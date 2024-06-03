1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150₽ за человека
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Николай и Александра - последняя императорская чета
По-новому посмотреть на дворцы и памятные места Петербурга на тематической экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
Побывать в доме того самого «старца» и узнать о его роли в истории
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: в четверг в 20:00, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
13 июня в 20:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село с другого ракурса
Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Узнать тайны непарадного Петербурга на прогулке в мини-группе
Начало: На Сенной площади
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По следам Распутина в Царском Селе
Пройти по местам жизни и смерти одного из самых загадочных персонажей российской истории
Начало: У метро «Московская»
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
26661 467₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Спасибо Юлии за экскурсию. Это было увлекательно и интересно. Тот случай, когда гид знает предмет и отвечает на все вопросы.
- ТТатьяна3 июня 2024Очень понравилось!!!!
- ЕЕлена2 июня 2024Очень интересная экскурсия по квартире Распутина. Вообще оказаться в интерьере коммуналки 1903 года - уже очень захватывающе, а попить там чая под захватывающие истории экскурсовода, просто чудесно! Однозначно рекомендую к посещению.
- ППавел1 июня 2024Экскурсовод рассказывала очень интересно. Все круто. Очень понравилось.
- ИИгорь31 мая 2024Эта экскурсия позволяет увидеть личность Григория Распутина совсем с другой стороны, отличной от представлений, навязанным обществу. Подача и изложения материала достойны самой высокой оценки.
- ААнастасия31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Все было интересно, живо и познавательно
- ММария30 мая 2024Ирина,очень приятная гид. Детям было интересно слушать. Очень доступно рассказывает для детей и взрослых. Экскурсия прошла незаметно и очень увлеченно. Спасибо
- ИИрина28 мая 2024Остались прекрасные впечатления от дворца, от экскурсовода, от подачи материала. Юля - вы молодец!
- ГГалина28 мая 2024Добрый день! Очень понравилось все просто супер 😘
- ЛЛюбовь28 мая 2024Я впервые была на такого вида экскурсии, и мне очень понравилось! Гид Юлия встретила меня у выхода из метро Адмиралтейская,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Распутин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Распутин" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 850 до 15 400 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Распутин», 1045 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август