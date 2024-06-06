1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
Начало: У ж/д платформы в Комарове
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
9 июня в 11:45
13 июня в 11:45
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
9 июня в 19:00
19 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00, во вторник и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
Тайны и мистика Никольского кладбища
Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: в четверг в 13:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
13 июня в 13:00
1580869₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869₽ за человека
Групповая
4 часа
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: на Васильевском острове, у кладбища
Завтра в 15:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
- ДДарья3 июня 2024Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
- ЮЮлия3 июня 2024Благодарю Сергея за прекрасную экскурсию! Очень интересно и вдохновляюще!
- ААнна2 июня 2024Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
- LLudmila31 мая 2024Рекомендую посетить данную экскурсию. Новые впечатления и информация.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Виктория Кирпичева выше всяких похвал. Подача и содержание материала, темп повествования и экскурсии - всё продумано, невозможно отвлечься,хочется слушать и смотреть. Спасибо за эмоции!
- ВВладимир30 мая 2024Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
- ААлиса29 мая 2024нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
- оолег29 мая 2024Оценивать кладбище как-то….. Я знал зачем шёл на эту экскурсию и мне очень понравилось. Первое кладбище, правда от первых захоронений, ничего не осталось после 1824 года…
- ЮЮлия28 мая 2024Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кладбища»
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