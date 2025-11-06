Приглашаем вас на экскурсию в восстановленный дворец Нарышкиных-Шуваловых, где можно окунуться в атмосферу ювелирного искусства. Мы познакомимся с разнообразными изделиями, которые выпускала фирма К. Фаберже, конечно же, с их знаменитыми пасхальными яйцами-шедеврами и не только.
Описание билетаФаберже Приглашаем вас на экскурсию в восстановленный дворец Нарышкиных-Шуваловых, где можно окунуться в атмосферу ювелирного искусства. Вы увидите, как развивалось это направление в России с 18 века и до революции 1917 года. Мы познакомимся с разнообразными изделиями, которые выпускала фирма К. Фаберже и, конечно же, с их знаменитыми пасхальными яйцами-шедеврами. Мы поговорим о феномене Фаберже — как его компания достигла вершин ювелирного искусства, и в чём уникальность и неповторимость его творений. Музей ювелирного искусства Наряду с изделиями Фаберже в музее представлена великолепная коллекция русских эмалей, икон, изделий из серебра, выполненных иностранными специалистами, а также русскими мастерами-ювелирами, которые имели собственные мастерские, но при этом сотрудничали с Фаберже, являлись поставщиками императорского двора, создавали уникальные предметы для царских особ, знати и просто богатых людей. Важная информация:
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: 1300 с человека (льгот нет).
- Важно: входные билеты для туристов бронируются гидом заранее по заявке через экскурсионный отдел музея.
- При группе более 5-6 человек для удобства рекомендуется дополнительно заказать систему радиогид (всю информацию и стоимость можно уточнить заранее напрямую у гида).
Экскурсия проводится в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы дворца Нарышкиных-Шуваловых
- Музей Фаберже
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей: 1300 с человека (льгот нет)
- Приемники и наушники системы радиогид
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 21
Когда и как рано покупать?
Когда: Экскурсия проводится в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Д
Диана
6 ноя 2025
Невероятное погружение в историю семьи Фаберже так в историю становления ювелирного дома Фаберже. Рассказ Екатерины настолько увлекателен до тончайших деталей, что мы не заметили, как в музее прозвучало приглашение пройти на выход - музей закрывался). Спасибо Екатерине за невероятно интересную экскурсию 🌹
О
Ольга
8 окт 2025
Екатерина - прекрасный экскурсовод. В сжатый период времени рассказала все о музее и коллекции.
Т
Тереза
26 сен 2025
Украшения я могу разглядывать бесконечно, но когда однажды была в Историческом музее на выставке драгоценностей 19 века и рядом проходили экскурсии, где участникам рассказывали увлекательные истории и создания шедевров, и
Е
Евгений
9 сен 2025
М
Мячина
5 июл 2025
Большое спасибо Екатерине за изумительную экскурсию в музее Фаберже - индивидуальная экскурсия позволила ближе познакомиться с творчеством ювелиров России.
Я
Яценко
16 июн 2025
И
Ирина
26 мая 2025
Добрый день! Гид Екатерина очень интересно рассказывала, остались довольны, рекомендуем гида.
Спасибо.
Спасибо.
А
Анна
26 мая 2025
Добрый день! Гид Екатерина очень интересно рассказывала, остались довольны, рекомендуем гида.
Спасибо.
Спасибо.
Ю
Юрий
4 мая 2025
Потрясающая экскурсия! Произвела огромное впечатление! Отдельное спасибо гиду Екатерине! Прекрасное знание материала, хорошая речь, содержательный рассказ! Все было замечательно! Узнали много интересного и о коллекции и о владельце! Ещё раз огромное спасибо! Рекомендую!
