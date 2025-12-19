В уютной атмосфере музея русского быта «Изба-Забава» вы собственноручно распишете две фигурки — барышню и генерала — выполненные из гипса по мотивам работ мастеров слободы Дымково. Или двух сказочных зимних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки.
А после творческой части вас ждёт чаепитие с традиционными угощениями и самостоятельный осмотр экспозиции музея.
Описание мастер-класса
- Погружение в традицию создания знаменитой дымковской игрушки.
- Роспись двух гипсовых фигурок — барышни и генерала или Деда Мороза и Снегурочки — под руководством опытного мастера.
- Все необходимые материалы и уютная творческая атмосфера.
- Чаепитие с традиционными русскими угощениями.
- Возможность познакомиться с экспозицией музея «Изба-Забава» и увидеть предметы старинного русского быта.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 4 лет. До 14 лет необходим сопровождающий взрослый.
- Чаепитие с традиционными русскими угощениями включено в стоимость.
- Все материалы предоставляем.
- Вам будет помогать один из мастеров нашего музея.
в четверг в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Входной билет
|1700 ₽
|Билет для сопровождающего, который не принимает участие в МК
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее русского быта «Изба-Забава»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 60 туристов
Первый музей, где русская старина оживает в ваших руках! Трогайте, крутите, примеряйте и создавайте.
