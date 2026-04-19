Смоленское православное кладбище — одно из старейших в Санкт-Петербурге. Вместе с городом оно переживало наводнения, трагические гонения на церковь, блокаду.
На нем прощались с Ариной Родионовной, Блоком, Балабановым, но, конечно, самое главное — оно хранит мощи блаженной Ксении Петербургской.
Эта экскурсия не столько про сухие факты, сколько про эмоции и чувства, рождающиеся от соприкосновения с историей этих мест.
На нем прощались с Ариной Родионовной, Блоком, Балабановым, но, конечно, самое главное — оно хранит мощи блаженной Ксении Петербургской.
Эта экскурсия не столько про сухие факты, сколько про эмоции и чувства, рождающиеся от соприкосновения с историей этих мест.
Описание экскурсии
Экскурсия светлая, негнетущая и не зациклена на религиозной составляющей. С моей лицензией гида мы заберёмся в такие уголки кладбища, куда не пустят обычных туристов.
- Осмотрим небольшой, но трогательный музей Ксении Блаженной
- Полюбуемся недавно отреставрированным храмом Воскресения Христова
- Зайдём в Смоленскую церковь, которую помогала возводить Ксения, и поднимемся на колокольню
- Прикоснёмся к гробнице блаженной Ксении, почувствуем тихое светлое счастье и ощущение чуда, которым одаривает святая тех, кто приходит к ней с открытым сердцем
- Осмотрим крипту Смоленского храма. Узнаем, что это такое и чьи захоронения там находятся
- Остановимся у могилы «40 мучеников» — памятнику страшным событиям времён русской революции
- Завершим нашу экскурсию прогулкой по молчаливым аллеям кладбища
Наш разговор будет строиться вокруг личности блаженной Ксении, но мы затронем и много других увлекательных тем:
- интереснейшую историю старинного Смоленского кладбища
- судьбы тех, кто нашел здесь упокоение: Арины Родионовны, А. Блока, А. Балабанова
- почему некоторые могилы размыло во время наводнения, а некоторые захоронения стихия не тронула
К этой экскурсии можно подобрать любые эпитеты, но её точно нельзя назвать заурядной или проходной. Наша прогулка по Смоленскому кладбищу и прикосновение к чуду блаженной Ксении надолго останутся в вашей памяти и в вашем сердце.
Организационные детали
- Экскурсия не подходит для деток дошкольного и младшего школьного возраста
- В ходе экскурсии мы будем посещать церкви, важно быть соответствующе одетыми
- Дополнительные расходы — пожертвование 150 ₽ за чел. (минимум 600 ₽ с группы), которое позволяет подняться на колокольню Смоленской церкви и пройти без очереди к гробнице Ксении Петербургской
- Если вас меньше 7 человек, можно включить в экскурсию посещение некрополя (крипты) Храма Смоленской иконы Божией Матери. Необходимо будет внести пожертвование в размере 500 ₽ в экскурсионном отделе Смоленского прихода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Смоленское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 822 туристов
Я окончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Изначально были сомнения относительно экскурсии на кладбище. Но было интересно, ново и познавательно. Что находится под храмом, как устроены колокола, где покоится няня русского поэта. Ну и собственно часовня, оставление записки и большая вера в чудо. Огромное СПАСИБО, обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная экскурсия! Замечательная Ольга! Нам с детьми очень понравилось. Мою тринадцатилетнюю дочь трудно сейчас чем-то заинтересовать, но она осталась очень довольна. Ольга, спасибо большое! От всей души рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим Ольгу за увлекательную камерную экскурсию.
Было очень интересно и доброжелательно. Даже вредный дождик не испортил впечатлений.
Побывали на колокольне и в крипте Смоленской церкви,"прикоснулись" к святой Ксении и оставили записочки для нее, погуляли по старой части кладбища, заглянули к Балабанову.
С удовольствием рекомендую к посещению.
Было очень интересно и доброжелательно. Даже вредный дождик не испортил впечатлений.
Побывали на колокольне и в крипте Смоленской церкви,"прикоснулись" к святой Ксении и оставили записочки для нее, погуляли по старой части кладбища, заглянули к Балабанову.
С удовольствием рекомендую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасный экскурсовод, отличная подача материала.
Рекомендую
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Я благодарно гиду Ольге за чудесную экскурсию. Очень интересные факты, сама локация - все это не только оставило приятное впечатление, но и вдохновило меня искать самостоятельно интересные факты и о кладбище, и о некоторых его обитателях. Благодарю за интересно проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Гид Ольга произвела очень приятное впечатление. Абсолютно влюблена в свою работу, информацию пропускает буквально через себя, поэтому переживали вместе с ней. 2 часа пролетели незаметно, даже мелкий дождик не смог испортить впечатление. Спасибо! Пожелаем Ольге благодарных слушателей!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Святыни и чудеса Смоленского кладбища»
Мини-группа
до 12 чел.
Смоленское кладбище: история и люди
Увидеть, где обрели покой Арина Родионовна, МС Вспышкин и Алексей Балабанов
Начало: На улице Камская
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
1190 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Смоленское кладбище: светский взгляд
Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
Начало: На Васильевском острове, у кладбища
Сегодня в 13:00
14 авг в 16:00
от 7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Смоленскому лютеранскому кладбищу
Про людей, бренность жизни и мимолётность памяти
Начало: На набережной реки Смоленки
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 6450 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Чудотворные святыни Петербурга
Увидеть бессмертные шедевры зодчества и чудотворные места в группе до 50 человек
Начало: Напротив Московского вокзала
Расписание: во вторник и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
11 авг в 12:30
1070 ₽ за человека
от 7100 ₽ за экскурсию