1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
9 июня в 13:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в крепость Орешек и музей-заповедник «Прорыв» на метеоре
Начало: Университетская наб 3
Расписание: Пт, сб, вс в 11:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
скидка
15%
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450₽ за человека
Групповая
10 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Начало: Памятник А. Пушкину на пл. Искусств
Расписание: Среда и суббота с 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
от 650₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт - город фортов
Начало: В отеле
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89008 010₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт: экскурсия по острову фортов и Морскому собору
Откройте для себя Кронштадт: его уникальные форты, исторические музеи и величественный Морской собор
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завтра в 08:30
9 июня в 00:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Блокада Ленинграда: Прорыв
Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму
Начало: Районе метро улица Дыбенко
9 июня в 08:30
11 июня в 15:30
21 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Спуск в подземное противоядерное убежище Петербурга
Индивидуальная экскурсия в советское прошлое времён «холодной войны»
Начало: В районе метро Петроградская
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
4.5 часа
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
1737514 769₽ за всё до 4 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500₽ за билет
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
Познакомиться с военно-морской историей города с Петровских времён до наших дней
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1.5 часа
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: около крейсера «Авроры»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
1 час
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
Исследовать легендарное судно от верхней палубы до кают и открыть его историю
Начало: Около крейсера Аврора
2 200₽ за билет
Групповая
6 часов
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 2 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы
Узнать о 300-летней истории города и его известных жителях - учёных, изобретателях, военных
Начало: в Кронштадте
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей военно-морской славы в Кронштадте: на авто из Петербурга
Посетить современный музейный комплекс и прикоснуться к истории военно-морского флота страны
Начало: В центре Петербурга
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ННаталья4 июня 2024Все хорошо, спасибо.
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Дарья провела для нас очень интересную экскурсию, тема не простая, а с учетом того, что мы были с десятилетним ребенком,
- ООльга3 июня 2024Прекрасная экскурсия на жизненные темы. Комментарии детей: «было круто», «было интересно»! Дарья с большой деликатностью, уважением к группе провела экскурсию, удерживала внимание интересным рассказом. Дарья не пыталась ускорить экскурсию, хотя дети двигались медленнее, чем ожидалось. Рекомендуем с удовольствием!
- AANZHELA3 июня 2024Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и общение! Спасибо большое! Рекомендую всем
- ССветлана3 июня 20241 июня наша небольшая группа побывала на интересной и незабываемой пешеходной экскурсии "Дети и детство в Блокадном Ленинграде", которую вела
- ООксана3 июня 2024Экскурсовод высокого уровня с правильно поставленной речью. Приятно было слушать ее рассказы на протяжении всей поездки, как водной, так и
- ППолина2 июня 2024Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Военные»
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