1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Сделать свою первую шоколадную плитку и попробовать 15 видов премиального шоколада
Начало: в Никольских рядах
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 590₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Дверь в Хогвартс: интерактивная выставка в Петербурге
Заглянуть в мир магии и почувствовать себя волшебниками
Начало: в районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
1 990₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс по приготовлению мороженого в Петербурге
Совершить путешествие в мир крафтового мороженого и сделать сладость своими руками
Начало: На улице Чекистов
Расписание: в воскресенье в 15:00
7 июля в 15:00
14 июля в 15:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в центре Питера
Погрузиться в мир творчества и создать уникальное изделие из керамики (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Чернышевская/Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Детская экскурсия и мастер-класс по витражу
Познакомиться с Петербургом на прогулке по центру и сделать витраж своими руками
Начало: На пл. Островского
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 мая 2024Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
- ТТатьяна11 мая 2024Все понравилось) шоколад вкусный и разнообразный. Спасибо)
- ТТатьяна8 мая 2024Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
- ТТатьяна7 мая 2024На мастер-классе были вдвоем с сестрой, забавно сделать плитку шоколада своими руками, хоть и с помощью специалиста. Узнали много нового о разных сортах какао-бобов,об изготовлении шоколада. Напробовались на дегустации разного шоколада на месяц вперед.
- ААндрей29 апреля 2024Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы и запахи - это
- ООльга17 марта 2024Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
- ННаталь16 марта 2024Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы для подростков»
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