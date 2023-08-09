Смоленское кладбище — ровесник города. Вместе с ним оно переживало наводнения и трагические гонения на церковь, прощалось с Ариной Родионовной, Блоком, Балабановым и другими известными людьми. Но самое главное — оно хранит мощи блаженной Ксении Петербургской. Эта экскурсия не столько про сухие факты, сколько про эмоции и чувства от соприкосновения с историей этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия светлая, негнетущая и не зациклена на религиозной составляющей. С моей лицензией гида мы заберёмся в такие уголки кладбища, куда не пустят обычных туристов.

Осмотрим небольшой, но трогательный музей Ксении Блаженной

Полюбуемся недавно отреставрированным храмом Воскресения Христова

Зайдём в Смоленскую церковь , которую помогала возводить Ксения, и поднимемся на колокольню

, которую помогала возводить Ксения, и поднимемся на колокольню Прикоснёмся к гробнице блаженной Ксении , почувствуем тихое светлое счастье и ощущение чуда, которым одаривает святая тех, кто приходит к ней с открытым сердцем

, почувствуем тихое светлое счастье и ощущение чуда, которым одаривает святая тех, кто приходит к ней с открытым сердцем Остановимся у могилы «40 мучеников» — памятнику страшным событиям времён русской революции

Завершим нашу экскурсию прогулкой по молчаливым аллеям кладбища

Наш разговор будет строиться вокруг личности блаженной Ксении, но мы затронем и много других увлекательных тем:

интереснейшую историю старинного Смоленского кладбища

судьбы тех, кто нашел здесь упокоение: Арины Родионовны, А. Блока, А. Балабанова

почему некоторые могилы размыло во время наводнения, а некоторые захоронения стихия не тронула

К этой экскурсии можно подобрать любые эпитеты, но её точно нельзя назвать заурядной или проходной. Наша прогулка по Смоленскому кладбищу и прикосновение к чуду блаженной Ксении надолго останутся в вашей памяти и в вашем сердце.

Организационные детали