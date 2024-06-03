Экскурсии по местам Распутина в Санкт-Петербурге

Найдено 20 экскурсий в категории «Распутин» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200 за человека
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400 за всё до 7 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
98 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: По субботам в 11:00, в дни новогодних каникул - ежедневно.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Экскурсии в Юсуповский дворец
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
125 отзывов
Экскурсионный билет в Юсуповский дворец
Погрузитесь в атмосферу роскоши Юсуповского дворца, ощутите дух истории и величие аристократической эпохи
Завтра в 14:00
9 июня в 15:25
от 1 300 за билет
Юсуповский дворец: программа максимум
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Юсуповский дворец: программа максимум
Прикоснуться к блеску, роскоши и тайнам самой богатой семьи Российской империи
Начало: Возле Юсуповского дворца на Мойке
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
72006 480 за всё до 7 чел.
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Юсуповский дворец (экскурсия в мини-группе)
Оценить роскошный интерьер и узнать, как жила знать в царской России
Начало: У Юсуповского дворца
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
35003 150 за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000 за человека
Удивительные истории Старого Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
208 отзывов
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850 за человека
Мистика неформального Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
185 отзывов
Популярное предложение
Мистика неформального Петербурга
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Начало: Пионерская площадь. Если вам удобнее - можем начат...
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Николай и Александра - последняя императорская чета
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Николай и Александра - последняя императорская чета
По-новому посмотреть на дворцы и памятные места Петербурга на тематической экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 900 за всё до 5 чел.
Петербург Распутина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Петербург Распутина
Разгадать феномен мистического старца и перенестись в имперский город начала 20 века
Начало: в районе метро Пушкинская
17 июня в 15:00
3 июля в 15:00
3 900 за всё до 8 чел.
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Неклассический Петербург: дом Распутина, мать Ленина и мемуары царей
Увидеть город под другим углом с помощью мемуаров известных личностей на автоэкскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 600 за всё до 4 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
В квартиру Распутина - в составе мини-группы
Побывать в доме того самого «старца» и узнать о его роли в истории
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: в четверг в 20:00, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
13 июня в 20:00
1 700 за человека
Царское Село с другого ракурса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Царское Село с другого ракурса
Посетить любимые места Николая II и Карамзина, узнать, где Гумилёв признался в любви Ахматовой
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Узнать тайны непарадного Петербурга на прогулке в мини-группе
Начало: На Сенной площади
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
900 за человека
По следам Распутина в Царском Селе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По следам Распутина в Царском Селе
Пройти по местам жизни и смерти одного из самых загадочных персонажей российской истории
Начало: У метро «Московская»
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
26661 467 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Распутин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
  2. Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
  3. Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
  4. Мистический Петербург
  5. Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского дворца на Мойке)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Распутин" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 850 до 15 400 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Распутин», 1045 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам