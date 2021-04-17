Что вас ожидает:

Кем же был Григорий Ефимович Распутин? Как удалось ему, полуграмотному крестьянину Тобольской губернии, «стать своим» в царском дворце? Насколько он был влиятелен, управлял ли он страной через голову слабовольного императора, как заявляли его противники? Что является правдой, а что чистым вымыслом в рассказах о характере и обычаях царского фаворита? Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кем были его «палачи»? Как повлияла на судьбу России смерть старца? И как исторической персоне, погибшей от рук заговорщиков в далеком 1916 году, удалось стать популярнейшим мифом массовой культуры XX века? На эти и многие другие вопросы мы с Вами и постараемся ответить в ходе нашей экскурсии по «распутинскому кварталу Петербурга», а также реконструируем события последнего дня жизни «старца».

Какие места вы увидите:

Мы побываем у Витебского вокзала и поговорим о трагедии в семье последнего русского императора и о том, почему Распутин приобрел такое влияние на царя и его окружение. Окажемся у Казачьих бань, где «старец», несомненно, бывал. И, наконец, мы посетим квартиру в доме 64 на Гороховой улице — последнее жилище Распутина. Мы увидим дверь на чёрную лестницу, через которую наш герой покинул свой дом в роковой декабрьский вечер 1916 года и поговорим о его частной жизни и о судьбе его детей после смерти отца и революции 1917 года. До встречи на экскурсии!

Важная информация: