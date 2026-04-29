Водные артерии Петербурга с перекинутыми через них мостами образуют живописную сеть, связывающую городские острова.
Предлагаем вам сесть на теплоход и познакомиться с главными реками и каналами Северной столицы, а также символами города, которые вы рассмотрите с воды.
Предлагаем вам сесть на теплоход и познакомиться с главными реками и каналами Северной столицы, а также символами города, которые вы рассмотрите с воды.
Описание аудиогида
Маршрут: река Фонтанка → Крюков канал → река Мойка → Зимняя канавка → река Нева → река Фонтанка
В ходе прогулки вы:
- Узнаете тайну Семимостья и сможете оставить там своё заветное желание
- Откроете связь Крюкова канала с телесериалом «Петербургские тайны»
- Увидите усадьбу Гавриила Державина
- Познакомитесь со вторыми по величине Атлантами города
- Рассмотрите Юсуповский, Мариинский и Строгановский дворцы
- Оцените величественный Исаакиевский собор
- Полюбуетесь цветными мостами — Красным, Синим и Зелёным
- Увидите Инженерный (Михайловский) замок, Михайловский и Летний сады, Эрмитаж и Петропавловскую крепость
- Рассмотрите знаменитые скульптуры коней Клодта на Аничковом мосту, дворец Белосельских‑Белозерских и Большой драматический театр
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе: открытая палуба и панорамный салон. На борту — все необходимые средства безопасности
- На теплоходе работает аудиогид
- Во время движения на борту работает гальюн. Также на теплоходе работает бар, где вы можете приобрести напитки и разнообразные снеки. Со своей едой и напитками на судно проходить запрещено
- Одевайтесь по погоде: на воде всегда холоднее. Пледы на борту не предусмотрены
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 3-х лет
|9 ₽
|Стандартный
|850 ₽
|Пенсионеры
|808 ₽
|Дети до 12 лет
|765 ₽
|Школьники
|808 ₽
|Студенты
|808 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 150 туристов
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная прогулка по рекам и каналам. Маршрут выстроен великолепно: город с воды смотрится совершенно иначе. Чистое судно, приятная музыка и профессиональный капитан. Прекрасный способ отдохнуть и насладиться парадным Петербургом без лишней суеты.
Вам был полезен этот отзыв?
А
хорошая искусственная, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По рекам и каналам Северной столицы»
Групповая
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
700 ₽ за человека
Аудиогид
Прогулка на теплоходе «Каналы Северной столицы»
Увлекательное путешествие по рекам и каналам Санкт-Петербурга на теплоходе вместимостью до 50 человек. Откройте для себя город с нового ракурса
Начало: У Медного всадника
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
Петербург с воды: индивидуальная экскурсия на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
31 мая в 00:30
1 июн в 00:30
от 15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Водные линии Северной столицы: путешествие на катере
С профессиональным капитаном - по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: На наб. Фонтанки
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
-15%
до 31 мая
850 ₽ за человека