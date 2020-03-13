17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу о расположенных здесь многочисленных памятниках и мемориальных объектах:
Монументе бойцам Первой мировой войны;
Бюсте Николая I;
Памятной доске, посвящённой Ф.А.Гарстнеру и его ростовой фигуре с моделью паровоза «Проворный», а также макете в натуральную величину этого паровоза с первым поездом Царскосельской дороги;
Стенных панно, посвященных истории этой линии.
Попутно вы узнаете:
почему на Витебском вокзале, единственном в России, поезда отправляются со второго этажа;
как появление железных дорог способствовало распространению часов и реформе времени;
как у царской семьи появилась собственная железнодорожная ветка;
почему на Витебском вокзале хорошо снимать видео- и фото-сюжеты из старинной жизни;
чем в старину занимались на Павловском вокзале;
почему в России скорые (как их тогда называли, «курьерские») поезда не пользовались большой популярностью.
Затем мы покинем Витебский вокзал, пересечем Обводный канал (попутно я расскажу об этой первой «кольцевой транспортной магистрали» нашего города) и, пройдя мимо удивительных памятников индустриального дизайна рубежа 19-20 вв, осмотрим одни из последних сохранившихся с тех пор классических железнодорожных строений: вагонное депо и водоподъёмное здание (так официально именовались водонапорные башни).
Завершится экскурсия у Воронежского сада, где в начале прошлого века был построен завод АО «Вестингауз», «Сагой о тормозах» — увлекательным сюжетом о том, как поезда учились не только разгонять, но ещё и останавливать.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Возраст — 48 лет. По образованию — историк и инженер путей сообщения. Гид — хобби, основная работа — педагог.
Специализируясь на темах, связанных с историей железных дорог (в прошлом — научный сотрудник Центрального музея железнодорожного транспорта), а также с историей техники вообще (в частности — военной).
На экскурсиях стараюсь донести до туристов максимум информации в лёгкой, «ненапряжной» форме.
Замечательно экскурсия и прекрасный гид! Очень увлекательный рассказ, построен в интересной форме, не зазубренный текст, который стремятся как можно скорее проговорить. Узнали много нового про сам вокзал и историю железных дорог в России. Даже видели, как раскочегаривается и отправляется в путь паровоз - потрясающее зрелище.
Наталья
3 марта 2020
Очень интересная и содержательная экскурсия.Валерий отличный рассказчик. В совершенстве владеет материалом и, по-моему, увлечённый своим предметом человек. Мы не заметили, как время экскурсии пролетело. Очень рекомендуем посетить эту экскурсию.
Лена
2 января 2020
Интересная экскурсия. Валерий убедительно рассказал, как сильно появление железных дорог изменило жизнь России - и промышленность и привычки людей.
До Воронежского сада дойти не успели - мы задавали много вопросов и два с половиной часа провели на Витебском вокзале, узнав много нового.
Елена
25 августа 2019
Замечательная, тщательно продуманная экскурсия по удивительному месту - Витебскому вокзалу.
Валерий в своем рассказе удачно сочетает как общеисторические сведения, так и специальные, касающиеся особенностей железнодорожного дела в России. Вообще, информативность этой экскурсии - выше всяких похвал. Каждый услышит и узнает что-то новое и познавательное.
Как приятный бонус - подача материала с интеллигентным юмором (там, где уместно) и дружелюбный настрой гида по отношению к экскурсантам.
Настоятельно рекомендую как данную экскурсию, так и самого экскурсовода.
Еще раз благодарю, Валерий.
Светлана
29 апреля 2019
Это просто невероятно интересная экскурсия! Потрясающе красочное погружение в историю. Категорически рекомендую! Валерий, спасибо, это было прекрасно!
Илья
12 декабря 2018
Большое спасибо Валерию за прекрасно проведенную экскурсию. Видно, что ему небезразлично прошлое и настоящее российских железных дорог, и своей увлеченностью он делится с нами, людьми далекими от данного предмета, но постоянно сталкивающим с ним в повседневной жизни. В общую канву экскурсии удачно вплетены мини-истории: про огромный паровоз, разницу во времени на станции и в городе, бездушных железнодорожников, происхождение слова «вокзал», дамских манерах в путешествиях на поездах. Было интересно узнать о съемках фильма «Вокзал для двоих», а также о значении слова «кондуктор» в песне «Постой паровоз, не стучите, колеса» и других, ускользающих от нас технических моментах. Очень тронуло, как Валерий относится к своему родному городу. С удовольствием отправимся на другие экскурсии, которые проводит Валерий.
Ольга
21 ноября 2018
Экскурсия просто отличная! Так много мест в Питере,которые как будто известны и обыденной,но на самом деле выясняется,что даже коренные жители знают очень мало. Побольше бы таких "локальных" путешествий. Гид был великолепен. Спасибо.
Елена
20 августа 2018
Экскурсия прошла отлично. Думаю экскурсия будет интересна всем ,кто интересуется историей страны и ценит уходящую натуру. достаточно скоро этого уже не увидишь.
Марина
18 августа 2018
Спасибо Валерию за прекрасную экскурсию! С глубокими знаниями, юмором и даже стихами за два часа он рассказал нам не только об истории Витебского вокзала, но и о многом другом ! Было очень интересно, остались довольны.
Татьяна
17 августа 2017
Были на экскурсии 13 августа. Валерий сразу заинтересовал всю нашу компанию, включая 12-летнего племянника, рассказом о внешнем облике вокзала, который мы видели десятки раз, но не обращали внимание на интереснейшие детали. Затем, уже внутри вокзала, мы окунулись в атмосферу 19 века. А в конце экскурсии узнали множество интересных технических особенностей устройства железных дорог. Рекомендую всем интересующимся и любознательным, кто хочет расширить кругозор и узнать что-то новое о железных дорогах, их рождении, развитии и связи с другими сферами жизни.
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