихся личностей, как Собчак, Старовойтова, Гумилёв, а также знаменитых певиц дореволюционной России. Особое внимание гид уделит могилам известных поэтов и архитекторов.
Вы посетите Братский, или Монашеский, участок, места захоронения отважных военных и лётчиков. Знаете ли вы, кто считается дедушкой русского автомобилестроения? Ответ на вопрос вы получите, посетив могилу изобретателя.
Экскурсия насыщена байками и легендами. Например, вы услышите историю о призраке Иоанна Кронштадтского, посетите мрачные и таинственные склепы, архитектура которых пробуждает особые чувства.
Организационные детали
Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки — захватите зонт или дождевик!
в четверг и воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Александра Невского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.