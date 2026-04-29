По рекам и каналам Северной столицы

Полюбоваться открыточными видами Санкт-Петербурга на теплоходе с аудиогидом
Водные артерии Петербурга с перекинутыми через них мостами образуют живописную сеть, связывающую городские острова.

Предлагаем вам сесть на теплоход и познакомиться с главными реками и каналами Северной столицы, а также символами города, которые вы рассмотрите с воды.
Описание аудиогида

Маршрут: река Фонтанка → Крюков канал → река Мойка → Зимняя канавка → река Нева → река Фонтанка

В ходе прогулки вы:

  • Узнаете тайну Семимостья и сможете оставить там своё заветное желание
  • Откроете связь Крюкова канала с телесериалом «Петербургские тайны»
  • Увидите усадьбу Гавриила Державина
  • Познакомитесь со вторыми по величине Атлантами города
  • Рассмотрите Юсуповский, Мариинский и Строгановский дворцы
  • Оцените величественный Исаакиевский собор
  • Полюбуетесь цветными мостами — Красным, Синим и Зелёным
  • Увидите Инженерный (Михайловский) замок, Михайловский и Летний сады, Эрмитаж и Петропавловскую крепость
  • Рассмотрите знаменитые скульптуры коней Клодта на Аничковом мосту, дворец Белосельских‑Белозерских и Большой драматический театр

Организационные детали

  • Прогулка проходит на однопалубном теплоходе: открытая палуба и панорамный салон. На борту — все необходимые средства безопасности
  • На теплоходе работает аудиогид
  • Во время движения на борту работает гальюн. Также на теплоходе работает бар, где вы можете приобрести напитки и разнообразные снеки. Со своей едой и напитками на судно проходить запрещено
  • Одевайтесь по погоде: на воде всегда холоднее. Пледы на борту не предусмотрены

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Дети до 3-х лет9 ₽
Стандартный850 ₽
Пенсионеры808 ₽
Дети до 12 лет765 ₽
Школьники808 ₽
Студенты808 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 150 туристов
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.

Отзывы и рейтинг

А
Отличная прогулка по рекам и каналам. Маршрут выстроен великолепно: город с воды смотрится совершенно иначе. Чистое судно, приятная музыка и профессиональный капитан. Прекрасный способ отдохнуть и насладиться парадным Петербургом без лишней суеты.
А
хорошая искусственная, спасибо
