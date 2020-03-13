17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Витебский вокзал, открытый в 1904г., — один из самых «молодых» в Петербурге, уступая в этом лишь Ладожскому, возведённому спустя целое столетие. Однако «железнодорожным» это место стало гораздо раньше: уже с 1837г. отсюда отправлялись поезда по старейшей в России железной дороге, связывающей столицу с императорскими резиденциями в Царском Селе и Павловске. В ходе экскурсии, путешествуя по закоулкам этого красивейшего вокзала, о существовании многих из которых пассажиры зачастую даже не догадываются, я открою вам многочисленные следы, отсылающие к временам Царскосельской дороги и зарождения железнодорожного дела в России.

Программа

Я расскажу о расположенных здесь многочисленных памятниках и мемориальных объектах:

Монументе бойцам Первой мировой войны;

Бюсте Николая I;

Памятной доске, посвящённой Ф.А.Гарстнеру и его ростовой фигуре с моделью паровоза «Проворный», а также макете в натуральную величину этого паровоза с первым поездом Царскосельской дороги;

Стенных панно, посвященных истории этой линии.

Попутно вы узнаете:

почему на Витебском вокзале, единственном в России, поезда отправляются со второго этажа;

как появление железных дорог способствовало распространению часов и реформе времени;

как у царской семьи появилась собственная железнодорожная ветка;

почему на Витебском вокзале хорошо снимать видео- и фото-сюжеты из старинной жизни;

чем в старину занимались на Павловском вокзале;

почему в России скорые (как их тогда называли, «курьерские») поезда не пользовались большой популярностью.

Затем мы покинем Витебский вокзал, пересечем Обводный канал (попутно я расскажу об этой первой «кольцевой транспортной магистрали» нашего города) и, пройдя мимо удивительных памятников индустриального дизайна рубежа 19-20 вв, осмотрим одни из последних сохранившихся с тех пор классических железнодорожных строений: вагонное депо и водоподъёмное здание (так официально именовались водонапорные башни).

Завершится экскурсия у Воронежского сада, где в начале прошлого века был построен завод АО «Вестингауз», «Сагой о тормозах» — увлекательным сюжетом о том, как поезда учились не только разгонять, но ещё и останавливать.