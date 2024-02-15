Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Приглашаем на экскурсию по великолепному Никольскому Морскому собору 18 века. Мы осмотрим первый этаж, доступный всем прихожанам. А затем поднимемся в праздничный храм на втором этаже, который откроют специально для нас.
Кроме того, прогуляемся вокруг собора и увидим достопримечательности Новой Морской слободы: Семимостье и Торговые ряды.
Кроме того, прогуляемся вокруг собора и увидим достопримечательности Новой Морской слободы: Семимостье и Торговые ряды.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы совершим небольшую прогулку по району Новой Морской слободы и поговорим о том, как он развивался. А затем отправимся в Никольский Морской собор. На экскурсии по нему вы:
- Раскроете, как строили и перестраивали собор
- Полюбуетесь его роскошным интерьером в стиле барокко
- Рассмотрите икону Святителя и Чудотворца Николая
- Узнаете о кораблестроителях и моряках, гражданских и военных
- Увидите мемориальные доски экипажам затонувших подводных лодок
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 15 лет
- Пожертвование для посещения верхнего храма включено в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Садовой улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я представляю команду профессиональных гидов в Санкт-Петербурге. Нас объединяет любовь к городу и большой опыт в проведении экскурсий для людей со всех концов планеты. До встречи в Северной столице!
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