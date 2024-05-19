Мастер-классы для подростков – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Мастер-классы для подростков» в Санкт-Петербурге, цены от 935 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
935 за человека
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Групповая
1 час
2 отзыва
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590 за человека
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Групповая
1.5 часа
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
1 990 за человека
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700 за человека
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 900 за человека
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
Познакомиться с Петербургом на прогулке по центру и сделать витраж своими руками
Начало: На пл. Островского
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    19 мая 2024
    Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
    Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
    Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
    Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
    На мастер-классе были вдвоем с сестрой, забавно сделать плитку шоколада своими руками, хоть и с помощью специалиста. Узнали много нового о разных сортах какао-бобов,об изготовлении шоколада. Напробовались на дегустации разного шоколада на месяц вперед.
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
    Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы и запахи - это
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    настоящее искусство, в котором нужно обладать хорошим нюхом и памятью. Мастер класс был очень интересным и познавательным, ведущий мастер был профессионалом своего дела и смог заинтриговать и заинтересовать нас. Мы узнали много нового о мире ароматов и даже научились распознавать несколько базовых запахов. С уверенностью могу сказать, что этот мастер-класс стоит посетить всем любителям парфюмерии и тем, кто хочет провести увлекательный вечер в компании друзей. Спасибо организаторам за отлично проведенное время!

  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
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    входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей.

  • Н
    Наталь
    16 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
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    человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память. P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось.

    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы для подростков»

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  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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