Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом

Приглашаем на экскурсию по великолепному Никольскому Морскому собору 18 века. Мы осмотрим первый этаж, доступный всем прихожанам. А затем поднимемся в праздничный храм на втором этаже, который откроют специально для нас.

Кроме того, прогуляемся вокруг собора и увидим достопримечательности Новой Морской слободы: Семимостье и Торговые ряды.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
19
фев
20
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21
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы совершим небольшую прогулку по району Новой Морской слободы и поговорим о том, как он развивался. А затем отправимся в Никольский Морской собор. На экскурсии по нему вы:

  • Раскроете, как строили и перестраивали собор
  • Полюбуетесь его роскошным интерьером в стиле барокко
  • Рассмотрите икону Святителя и Чудотворца Николая
  • Узнаете о кораблестроителях и моряках, гражданских и военных
  • Увидите мемориальные доски экипажам затонувших подводных лодок

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 15 лет
  • Пожертвование для посещения верхнего храма включено в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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