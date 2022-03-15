Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка

Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города

5
1 отзыв
Индивидуальная
Когда напротив must-see мест парадного Петербурга уже стоит галочка, самое время изучить город с изнанки и увидеть его глазами местных жителей.

Для этого мы пройдем по улицам и дворикам, отыскивая яркие граффити, поговорим об уличном искусстве и творцах городского андеграунда.

Вы убедитесь, что стрит-арт — это целый организм, который живет и бунтует так же, как и сам Петербург.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
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Что вас ожидает

Паблик-арт и стрит-арт в сердце города

Маршрут охватит центральные улицы Петербурга с небывалой концентрацией уличного искусства. Здесь мы отыщем как легальные работы — паблик-арт, так и бунтарский стрит-арт: обычно век его короток, ведь городские службы быстро его закрашивают. Именно поэтому экскурсия каждый раз будет немного другой, ведь мир стрит-арта переменчив и динамичен.

Мы заглянем в скрытые от глаз прохожих дворы с модными пространствами, кафе, барами и магазинчиками локальных брендов. Побываем в рок-мекке Петербурга с улицей Джона Леннона и настенными портретами Битлз, встретим героев Пушкина и солистку Мариинки, а еще оценим работы современных художников в скверике на Литейном.

Тайная жизнь уличного искусства

Я расскажу о зарождении граффити и о том, когда и откуда стрит-арт пришел в наш город. Помогу вам разобраться в теггах, флопах, муралах и других видах уличного искусства. А еще расскажу о лидерах петербургской андеграундной сцены: о работах художника Люблю, о резонансных проектах команды myhoodisgood и о техниках ребят из URBAN-фреска.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже насытился парадным Петербургом и хочет заглянуть за фасад города, а также всем ценителям современного уличного искусства.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Итальянской улице
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
15 мар 2022
Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!
Мы легко договорились о небольшом изменении времени встречи, и в целом общение проходило легко, с ощущением, что мы давно знакомы:)
Татьяна сверялась с моими интересами и на лету предлагала скорректировать экскурсию под них. Три часа прогулки пролетели незаметно, мы увидели много объектов стрит-арта, три необычных арт-пространства и бонусом воздушную галерею и маленькую, но величественную парадную:)
Татьяна знает город, как свои пять пальцев и имеет доступ ко многим закрытым дворикам.
Рекомендую всем, кто хочет увидеть еще одну, современную и неформальную грань Питера!
Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!Благодарю Татьяну за чудесную познавательную прогулку!

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