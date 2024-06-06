Экскурсии по кладбищам Санкт-Петербурга

Найдено 18 экскурсий в категории «Кладбища» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
34 отзыва
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
Начало: У ж/д платформы в Комарове
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
9 июня в 11:45
13 июня в 11:45
950 за человека
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
Рассмотреть надгробия старейшего некрополя в Петербурге и услышать о небесной покровительнице города
Начало: У кладбища, ул. Камская, 22
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
93 отзыва
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
9 июня в 19:00
19 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
Узнать о судьбах писателей, несогласных с царским режимом, и побыть в атмосфере покоя и старины
Начало: У входа в некрополь «Литераторские мостки»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00, во вторник и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
2 000 за человека
Кронштадт - остров фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000 за всё до 4 чел.
Тайны и мистика Никольского кладбища
🚶 Пешая
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Тайны и мистика Никольского кладбища
Погрузиться в историю атмосферного некрополя - на групповой экcкурсии
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: в четверг в 13:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
13 июня в 13:00
1580869 за человека
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869 за человека
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
13 отзывов
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500 за человека
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Живописный Сестрорецк
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
7 отзывов
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950 за человека
Страшная прогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Страшная прогулка по Васильевскому острову
Открыть тёмную сторону города и осознать, что Петербург - это не столько великое прошлое, сколько
Начало: На Менделеевской линии В. О
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
Смоленское кладбище: светский взгляд
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: на Васильевском острове, у кладбища
Завтра в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 6 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
6 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «История Смоленского кладбища»
Увидеть древние надгробия и отдать дань памяти любимым музыкантам, поэтам и художникам
Начало: у Смоленского православного кладбища
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
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    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Уникальная экскурсия для всех любителей культового фильма! На автомобиле есть возможность посетить многие интересные места в разных частях города -
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    от застывшего в прошлом Сенного рынка до Смоленского Лютеранского кладбища. Много занимательных фактов, музыкальное погружение и даже тот самый свитер! Однозначная рекомендация!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Кладбище оппозиционеров: прогулка по некрополю «Литераторские мостки»
    Благодарю Сергея за прекрасную экскурсию! Очень интересно и вдохновляюще!
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
  • L
    Ludmila
    31 мая 2024
    Тайны и мистика Никольского кладбища
    Рекомендую посетить данную экскурсию. Новые впечатления и информация.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Виктория Кирпичева выше всяких похвал. Подача и содержание материала, темп повествования и экскурсии - всё продумано, невозможно отвлечься,хочется слушать и смотреть. Спасибо за эмоции!
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Виктория Кирпичева выше всяких похвал. Подача и содержание материала, темп повествования и экскурсии
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
    Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍Всем поклонникам творчества Балабанова и фильма Брат в частности рекомендую 👍
  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
  • о
    олег
    29 мая 2024
    Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
    Оценивать кладбище как-то….. Я знал зачем шёл на эту экскурсию и мне очень понравилось. Первое кладбище, правда от первых захоронений, ничего не осталось после 1824 года…
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Смоленское кладбище: светский взгляд
    Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не
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    оставят равнодушным никого! То пойдут мурашки по коже, то защиплет глаза. Кристина - невероятная рассказчица и располагает к себе с первых секунд. С самого начала история этого кладбища связана с большими трагедиями (как в царской России, так и при Совестском союзе), но в них же можно найти надежду и большую силу духа отдельных людей. Огромное спасибо за экскурсию!

    Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кладбища»

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  1. К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
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  3. Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
  4. Смоленское кладбище и часовня Ксении Петербургской
  5. Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
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