Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Смоленское кладбище — ровесник города.
Вместе с ним оно переживало наводнения и трагические гонения на церковь, прощалось с Ариной Родионовной, Блоком, Балабановым и другими известными людьми. Но самое главное — оно хранит мощи блаженной Ксении Петербургской.
Эта экскурсия не столько про сухие факты, сколько про эмоции и чувства от соприкосновения с историей этих мест.
Вместе с ним оно переживало наводнения и трагические гонения на церковь, прощалось с Ариной Родионовной, Блоком, Балабановым и другими известными людьми. Но самое главное — оно хранит мощи блаженной Ксении Петербургской.
Эта экскурсия не столько про сухие факты, сколько про эмоции и чувства от соприкосновения с историей этих мест.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия светлая, негнетущая и не зациклена на религиозной составляющей. С моей лицензией гида мы заберёмся в такие уголки кладбища, куда не пустят обычных туристов.
- Осмотрим небольшой, но трогательный музей Ксении Блаженной
- Полюбуемся недавно отреставрированным храмом Воскресения Христова
- Зайдём в Смоленскую церковь, которую помогала возводить Ксения, и поднимемся на колокольню
- Прикоснёмся к гробнице блаженной Ксении, почувствуем тихое светлое счастье и ощущение чуда, которым одаривает святая тех, кто приходит к ней с открытым сердцем
- Остановимся у могилы «40 мучеников» — памятнику страшным событиям времён русской революции
- Завершим нашу экскурсию прогулкой по молчаливым аллеям кладбища
Наш разговор будет строиться вокруг личности блаженной Ксении, но мы затронем и много других увлекательных тем:
- интереснейшую историю старинного Смоленского кладбища
- судьбы тех, кто нашел здесь упокоение: Арины Родионовны, А. Блока, А. Балабанова
- почему некоторые могилы размыло во время наводнения, а некоторые захоронения стихия не тронула
К этой экскурсии можно подобрать любые эпитеты, но её точно нельзя назвать заурядной или проходной. Наша прогулка по Смоленскому кладбищу и прикосновение к чуду блаженной Ксении надолго останутся в вашей памяти и в вашем сердце.
Организационные детали
- В ходе экскурсии мы будем посещать церкви, важно быть соответствующе одетыми
- Дополнительные расходы — пожертвование 100 руб. /чел. (минимум 500 руб. /группы), которое позволяет подняться на колокольню Смоленской церкви и пройти без очереди к гробнице Ксении Петербургской
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа на Смоленское кладбище
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга. Я закончила исторический факультет с отличием, хотя цвет диплома обычно ни о чём не говорит. Главное ведь другое — любовь к городу. А он у нас невероятный! Санкт-Петербург пропитан историей: камни говорят о великих личностях, мосты и каналы завораживают запутанной паутиной. Давайте послушаем шёпот Санкт-Петербурга вместе. Мой диплом истфака позволит мне квалифицированно перевести язык мостовых, дворцов и набережных на язык вашего сердца. Постараюсь, чтобы эмоции и впечатления не заглушили, а дополнили исторический контекст, помогли вам понять и полюбить наш город!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 авг 2023
Это было все круто и самое главное такая получилась атмосфера не принужденная и очень все интересно и главное что Ольга отлично умеет заинтересовать и слушать однозначно рекомендую а от меня теперь еще у нее и задание это узнать все про могилу Георгия … …, а это уже повод сходить на данное мероприятие 😊и услышать все чем помогал 💰людям. Но и безусловно это часовня и история Ксении Петербужской. И храм и звонница это просто Божья Благодать. 🙏
Елена
9 авг 2023
Спасибо Ольге! Интересно, доступно, экскурсовод полностью погружает в атмосферу!
П
Полина
6 авг 2023
Отличная экскурсия, 2 часа пролетели как один миг. Ольга прекрасно знает и историческую и духовную часть вопроса. Экскурсия подходит как верующим, так и не очень. Вышли с экскурсии с очень теплыми ощущениями на душе:)
Само Смоленское кладбище очень красивое и интересное. Всем советуем, и с детьми и без.
Само Смоленское кладбище очень красивое и интересное. Всем советуем, и с детьми и без.
О
Оксана
4 авг 2023
Экскурсия очень понравилась, посмотрели даже больше, чем думали. Ольга знающий экскурсовод.
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Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
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