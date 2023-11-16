Тайны и мистика Никольского кладбища

Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии

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Ответы на вопросы
Чем необычно Никольское кладбище? Вы услышите его мистические истории, увидите сектантские молельни и место, где пару лет назад перепуганному служителю явился Иоанн Кронштадтский.

Вы рассмотрите могилы известных политиков и творцов, белокаменный склеп прекрасной певицы, восстановленное надгробие знаменитой поэтессы… Всего не перечислить!
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Тайны и мистика Никольского кладбища
Ближайшие даты:
16
ноя
19
ноя
23
ноя
26
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30
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы погрузитесь в интереснейшую историю Александро-Невской лавры и её некрополей, а также самого Никольского кладбища. Вам удастся увидеть могилы таких выдающихся личностей, как Собчак, Старовойтова, Гумилёв, а также знаменитых певиц дореволюционной России. Особое внимание гид уделит могилам известных поэтов и архитекторов.

Вы посетите Братский, или Монашеский, участок, места захоронения отважных военных и лётчиков. Знаете ли вы, кто считается дедушкой русского автомобилестроения? Ответ на вопрос вы получите, посетив могилу изобретателя.

Экскурсия насыщена байками и легендами. Например, вы услышите историю о призраке Иоанна Кронштадтского, посетите мрачные и таинственные склепы, архитектура которых пробуждает особые чувства.

Организационные детали

Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки — захватите зонт или дождевик!

в четверг и воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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