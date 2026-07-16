Бросить себе вызов и оказаться за рычагами настоящего мини-танка.
Участвовать в танковом биатлоне на время, стрелять по мишеням и побеждать в командных сражениях на полигоне с укрытиями. А после боя — жарить шашлыки в беседке и обсуждать победные манёвры. Как вам такой план на выходной?
Участвовать в танковом биатлоне на время, стрелять по мишеням и побеждать в командных сражениях на полигоне с укрытиями. А после боя — жарить шашлыки в беседке и обсуждать победные манёвры. Как вам такой план на выходной?
Описание экскурсии
Управление мини-танком
После инструктажа вы сядете за рычаги мини-танка с дизельным двигателем и освоите управление техникой, максимально приближённое к настоящей боевой машине.
Танковый биатлон
Испытаете себя на специальной трассе с подъёмами, спусками, мостом, бродом и другими препятствиями. Здесь важны не только скорость, но и точность управления.
Стрельба по мишеням
Во время заезда проверите свою меткость, поражая цели из танковой пушки. Боеприпасы уже включены в стоимость.
Командные игры на полигоне
Если вы приедете с друзьями или коллегами, сможете разделиться на команды и принять участие в сценарных играх: танковых дуэлях, захвате флага и других тактических испытаниях среди укрытий.
Отдых после заезда
После активной части можно остаться в беседке с видом на полигон (аренда оплачивается отдельно) и приготовить шашлык на мангале или тандыре.
Организационные детали
- Едем на мини-танках — вес 125 кг, двигатель 18 л. с., рычажное управление, пушка на поворотной башне. Трасса для танкового биатлона — с препятствиями, мостом, бродом, спусками и подъёмами
- Перед заездом проводится инструктаж (10–15 минут). Инструктор находится на связи на протяжении всего времени
- В стоимость входит: аренда мини-танка, два круга по трассе, снаряды для стрельбы по мишеням, защитная маска и плащ
- Отдельно по желанию оплачивается аренда беседки — 3000 ₽/час
- С собой можно принести свои напитки и еду
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Полевой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В городе живу более 25 лет, разбираюсь в технике. Создал уникальный сервис, которого нет в РФ. Приглашаю вас бросить себе вызов и оказаться за рычагами настоящего мини-танка!
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