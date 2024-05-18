Витебский вокзал — самый красивый железнодорожный вокзал в России. От входа в вестибюль до посадки на поезд пассажиров сопровождают интерьеры начала 20 века. Вы рассмотрите их в деталях. Расшифруете современные технические решения, скрытые за ярким модерновым фасадом. И зайдёте в места, закрытые от обычных посетителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Великокняжеские покои.
- Внутреннее устройство часовой башни и чердак над залом ожидания III класса.
- Исторические спусковые механизмы.
- Дореволюционные витражи и современные лифты.
- Фермы — самые прогрессивные конструкции вокзала.
Вы узнаете:
- C чего началось железнодорожное строительство в Российской империи.
- Откуда взялось само слово «вокзал».
- Как устроен дебаркадер Витебского вокзала.
- Почему поезда прибывают на уровне второго этажа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Петербург глазами инженера».
- На экскурсию допускаются участники 12 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
18 мая 2024
Экскурсию провела Вера Першина. Выше всех похвал!!! Спокойно, доходчиво, с заботой о комфорте слушателей, с глубоким знанием материала. Акцент в экскурсии не на исторические события и курьёзы, а на технологические возможности эпохи модерна и воплощение их в архитектуре. Интересно будет не всем. Однако всё же советую посетить.
Светлана
12 мая 2024
Это очень красивый вокзал с историей. Конечно, это действующий вокзал, и зайти в него можно самостоятельно и бесплатно. Но столько о здании вокзала самостоятельно узнать не возможно. Плюс с экскурсоводом вы попадете в закрытые части вокзала. Очень интересный рассказ экскурсовода о периодах жизни вокзала, о его функционале и декоре. Погружение в эпоху - гарантировано!
Е
Елена
10 мая 2024
Были с супругом на экскурсии по Витебскому вокзалу 10 мая 2024г., рекомендую, очень интересная и познавательная экскурсия. Обязательно пойдем на другие
Александра
16 апр 2024
Юлия провела замечательную экскурсию. На Витебском вокзале частенько бывала в качестве пассажира, и только после экскурсии поняла, что совсем не видела и не знала это замечательное место!
Отдельное удовольствие побывать на чердаке и часовой башне!)
Отдельное удовольствие побывать на чердаке и часовой башне!)
Г
Георгий
14 апр 2024
Очень много повторов и саморекламы. По факту экскурсия длилась вдвое меньше заявленного
Глазами инженера
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Нам жаль, что экскурсия оставила такое впечатление, мы обязательно проведем беседу с гидом
Ольга
18 мар 2024
Экскурсия понравилась, познавательно и необычно. Всегда хочется увидеть любой объект «изнутри» и подобный формат экскурсии это позволяет. Немного грустно, так как сегодня вокзал не выполняет свою функцию из-за сокращения междугородных направлений.
Надеемся, что это временно…
Надеемся, что это временно…
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