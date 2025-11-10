Николо-Богоявленский собор — один из четырёх петербургских храмов, где богослужения не прерывались с момента освящения. Ни революция, ни блокада, ни гонения на церковь не смогли остановить жизнь прихода.
Я стану вашим проводником в его непростое прошлое и помогу увидеть собор не только как памятник архитектуры, но и как живое свидетельство веры.
Описание экскурсии
Вы побываете в нижнем и верхнем храмах и узнаете:
- почему в старину храмы часто строили двухэтажными.
- какие святыни хранятся в каждом из них.
- как судьбы Пушкина, Чайковского, Достоевского и Ахматовой переплелись с историей собора.
Я расскажу тайны, истории, неожиданные факты:
- на чьём отпевании в этом храме присутствовал Пушкин.
- в каком своём романе Достоевский упоминает собор.
- как колокольня помогала жителям окрестных домов в быту.
Почему стоит побывать в храме со мной
- Верхний храм откроют специально для нашей группы, обычно он недоступен для осмотра.
- У меня богословское образование: я смогу подробно ответить на все вопросы о символике храмового убранства, смысле православных богослужений и традициях приходской жизни.
Организационные детали
- Всем участникам экскурсии выдаются персональные радиогиды — даже при перемещении между точками показа вы будете слышать каждое слово.
- Просьба учитывать особенности дресс-кода, это действующий храм, а не музей.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ново-Никольского моста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1638 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
10 ноя 2025
Великолепная экскурсия, храм покорил!! Очень рекомендую!!
