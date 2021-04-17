"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина

Григорий Распутин - один из самых загадочных персонажей российской истории

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1 отзыв
Григорий Распутин — один из самых загадочных персонажей российской истории.

Многие события его жизни окутаны тайной, а споры о роли Распутина в судьбе России не затихают до сих пор.

Одни считают, что он скомпрометировал и погубил российскую монархию, другие, напротив, уверены, что, останься Распутин в живых, — революции не случилось бы.

Его боготворили и ненавидели, ему противостояли и поклонялись.

«Святой старец», чудотворец и целитель в глазах семьи последнего Государя, он был шарлатаном и «серым кардиналом у подножия романовского трона» для своих врагов.
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина
"Царский друг-Григорий Распутин" с посещением последней квартиры Распутина

Что вы увидите 🤩

  • Витебский вокзал
  • Памятник участником Первой мировой войны
  • Казачьи бани в Казачьем переулке
  • Последняя квартира Распутина на Гороховой улице

Что вас ожидает:

  • Кем же был Григорий Ефимович Распутин? Как удалось ему, полуграмотному крестьянину Тобольской губернии, «стать своим» в царском дворце? Насколько он был влиятелен, управлял ли он страной через голову слабовольного императора, как заявляли его противники? Что является правдой, а что чистым вымыслом в рассказах о характере и обычаях царского фаворита? Как раскололся «Дом Романовых» с появлением Распутина и кем были его «палачи»? Как повлияла на судьбу России смерть старца? И как исторической персоне, погибшей от рук заговорщиков в далеком 1916 году, удалось стать популярнейшим мифом массовой культуры XX века? На эти и многие другие вопросы мы с Вами и постараемся ответить в ходе нашей экскурсии по «распутинскому кварталу Петербурга», а также реконструируем события последнего дня жизни «старца».

Какие места вы увидите:

    Мы побываем у Витебского вокзала и поговорим о трагедии в семье последнего русского императора и о том, почему Распутин приобрел такое влияние на царя и его окружение. Окажемся у Казачьих бань, где «старец», несомненно, бывал. И, наконец, мы посетим квартиру в доме 64 на Гороховой улице — последнее жилище Распутина. Мы увидим дверь на чёрную лестницу, через которую наш герой покинул свой дом в роковой декабрьский вечер 1916 года и поговорим о его частной жизни и о судьбе его детей после смерти отца и революции 1917 года. До встречи на экскурсии!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. метро «Пушкинская» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: Музей-квартира Г. Е. Распутина, ул. Гороховая, д. 64
     Что входит
    • услуги экскурсовода
    • экскурсия по квартире Г. Распутина
     Что не входит
    • личные расходы
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Время проведения: По пятницам в 15:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ГК Т.
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