🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7 часов 45 отзывов Популярное предложение Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления Начало: В районе м. Площадь Восстания Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 54 отзыва Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах Начало: От Казанского собора 1990 1 095 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 356 отзывов Петербург в блокадных дневниках Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру Начало: У метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30 900 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6.5 часов 72 отзыва Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате Начало: На Дворцовой площади 4 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Путешествие в блистательный Ораниенбаум Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции Начало: По договоренности 13 740 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 137 отзывов Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга Начало: В районе метро Звенигородская от 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 44 отзыва Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города Начало: Особняк Румянцева от 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 277 отзывов Дети и детство в блокадном Ленинграде Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей Начало: Невский проспект, 14 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 203 отзыва Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Гостиный двор от 7350 6 615 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 234 отзыва Как Ленинград жил во время блокады Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан Начало: В районе станции метро «Гостиный двор» Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 45 отзывов Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Понять величие Кронштадта История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Кронштадт - война и мир Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером Начало: В Кронштадте, на улице Восстания 10 680 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Повседневная жизнь блокадного Ленинграда Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день Начало: У метро «Достоевская» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 190 отзывов Блокадный Ленинград Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00 от 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Кронштадт в рассказах русского офицера Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания 15 980 ₽ за всё до 4 чел.

🚀 На метеоре Групповая 7 часов 37 отзывов Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре Начало: Университетская наб 3 Расписание: Пт, сб, вс в 11:30 от 4 100 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом Начало: По согласованию 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 7 часов 11 отзывов Старый и новый Кронштадт Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии Начало: На Дворцовой площади 4 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 6 часов 25 отзывов Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту Начало: в районе м. Площадь Восстания Расписание: ежедневно в 11:30 2100 1 785 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Блокадный Васильевский остров - в мини-группе Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда Начало: У метро «Василеостровская» Расписание: ежедневно в 14:00 1 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 12 отзывов Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён) Начало: На Лиговском проспекте 4 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 91 отзыв Как они выжили: быт блокадного Ленинграда Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств Расписание: Среда и суббота с 11:00 от 650 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Кронштадт - город фортов Начало: В отеле Расписание: ежедневно от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

10% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции 8900 8 010 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор) 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Блокада Ленинграда: Прорыв Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму Начало: Районе метро улица Дыбенко 21 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны» Начало: В районе метро Петроградская от 3 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 10 отзывов Дорога жизни блокадного Ленинграда Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ Начало: У метро «Площадь Восстания» Расписание: в субботу в 12:00 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 6 отзывов По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны 17375 14 769 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 30 минут 32 отзыва Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора» Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно Начало: У крейсера «Аврора» 500 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 6 отзывов Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции Начало: У гостиницы «Октябрьская» 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 2 отзыва К фонтанам Петергофа в группе Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль Начало: На площади Искусств Расписание: ежедневно в 09:00 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Морской Собор - сердце Кронштадта Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади Начало: В Кронштадте 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Герои города воинской славы О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней 13 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Нетривиальный велосипедный променад Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3 от 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

Билеты 1.5 часа 12 отзывов Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия) Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России Начало: около крейсера «Авроры» 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 7 отзывов Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены) Исследовать легендарное судно от верхней палубы до кают и открыть его историю Начало: Около крейсера Аврора 2 200 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 32 отзыва Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329 Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Царское Село - город гусарский, военный, имперский Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле Начало: По договорённости 13 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 4.5 часа В морской пригород Петербурга - Кронштадт Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе Начало: Около Казанского собора Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы Узнать о 300-летней истории города и его известных жителях - учёных, изобретателях, военных Начало: в Кронштадте 3 000 ₽ за всё до 3 чел.