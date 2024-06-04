Военные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 55 экскурсий в категории «Военные» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
72 отзыва
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300 за человека
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Блокада: как это было
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 8 чел.
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
277 отзывов
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
9 июня в 13:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
234 отзыва
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800 за человека
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
В Кронштадт на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт - война и мир
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Блокадный Ленинград
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
190 отзывов
Блокадный Ленинград
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 200 за человека
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
37 отзывов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100 за человека
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Старый и новый Кронштадт
Групповая
7 часов
11 отзывов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
6 часов
25 отзывов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785 за человека
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
12 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300 за человека
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
91 отзыв
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
от 650 за человека
Кронштадт - город фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Кронштадт - город фортов
Начало: В отеле
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
На встречу с Ладогой по «Дороге жизни» (на вашем авто)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89008 010 за всё до 5 чел.
Кронштадт - остров фортов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000 за всё до 4 чел.
Блокада Ленинграда: Прорыв
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Блокада Ленинграда: Прорыв
Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму
Начало: Районе метро улица Дыбенко
9 июня в 08:30
11 июня в 15:30
21 800 за всё до 7 чел.
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900 за всё до 2 чел.
Дорога жизни блокадного Ленинграда
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
10 отзывов
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 400 за человека
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769 за всё до 4 чел.
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Билеты
30 минут
32 отзыва
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500 за билет
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100 за человека
К фонтанам Петергофа в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950 за человека
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Герои города воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700 за всё до 7 чел.
Нетривиальный велосипедный променад
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Билеты
1.5 часа
12 отзывов
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: около крейсера «Авроры»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 090 за билет
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
7 отзывов
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
Исследовать легендарное судно от верхней палубы до кают и открыть его историю
Начало: Около крейсера Аврора
2 200 за билет
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
32 отзыва
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 600 за человека
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 650 за всё до 4 чел.
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Узнать о 300-летней истории города и его известных жителях - учёных, изобретателях, военных
Начало: в Кронштадте
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 3 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
    Все хорошо, спасибо.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
    Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Дети и детство в блокадном Ленинграде
    Дарья провела для нас очень интересную экскурсию, тема не простая, а с учетом того, что мы были с десятилетним ребенком,
    читать дальше

    так вообще. Нам понравился маршрут прогулки и рассказы. Здорово, что были еще и загадки, дочке было интересно их разгадывать. Спасибо за экскурсию!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Дети и детство в блокадном Ленинграде
    Прекрасная экскурсия на жизненные темы. Комментарии детей: «было круто», «было интересно»! Дарья с большой деликатностью, уважением к группе провела экскурсию, удерживала внимание интересным рассказом. Дарья не пыталась ускорить экскурсию, хотя дети двигались медленнее, чем ожидалось. Рекомендуем с удовольствием!
  • A
    ANZHELA
    3 июня 2024
    Путешествие в блистательный Ораниенбаум
    Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и общение! Спасибо большое! Рекомендую всем
    Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец иВера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Дети и детство в блокадном Ленинграде
    1 июня наша небольшая группа побывала на интересной и незабываемой пешеходной экскурсии "Дети и детство в Блокадном Ленинграде", которую вела
    читать дальше

    прекрасный гид Дарья. Удобный и хороший маршрут был проведён. Дарья не только рассказывала немало историй, но показывала фотографи и задавала несколько вопросов на логику. Советуем всем пойти на эту экскурсию!

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
    Экскурсовод высокого уровня с правильно поставленной речью. Приятно было слушать ее рассказы на протяжении всей поездки, как водной, так и
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    сухопутной. Немного огорчило, что по факту выезд был раньше на 1 час, чем запланировано. И вид транспорта поменяли метами. Но это из-за погодных условий. Мы остались очень довольны.

  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
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    города. Об ее бесконечной любви к городу и с такими трепетными историями влюбились в Санкт- Петербург еще сильнее(обязательно приедем вновь). Нас поразила церковь, парк Фортов и сама теплоходная экскурсия на которую хочется возвращаться вновь и вновь:) Передавайте наши теплые пожелания гиду Юлии, пусть радует и дальше рассказами о городе и вдохновляет всех туристов на дальнейшие путешествия в этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД!!! Спасибо огромное😀🌷

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  3. Петербург в блокадных дневниках
  4. Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
  5. Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Военные" можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 500 до 21 800 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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