🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 27 отзывов Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России Начало: На улице Гороховой Расписание: ежедневно в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории Начало: У Юсуповского дворца 15 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Мистический Петербург Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии Начало: У метро Невский проспект 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4.5 часа 98 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке) Начало: Дворцовая площадь Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно. 2 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 125 отзывов Экскурсионный билет в Юсуповский дворец Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи от 1 300 ₽ за билет

10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Юсуповский дворец: программа максимум Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке 7200 6 480 ₽ за всё до 7 чел.

10% скидка Мини-группа 1.5 часа 4 отзыва Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе) Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России Начало: У Юсуповского дворца Расписание: ежедневно в 12:00 3500 3 150 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе) Начало: На улице Декабристов Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 208 отзывов Удивительные истории Старого Петербурга Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты Начало: У здания Адмиралтейства Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 185 отзывов Популярное предложение Мистика неформального Петербурга Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат... 4 420 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Николай и Александра - последняя императорская чета По-новому посмотреть на дворцы и памятные места Петербурга на тематической экскурсии Начало: В районе метро Гостиный двор 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Петербург Распутина Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века Начало: в районе метро Пушкинская 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии 7 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов Начало: На набережной реки Фонтанки от 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва В квартиру Распутина - в составе мини-группы Побывать в доме того самого «старца» и узнать о его роли в истории Начало: У метро Пушкинская Расписание: в четверг в 20:00, в воскресенье в 15:00 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Царское Село с другого ракурса Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой Начало: По договорённости 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа Фасады Пушкина, дворы Достоевского Узнать тайны непарадного Петербурга на прогулке в мини-группе Начало: На Сенной площади Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов По следам Распутина в Царском Селе Пройти по местам жизни и смерти одного из самых загадочных персонажей российской истории Начало: У метро «Московская» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.