Бросить себе вызов и оказаться за рычагами настоящего мини-танка. Участвовать в танковом биатлоне на время, стрелять по мишеням и побеждать в командных сражениях на полигоне с укрытиями. А после боя — жарить шашлыки в беседке и обсуждать победные манёвры. Как вам такой план на выходной?

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Описание экскурсии

Управление мини-танком

После инструктажа вы сядете за рычаги мини-танка с дизельным двигателем и освоите управление техникой, максимально приближённое к настоящей боевой машине.

Танковый биатлон

Испытаете себя на специальной трассе с подъёмами, спусками, мостом, бродом и другими препятствиями. Здесь важны не только скорость, но и точность управления.

Стрельба по мишеням

Во время заезда проверите свою меткость, поражая цели из танковой пушки. Боеприпасы уже включены в стоимость.

Командные игры на полигоне

Если вы приедете с друзьями или коллегами, сможете разделиться на команды и принять участие в сценарных играх: танковых дуэлях, захвате флага и других тактических испытаниях среди укрытий.

Отдых после заезда

После активной части можно остаться в беседке с видом на полигон (аренда оплачивается отдельно) и приготовить шашлык на мангале или тандыре.

Организационные детали